Не нужен США! Американец из «Лейкерс» может сыграть за европейскую сборную. Это реально?

Узнав, что Д'Анджело Расселл хочет играть за сборную Литвы, можно слегка потерять дар речи. Новость неожиданная. Литовские СМИ сообщили, что желание Расселла озвучили президенту Литвы родители Матаса Бузелиса, восходящей звезды из «Чикаго». Да, всё так: баскетболист сборной США на горизонте не виден, поэтому почему бы не воспользоваться национальной гордостью Литвы?

Справедливости ради у Расселла есть слабое основание для такого решения: его партнёрша, Лаура Иванюкас, имеет литовские корни. Сам Д'Анджело отнёсся к такому развитию событий с энтузиазмом, заявив: «Давайте воплотим это в реальность». Вот и дорожка к натурализации, и к олимпийским амбициям, которые, очевидно, невозможно реализовать в форме с американским флагом. У Расселла наверняка наметился план: Лос-Анджелес-2028 и Олимпиада. Всё звучит красиво. Но всегда найдётся одно «но».

Д'Анджело Расселл и Лаура Иванюкас Фото: Из личного архива Лауры Иванюкас

Президент Литовской федерации баскетбола Миндаугас Бальчюнас поставил всё на свои места. По его словам, идея Расселла — не новость, с его агентами даже обсуждалась возможность натурализации. Но вот беда: в составе Литвы уже есть натурализованный игрок — Игнас Браздейкис. По правилам ФИБА, в одной сборной может быть только один «иностранец». А Браздейкис гармонично влился в литовский коллектив, став его частью ещё в 2022 году.

При этом Литва всегда славилась принципиальностью в вопросах состава. Балканская гордость и литовский упрямый дух здесь играют одну мелодию. Литва и Сербия — пожалуй, последние бастионы, где считают, что национальная команда должна быть именно национальной. Даже тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери удивился такой перспективе. «Я понимаю, что это политическое решение, но Литва всегда была известна своими корнями и гордостью за местных игроков», — сказал он. И добавил: если хотите следовать этой линии, нужно просто больше работать над подготовкой молодых талантов. Звучит красиво, но легко сказать.

Вероятная стартовая пятёрка сборной Литвы с Д'Анджело Расселлом Фото: x.com/hoopshype

С другой стороны, Расселла тоже можно понять. Если цель — Олимпиада, а двери в сборной США закрыты, почему бы не попробовать обойти проблему с помощью гражданства? Конечно, для Литвы это будет настоящим культурным шоком. Но, с другой стороны, представьте Расселла в зелёной форме, махающего флагом Литвы на открытии Игр. Кажется абсурдом? Если он сможет выговорить «Švyturys Extra», то как знать.

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