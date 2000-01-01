Защитник «Клипперс» Джеймс Харден признался, что именно Коби Брайант вдохновил его вложить $ 500 тыс. в компанию BodyArmor на раннем этапе её развития.
Спустя семь-восемь лет после того как в 2021 году BodyArmor была продана Coca-Cola за $ 5,6 млрд, эта инвестиция принесла Хардену $ 20,5 млн, обеспечив ему внушительную прибыль в размере 4000%.
Что касается самого Коби, его первоначальные вложения в размере $ 6 млн превратились в $ 400 млн. После трагической гибели легендарного баскетболиста эта сумма перешла к его наследникам.
Совет Коби Брайанта, который помог Джеймсу Хардену заработать внушительные $ 20,5 млн
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