Сборная России по баскетболу продолжает своё шествие. Ждём вторую победу подряд? LIVE

Сегодня, 24 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Ливия, которая начнётся в 16:00 мск.

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