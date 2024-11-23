«С Лукичем ты всегда находишься в стрессе». Астапкович — о возвращении в сборную России

Антон Астапкович был вызван в расположение сборной России впервые с начала 2022 года. В первом же матче турнира он стал самым результативным игроком нашей национальной команды, набрав 19 очков во встрече со сборной Туниса. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев пообщался с баскетболистом ЦСКА и российской сборной.

— Вас не вызывали в сборную почти три года. Рады вновь ощутить эту атмосферу национальной команды?

— Да. Мне очень кайфово вернуться в расположение сборной. Здесь другая атмосфера, всё немножко по-другому. Все свои, какие-то бывшие, какие-то не бывшие, новые. Команда обновилась достаточно сильно.

— В нынешней ситуации насколько важно для игроков и для штаба собираться на такие матчи?

— В любом случае очень важно, потому что, опять-таки, подтягиваются новые игроки, новая молодёжь. Их как-то надо втягивать, несмотря на то что у нас нет международных соревнований. А то, что вызвали меня и Александра Ганькевича, я думаю, это больше поддержка молодых, вовлечение в те принципы, которые были, передача молодому поколению вот этой философии Зорана Лукича.

— Соскучились по общению с Лукичем?

— Мы как бы всё равно на контакте, просто здесь мы вживую. Будто и не было никакого перерыва в нашем общении.

— Как проходила подготовка к Тунису и Ливии?

— Да в целом как обычно: скаутинг на бумаге, видеоразбор на экране. В принципе, мы так и подготовились, как и обычно. То есть разобрали некоторые их комбинации, были готовы к быстрым отрывам, были готовы к зонной защите. А всё остальное, мне кажется, уже от нас зависело.

— Лукич как тренер клуба и как тренер сборной чем-то отличается?

— Да. Мягкостью, лояльностью к игрокам. Он более сдержанный и более спокойный. Но всё равно с ним ты всегда находишься в определённом стрессе, я бы так сказал. Он смотрит как ты работаешь и играешь под этим прессом.

Антон Астапкович Фото: Пресс-служба РФБ

— ЦСКА идёт 13-1 в Единой лиге ВТБ. Если вынести за скобки поражение от «Пари НН», то какой был самый сложный матч для ЦСКА?

— Тяжело было с УНИКСом, с «Локомотивом», «Зенитом». С «Уралмашем» тоже было немного напряжённо, поэтому я выделил бы эти матчи.

— Как вам старт «Пари НН» в этом сезоне? Как оцениваете работу Сергея Козина уже на посту главного тренера?

— Как я понимаю, у него в какой-то степени есть карт-бланш. Он набрал сбалансированную команду, как мне кажется: есть и опытные игроки, есть и молодые игроки, есть и иностранцы. Поэтому, я думаю, время покажет. В любом случае для каждого нового коллектива, а там он реально новый, нужно время для адаптации, для притирки.

Это стандартные слова и стандартные процессы, поэтому здесь я ничего нового не могу сказать. Всегда говорят: главное — как будет выглядеть команда в плей-офф. Без травм, главное. Травмы могут внести коррективы, тренировочный процесс будет меняться.

— Лига ВТБ поменяла формат: теперь это четыре круга вместо двух этапов. Какой формат вам больше нравится — тот, что был в прошлом году, или нынешний?

— Мне этот формат больше нравится, если честно. Больше игр, меньше тренировок (улыбается).