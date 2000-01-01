Центровой «Денвера» Никола Йокич сыграл в матче с «Далласом», который прошёл 23 ноября. В этой встрече Йокич отметился 33 очками, 17 подборами и 10 передачами.
Таким образом, сербский баскетболист стал пятым игроком в истории НБА, кому в трёх встречах подряд удавалось оформлять 30-очковый трипл-дабл.
Ранее это покорялось четырежды Оскару Робертсону и дважды — Расселлу Уэстбруку; по одному разу — Майклу Джордану и Луке Дончичу.
Никола Йокич стал автором невероятного достижения по 30-очковым трипл-даблам в НБА
Читайте также
Совет Коби помог суперзвезде заработать $ 20,5 млн
Шакил О'Нил в беде из-за рухнувшей криптобиржи
Бобан Марьянович проломил потолок в здании. Видео
Чемпион НБА выпустил именное пиво
Как Леброн помог фанату, чтобы его ставка сыграла?
Джокович сорвал овации на баскетбольном матче
«Детройт» добирался на матч с «Бруклином» на метро
Самые преданные действующие игроки НБА
7 лучших европейских баскетболистов в НБА
Как выглядят чемпионские кольца «Бостона»? Фото
7 звёзд НБА без чемпионского титула
НБА запретит игрокам использовать телефон?
Удивительная точность бросков от фанатов! Видео
«Жальгирис» отыгрался с «-27». Но был камбэк круче
В США можно купить видеооткрытку от баскетболистов
5 самых возрастных игроков Единой лиги — 2024/2025