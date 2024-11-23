«Не ищу возможности попасть в Зал славы». У Кириленко другие приоритеты

Вчера, 22 ноября, в Москве стартовал Кубок Дружбы, который был организован с подачи МИД РФ и союза «Африканская деловая инициатива» в аккурат форума «Россия — Африка». В турнире принимают участие сборные России, Туниса и Ливии. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко посетил матч открытия между Россией и Тунисом, а также дал интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

— После пермского Кубка Дружбы вы говорили, что у сборной России не будет больше матчей в 2024 году. Что поменялось?

— На сегодняшний день вся логистика и игры других национальных команд очень структурированы. Есть чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпиада — они идут друг за другом. Естественно, в осеннее окно у многих команд, которые потенциально могли бы сыграть с нами, есть отборочный этап. Волей случая вышло так, что сборные Туниса и Ливии, у которых огромное количество игроков выступает во внутреннем чемпионате, оказались свободны в этот период, и появилась возможность провести этот турнир.

Мы это изначально не планировали, но раз такая возможность выпала — сыграть с двумя сборными, причём с их основными составами, — то почему нет? Я считаю, что такой шанс мы не могли упустить, учитывая дефицит игр национальной команды. Мы смогли это организовать при содействии Министерства иностранных дел и союза «Африканская деловая инициатива», которые сейчас проводят большой форум «Россия — Африка».

— Все помнят ситуацию с Колумбией в Перми. А как сейчас подходили к организации Кубка?

— Ситуация с Колумбией — это, наверное, первый раз за много лет, когда такое произошло. Действительно, никто и подумать не мог, что может возникнуть такая ситуация. Сейчас, когда ты видишь, что такое может быть, ты дважды-трижды страхуешься и подходишь по-другому. Хотя никто не застрахован. Ты надеешься, что федерация с той стороны поведёт себя правильно и пришлёт тебе команду по силам, которые есть. Хотя и на официальном уровне случаются такие истории. Вспомните матч нашей женской сборной с Албанией. При всём уважении, мы никого не хотим обижать, но я считаю, что такие игры, конечно, не приносят никакой пользы. В Перми, когда мы увидели, что Колумбия явно уступает в классе, мы сразу же её отправили играть с более подходящим по уровню соперником.

— А был какой-то разбор полётов уже после пермского Кубка Дружбы? Может быть с федерацией Колумбии или между собой?

— Конечно. Мы до сих пор разбираемся. На самом деле мы попали в период, когда там была смена руководства. То есть мы договаривались с одним руководством, а оказалось, что в последний момент, чуть ли не за день-два, произошла замена. И на самом деле до сих пор не поменялась никакая информация, например, на сайте ФИБА. Мы этот случай для себя зафиксировали и понимаем, как будем действовать в дальнейшем.

— Илона Корстин недавно заявила, что Лига ВТБ ждёт Егора Демина у себя. Как вы на это отреагировали?

— Я бы хотел, чтобы он задержался в Штатах, конечно. Прежде всего я бы хотел увидеть его в НБА, как можно дольше видеть его там. НБА на сегодняшний день — сильнейшая лига. Я бы очень хотел, чтобы у Егора получилось в NCAA, а следующий его шаг — НБА. Главное, чтобы он играл. Если он будет играть в НБА, то, конечно, это отлично. Если он не будет получать игровое время там, тогда, конечно, лучше играть здесь. Это очень просто. И на самом деле, даже сейчас, смотря на игру нашей сборной, я для себя подмечаю очень интересную вещь: у нас приличная и интересная команда, много молодых ребят, талантливых и, видно, со светлой головой, но все как будто вторые номера.

Не по позиции, а как будто подыгрывают. Не хватает какой-то одной фигуры, которая разгоняла бы эту команду. Я уверен, что остальные ребята сразу подхватят эту атмосферу, эту игру. Условный Алексей Швед мог бы дополнить. И Егор Дёмин, например, может быть для этой команды таким мотором, недостающей деталью. Никогда мы не видели парня из России, который в первой пятёрке мог бы быть задрафтован по своему таланту. Конечно это новый опыт для нас всех, и нам хочется увидеть максимум, который Егор сможет выжать из этого.

Андрей Кириленко Фото: РФБ

— В прошлом году вы попали в расширенный список кандидатов на попадание в Зал славы. Хотели бы попасть в этом году?

— Это очень приятно, когда тебя номинируют, когда выбирают. Я отношусь к этому очень спокойно. Не ищу этой возможности, потому что те люди, которые там есть, — это их задача выбирать. Зачем мне об этом думать? Если меня выберут — буду благодарен, и уже страшно благодарен вообще за всё, что и «Юта» для меня сделала, и НБА как организация, и международный баскетбол. Я считаю, что моя карьера супер удалась, а дальше уже, в каком формате отметят — это не от меня зависит, а от тех, кто входит в комиссию.

— Немного провокационный вопрос. Как считаете, вы достойны попадания в Зал славы?

— Для меня, как для парня, который вырос на Смоленской улице в Санкт-Петербурге, я перевыполнил план. Достоин на уровне кого? На уровне Майкла Джордана? Тогда, наверное, не дотянул. Поэтому здесь такая история — с чем сравнивать? Поэтому я не хочу решать. Пусть решают другие люди.

— Зоран Лукич был в Штатах, общался с нашими ребятами из NCAA. Он рассказывал вам, как всё прошло? Кто-то впечатлил?

— Мы ещё не имели возможности поговорить с Зораном про ребят. Но мы очень много отсматриваем, кто играет в NCAA. Из всех, наверное, три человека явно выделяются тем, что они имеют игровое время и определённую лидирующую роль в своей команде. Это, конечно, Егор Дёмин, который великолепно начал сезон, Влад Голдин, который в «Мичигане», и Витя Лахин из «Клемсона». Они трое выделяются. Ещё есть несколько ребят, которые молодые, более сырые, а вот эти трое уже готовы к такому мужскому профессиональному баскетболу. Даже, наверное, Влад больше всех готов. Да, и подольше играет тоже. Егору и Вите, наверное, ещё чуть-чуть набрать надо.

— Вы признавались, что не считаете Беларусь другой страной. В баскетболе 3х3 был открытый чемпионат России с участием белорусов. Не было ли мысли как-то объединиться именно в баскетболе 5х5, в той же Суперлиге? Одну-две команды можно было бы добавить.

— Я не против. Пожалуйста. Если у Беларуси есть команды, которые готовы по своему уровню присоединиться к нам, я уверен, что ни Суперлига, ни Высшая лига не будут против этого.

— Как вам старт сезона Единой лиги ВТБ?

— Старт получился очень интересным: много сенсаций, интересных моментов, поворотов. Тот же «Локомотив». Когда Андрей Ведищев возглавил команду, я был очень скептически настроен в начале, потому что знаю его как игрока — великолепный игрок, знаю его как президента — отличный президент. Как тренера не знал вообще. Оказалось, и тренер он отличный! Поэтому, конечно же, очень приятно видеть команду, которая так удачно начала сезон, и огромное количество дебютировавших ребят.

Ищенко, например, великолепно начал сезон. Он вообще практически не появлялся в прошлом чемпионате, а в этом становится основным игроком команды. ЦСКА набирает ход мощный сейчас, конечно, приобретение Аврамовича очень сильно помогло команде. И «Пари НН» классно начал сезон, также и «Парма», «Автодор» — все в общем сражаются. С пятого по десятое место идёт такая борьба захватывающая. Как-то «Астана» выпадает, ну и МБА-МАИ. Я, честно, очень болею за МБА, но пока они как-то все игры вроде близко-близко, но не могут победную серию начать. Хотя рад за Андрея Зубкова, который очень хорошо подошёл им.