Россия с трудом победила чемпиона Африки. Что нужно улучшить сборной Лукича?

Вчера в Москве прошёл матч открытия международного турнира «Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка». Наша баскетбольная сборная в овертайме обыграла Тунис — 81:73 ОТ. Вряд ли такого выступления ожидали российские болельщики от старта турнира, но не стоит недооценивать соперника. Тунис — одна из лучших сборных Африки, поэтому легко нашим игрокам уж точно не было, как и показала игра. Что сборной России во главе с Зораном Лукичем необходимо будет исправлять в преддверии встречи с Ливаном?

Тунисцы с первых минут встречи показали, что теперь практически любая сборная использует современные паттерны — исполнять как можно больше трёхочковых и избегать бросков со средней дистанции, делая упор на «трёшки» и проходы в «краску». Именно этой стратегии соперник и придерживался практически на протяжении всей игры. В первой четверти сборная Туниса хорошо растягивала оборону России и эффективно реализовывала броски из-за дуги один за другим. За счёт «трёшек» команда из Африки сумела выиграть четверть у нашей сборной — 15:13.

Впрочем, Лукич сразу же внёс коррективы в игру своих подопечных, они стали играть плотнее к сопернику на дуге, не оставляя свободного пространства для «трёшек». И это дало свои плоды. Александр Ганькевич начал в быстрых отрывах и позиционном нападении изрядно угрожать кольцу соперника, раз за разом отправляя мяч в цель. Наши баскетболисты стали лучше делиться мячом и взаимодействовать между собой на пик-н-роллах. В итоге Россия перевернула игру, забрав вторую четверть со счётом 20:13.

Игроки сборной России помогают Александру Ганькевичу подняться с паркета Фото: пресс-служба РФБ

После перерыва тунисцы продолжили играть так, как у них получалось лучше всего: активно «поливать» из-за дуги. Российские игроки почему-то снова подсели в обороне, пропустив рывок соперника. Африканская сборная полностью нивелировала преимущество наших парней, сравняв результат перед заключительной десятминуткой — 49:49. Самый ответственный отрезок в матче проходил в напряжённой борьбе, никто не хотел сдаваться. Не обошлось и без ошибок со стороны России, но в итоге всё свелось к ничейному результату в основное время. Овертайм! В дополнительной пятиминутке активизировались Ганькевич и Антон Астапкович, во многом из-за которых наша сборная и одержала итоговую победу в матче со счётом 81:73.

Подведём итоги: наши показали характер в самый ответственный момент — в овертайме. У нашей команды были огромные проблемы с реализацией трёхочковых бросков и с обороной на дуге. Россия чаще соперника теряла мяч, больше фолила, но лучше действовала на подборе и в организации игры. К тому же подопечные Лукича лучше действовали в проходах и реализации бросков вблизи кольца. Над чем ещё стоит поработать, так это над штрафными. Российские игроки попали в цель лишь 26 из 38 попыток — 68,4%. Этот аспект точно можно улучшить, впрочем, как и пресловутые «трёшки», 22,6% реализации — совсем никудышный процент для современного баскетбола.

Антон Астапкович Фото: пресс-служба РФБ

Лучше всего в составе сборной проявил себя Астапкович. Самый возрастной игрок в составе не только отпахал на паркете практически 38 минут, но и был полезен на каждом участке паркета. В овертайме именно игра баскетболиста ЦСКА дала главный толчок к завоеванию окончательной победы. В итоге Антон набрал 19 очков, пять подборов и семь передач при лучшем коэффициенте полезности среди всех игроков встречи — «+29». Также можно выделить Ганькевича и Андрея Лопатина. Первый был полезен вблизи кольца, собрав 15 подборов и реализовав все шесть бросков с двухочковой дистанции, а второй растягивал оборону соперника, попав в цель три из шести «трёшек».

Наверное, один из худших матчей в карьере провёл Андрей Мартюк. Центровой частенько не успевал за своими оппонентами, проигрывая борьбу под кольцом. Если в атаке игрок «Локомотива-Кубань» действовал хорошо (10 очков), то в обороне… Мартюк — худший среди всех баскетболистов, участвовавших во встрече, по показателю «плюс-минус» — «-20». Он не мог ничего противопоставить соперникам ни вблизи кольца, ни на дуге. Его часто выменивали на себя «маленькие» Туниса и расправлялись с ним в игре один на один.

В общем, Россия обыграла действующего чемпиона Афробаскета. С трудом, но всё-таки победила. Команде предстоит проанализировать свою игру и сделать правильные выводы, где и как нужно прибавлять. Следующий матч с менее серьёзным соперником — Ливаном — состоится 24 ноября в 16:00 мск.