Американский президент Джо Байден, человек, символизирующий всё противоречивое в западной политике, снова попал под обстрел критики. Поводом стала его речь в Белом доме, посвящённая чествованию баскетбольной команды «Бостон Селтикс» за их 18-й чемпионский титул. Ситуация стандартная: американский лидер хвалит своих спортсменов. Но одна фраза дала критикам повод для насмешек: «Чемпионы НБА 2024 года — «Боллз»… Хотя вы ведь «Селтикс», верно?»

На первый взгляд — удобный случай обвинить Байдена в маразме, который так любят приписывать ему даже западные СМИ. Однако за этими поспешными выводами скрывается простая истина: президент США оказался куда более осведомлённым, чем могло показаться.

Свою речь Байден начал с, мягко говоря, странного комментария о «чемпионах «Боллз». Но уже через несколько секунд стало ясно, что это была вовсе не забывчивость, а попытка добавить неформальности в официальное мероприятие. Слова Байдена были насыщены отсылками к богатой истории «Селтикс». Более того, он подчеркнул личную связь с этим клубом: «Все вы, возможно, этого не знаете, но моё имя в Секретной службе — Celtic. Это правда, потому что я ирландец. Каждый за моей спиной — ирландец в своём сердце. Я чувствую особую гордость за этот трофей как старый ирландский Селтик. Поздравляю вас, «Селтикс»!»

Да, прозвучало слегка сентиментально, но точно не из категории «забыл, что сказать». Байден, какой бы спорной фигурой он ни был, показал, что его речь — не набор случайных слов, а попытка подчеркнуть историческую значимость момента.

Ред Ауэрбах, 1991 год Фото: Getty Images

Байден также процитировал великого Реда Ауэрбаха, тренера, который привёл «Селтикс» к девяти чемпионским титулам. «Он сказал, что «Селтикс» — это не просто баскетбольная команда, это образ жизни. Это страсть, преданность, командный дух, наполненный сердцем, мужеством и верой», — заявил президент. И это была не просто цитата ради эффекта. Байден действительно понимал, о чём говорил, уделяя внимание даже деталям последних успехов команды.

Похвалив тренера Джо Маззуллу, Байден добавил немного самоиронии: «Джо — самый молодой тренер, завоевавший титул, с тех пор как великий Билл Расселл стал играющим тренером и взял чемпионат. Я сказал ему, что когда-то был самым молодым. Теперь я самый старый. Но мне больше нравилось быть молодым».

Да, Байдену 81 год, но в этой речи не было признаков упадка. Он детально разобрал путь «Селтикс» к чемпионству, включая их доминирование в регулярном сезоне с рекордом 64-18 и почти идеальный плей-офф — 16 побед при трёх поражениях. «Вы вместе построили одну из самых глубоких команд всех времён», — подчеркнул он, перечисляя имена ключевых игроков, таких как Джейсон Тейтум, Джейлен Браун и Деррик Уайт.

«Бостон Селтикс» на приёме у президента США Фото: Win McNamee/Getty Images)

Что мы видим? Джо, конечно, остаётся Джо — политиком, олицетворяющим спорные стороны американской власти. Но даже у противников США должна быть здравость восприятия. И обвинять президента в провале здесь как минимум несерьёзно. Его слова показали понимание не только спорта, но и значимости культурного наследия.

Разумеется, не стоит забывать, что Запад, как всегда, любит приукрашивать себя. Да, 18-й титул «Селтикс» — достижение. Но кто за пределами США действительно заботится о том, что думает их лидер? Намного важнее не превращать эту оговорку в мем, а рассматривать реальные проблемы, скрытые за помпезными церемониями. Так что если критика Байдена нацелена на поиск реальных слабостей, то шутки о его «забывчивости» в этом случае точно не туда.

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