Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Россия — Ливия: смотреть онлайн-трансляцию матча на Кубок Дружбы. Россия – Африка от 24 ноября 2024 года, во сколько начало

Сборная России по баскетболу продолжает своё шествие. Ждём вторую победу подряд? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Ждём вторую победу подряд от нашей сборной? LIVE
Комментарии
Ребята Зорана Лукича наверняка мотивированы!

Сегодня, 24 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Ливия, которая начнётся в 16:00 мск.

Кубок Дружбы. Россия — Африка. Календарь
Кубок Дружбы. Россия — Африка. Таблица
Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
24 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Ливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Артемий Берстенев
Что можно почитать?
«Не ищу возможности попасть в Зал славы». У Кириленко другие приоритеты
Эксклюзив
«Не ищу возможности попасть в Зал славы». У Кириленко другие приоритеты
«С Лукичем ты всегда находишься в стрессе». Астапкович — о возвращении в сборную России
Эксклюзив
«С Лукичем ты всегда находишься в стрессе». Астапкович — о возвращении в сборную России
05:38 Артемий Берстенев
Что следует знать:
Россия с трудом победила чемпиона Африки. Что нужно улучшить сборной Лукича?
Россия с трудом победила чемпиона Африки. Что нужно улучшить сборной Лукича?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android