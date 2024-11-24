Сборная России по баскетболу продолжает своё шествие. Ждём вторую победу подряд? LIVE
Ребята Зорана Лукича наверняка мотивированы!
Сегодня, 24 ноября, будет сыгран один матч в рамках международного турнира Fonbet Кубок Дружбы. Россия — Африка. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Россия — Ливия, которая начнётся в 16:00 мск.
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Live Артемий Берстенев
05:38 Артемий Берстенев
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