«После Лукича я ничего не менял в «Пари НН». Козин — о дебютном сезоне в качестве главного

Сергей Козин весной сменил Зорана Лукича на посту главного тренера в «Пари НН» и ударно начал сезон с нижегородской командой в Единой лиге ВТБ. Специалист пропустил сбор национальной команды России в августе, но в ноябре вновь вошел в штаб Зорана Лукича на Кубок Дружбы. Корреспондент «Чемпионат» Александр Зотеев обсудил с главным тренером поволжской команды и ассистентом Лукича старт нового сезона и его возвращение в сборную России.

— Что вы сделали первым делом, когда возглавили «Пари НН»?

— В принципе, у нас уже была выстроенная работа. После ухода Зорана Лукича я особо ничего не менял, потому что эта система была эффективна в плане организации работы, в плане подготовки и всего остального. Мы провели просмотр молодых игроков, посмотрели перспективных российских игроков, на которых мы можем рассчитывать в этом сезоне. Поэтому, в принципе, с этого и началась работа. И постепенно уже в летний период были работы по формированию состава.

— То есть лично от вас не было каких-то нововведений?

— Зачем что-то менять, если система приносила результаты? Прошлый сезон был неудачный, но это были какие-то объективные причины: травмы и всё остальное. А, в принципе, до этого были хорошие сезоны, так что это всё работает. Не нужно изобретать велосипед, если он вам нравится.

— «Пари НН» подписал неплохих легионеров. Решения по иностранцам принимали именно вы или это совместные решения с руководством?

— Это всегда совместное решение. Естественно, главный тренер больше участвует в этом процессе: работает с агентами, просматривает кандидатов. У нас обычно это происходит так: как сезон заканчивается, тут же начинается работа по следующему сезону. Поэтому мы просматриваем практически все европейские лиги, игроков, которые себя проявили хорошо в прошлом сезоне.

Может быть, даже в какой-то момент уже застаём какой-то плей-офф, если мы закончили раньше. И потом, когда уже начали появляться ассистенты, уже было какое-то формирование тренерского штаба. Обсуждаем с ассистентами, определяем короткий список игроков на каждой позиции, по 5-10 игроков, и уже начинаем работать с руководством клуба по поводу подписания тех или иных позиций. Поэтому это совместная работа тренерского штаба и руководства клуба.

— Что для вас важно при выборе легионеров? Какие-то игровые данные, или, может, ментальная сторона?

— Естественно, первоначально ты смотришь на баскетбольные навыки, но главное, чтобы человек был хороший. Никто не хочет подписывать какого-то сумасшедшего игрока, который нарушал дисциплину в прошлом клубе. Естественно, мы анализировали так называемый бэкграунд: какие-то отзывы, общались с тренерами игроков из прошлых клубов. Поэтому это основное.

Как я сказал, вначале смотришь какие-то баскетбольные аспекты, выбираешь какой-то пул игроков на каждой позиции по 5-10, может быть, даже больше, и уже из этого списка начинаешь разговаривать с тренерами, получать какой-то бэкграунд: как они себя вели, какой прогресс был. И уже от этого формируется представление об игроке и сможет ли он помочь, вписаться в коллектив.

— А спрос с легионеров у вас больше? Может, подсознательно, если даже вида не подаёте.

— Не знаю. Наверное, это происходит во всех клубах. Я знаю много историй, когда российские игроки приезжают за границу и играют с бо́льшим спросом. Сергей Юрьевич Панов об этом тоже рассказывал, когда он играл в Турции. В любой ситуации, когда ты приезжаешь за границу, ты уже выступаешь в качестве легионера и к тебе другие требования.

Одно дело — играть в своём чемпионате, а другое — быть иностранцем. Естественно, у всех, я думаю, это нормальное явление, что ожидания клуба, игроков и тренера — что легионер приходит усиливать команду, а не играть на каких-то второстепенных ролях. Хотя иногда это тоже бывает, и это неплохо. Но, естественно, от легионеров ждут какой-то помощи, игры, агрессии, очков, защиты.

— Как оцениваете нынешних легионеров «Пари НН»? Может быть, даже кто-то сыграл выше ожиданий по сравнению с тем, когда вы его подписывали?

— Не хочу сейчас давать оценку. Прошло всего два месяца. С одним легионером, который не оправдал ожиданий, мы уже расстались (речь идёт про Джейкинана Ганта. — Прим. «Чемпионата»). Остальными мы пока довольны, кем-то больше, кем-то — меньше. В принципе, легионеры, которых мы подписали, нас устраивают.

— Клуб ищет замену Ганту?

— Стараемся искать, есть несколько кандидатов. Посмотрим, общаемся с руководством клуба. Есть желание подписать, да. К сожалению, нет так много российских игроков, особенно сейчас, которые могут усилить команду по ходу сезона.

Дмитрий Хвостов (слева) и Сергей Козин (справа) Фото: БК «Пари НН»

— «Нижний» сыграл 15 матчей, у команды положительный баланс побед и поражений, пятое место после «большой четвёрки». Как вы оцениваете этот стартовый отрезок?

— Неплохо. Как всегда говорят: могло быть и лучше. Но, в принципе, хорошо, что у нас сейчас перед этим перерывом положительный баланс, как вы сказали. Однако нас ждёт непростой график, поэтому будем стараться выкладываться в каждой игре, добиваться побед. Потому что, может быть, мы ожидали выиграть ещё пару матчей, которые, возможно, должны были выиграть, но, с другой стороны, была игра с ЦСКА, в которой никто не ожидал, что мы победим. То есть в целом более-менее довольны началом сезона.

— Команда очень ярко начала сезон — шесть побед в восьми матчах. Как вы считаете, в чём именно залог успехов? В том, что команда просто сделала то, что вы говорите, и это принесло результат либо было место какому-то, может быть, везению, без учёта игры с ЦСКА?

— Может быть, было чуть удачное начало. С поддержкой трибун команда более-менее втянулась в сезон. Подъехали легионеры, все были в строю. Мы адаптировались к лиге, потому что многие легионеры раньше не играли в ней, да и состав российских игроков изменился.

— Затем был не очень приятный отрезок — четыре поражения подряд. Это связано только с тем, что были три команды из топ-4, или ещё что-то не так шло в этих матчах?

— Естественно, с командами из топ-4 всегда тяжело играть. У нас ещё так получилось, что Кейси Шеперд получил травму, Гант не выглядел так, как мы хотели. Когда ты, условно, не можешь рассчитывать на двух игроков стартовой пятёрки, то очень сложно, особенно когда играешь против команд первой четвёрки.

К счастью, получилось прервать эту серию поражений: вышли, выиграли две игры. Надеюсь, сейчас восстановимся и будем показывать лучший баскетбол.

— А что вообще тренер должен делать в таких ситуациях, когда идёт серия поражений? Может быть, есть какая-то универсальная формула?

— Нам помогло то, что мы успешно начали сезон. Когда ты понимаешь, что, в принципе, твоя система работает, что ты добиваешься результатов, добиваешься побед, просто нужно продолжать гнуть свою линию, продолжать работу. И это всё потом даёт результат. Это гораздо лучше, чем когда начинаешь с шести-восьми поражений подряд, начинаешь паниковать и что-то менять, что-то изобретать. Здесь же мы понимали: продолжаем свою работу, продолжаем гнуть свою линию. Игроки тоже понимают, что эта система работает, просто нужно какие-то тонкости, мелкие моменты улучшать, чтобы добиваться победы.

— В Перми Зоран Лукич в интервью «Чемпионату» сказал, что чувствует, что ещё вернётся в «Пари НН». Вы слышали это его высказывание?

— Да, слышал.

— Как отреагировали?

— Абсолютно нормально.

— Вас как действующего тренера не смутили эти его слова, даже несмотря на ваши очень тёплые взаимоотношения?

— Вы прекрасно знаете, какова работа тренера в баскетболе. Сегодня ты здесь, завтра — нет. Мы не можем прогнозировать далеко. Хорошо, если получается на один-два года. Но в нашей тренерской судьбе ты не можешь предсказать даже, что будет завтра. Поэтому никаких проблем нет.

— Вы не были в штабе Лукича в Перми, но сейчас вы опять здесь. Как вообще произошло это приглашение, общение перед тем, как сюда приехать?

— Естественно, мы разговаривали с Зораном. Летняя подготовка на играх в Перми накладывалась на предсезонную работу. У меня был новый тренерский штаб, новая команда, и без главного тренера, естественно, это было бы сложно. Поэтому мы говорили с Зораном, и он всё это прекрасно понимает как главный тренер, как это должно происходить. Поэтому он сказал: «Сергей, даже не думай. В этот летний период ты должен быть с командой, максимально готовить команду к сезону».

Перед московскими играми мы созвонились, и он сказал, что видит, что «Нижний» неплохо играет, работа более-менее выстроена, есть возможность приехать в сборную. Естественно, я согласился и чувствовал, что я всегда хочу быть в сборной. Мы об этом разговаривали ещё давно, когда только начинали эту работу, поэтому я с удовольствием откликнулся на это предложение поработать.

Сергей Козин Фото: РФБ

— Вы сейчас уже главный тренер в «Пари НН», а сюда приезжаете опять в роли ассистента. Не трудно перестраиваться, менять роли?

— Нормально, всё хорошо, баскетбол тот же. Если честно, прошло два-три месяца, но такая лёгкая ностальгия, воспоминания. Снова работать с Зораном — интересный опыт. Хорошие чувства сейчас испытываю во время этой работы.

— А насколько важно для игроков и штаба собираться на такие матчи, даже несмотря на отсутствие официальных встреч?

— Для сборной это отлично. Мы играем друг против друга в течение сезона, ребята хорошо друг друга знают. Здесь игроки выходят на немного другие роли, потому что в клубах лидирующие позиции больше у иностранцев. Здесь очень важно сменить обстановку. Кто-то очень мало в клубах играет, кто-то — больше. Поэтому здесь всегда отличная атмосфера: ребята поддерживают друг друга, знают, что и как происходит.

И поэтому это отличная возможность и для тренеров, и для игроков показать какие-то свои качества, может быть, где-то перезагрузиться от клубных дел, особенно если у кого-то не получается в клубе, настроиться на позитивный лад в сборной России. Поэтому, мне кажется, это только положительные эмоции. И для нас как тренеров сборной тоже полезно посмотреть, как игроки реагируют в тяжёлых ситуациях, как они принимают решения. Поэтому это очень полезно и показательно.

— А как проходила подготовка к Тунису и Ливии? То есть не было у штаба, допустим, опасений, что может повториться прецедент, как с Колумбией было в Перми?

— Мы разбирали состав, нам присылали составы, мы знали, что минимум 9-10 человек, которые играли в прошлое окно, к нам приедут. Поэтому мы настраивались максимально на серьёзные игры, и с Тунисом этом подтвердилось.

— В сборную также был вызван Александр Хоменко, которого вы тренируете в «Пари НН». У вас особая связь с ним в национальной команде.

— Я не скажу, что какая-то особая связь, потому что основная связь — это главный тренер и игрок. Где-то и в «Нижнем» мы ещё адаптируемся к моим требованиям. Я пытаюсь использовать его самые сильные качества, чтобы он больше приносил пользу. Здесь, в сборной, в принципе, он выходит и делает то, что умеет, то, что должен делать.

Зоран немного по-другому видит игру, у него другие тренировки.

— Но вы за ним на площадке приглядываете чуть более пристально?

— Нет-нет, ничего такого. Когда ты клубный тренер, у тебя ежедневная рутина, тренер постоянно указывает на ошибки. В сборной нужно немного расслабиться. Если ещё и в сборной будет то же самое… Тут игроки должны немного отдыхать от тренера, а тренер — от игроков, может быть. Сейчас мы вернёмся в Нижний Новгород, и я опять буду с ним работать. В сборной всё свободно: есть другой тренер, если он что-то скажет, какие-то замечания — окей, это будет от него, а не от меня.

— В игре с Тунисом вы стояли у боковой линии, и Саша жёстко упал прямо перед вами после столкновения. Не мог подняться сразу. Вы не переживали в этот момент, что игрок из вашего клуба может получить травму?

— Естественно, мы переживаем. Если честно, в сборной не имеет значения, твой игрок или не твой игрок. Конечно, если игрок падает, это всегда неприятно. Но я знаю Сашу — это его стиль игры: он всегда в контакте, всегда в гуще событий. Поэтому за него нет особых переживаний, можно сказать, он уже привык к таким падениям, думаю, и на тренировках, и в играх. Я знаю, что он сильный характером и справится.