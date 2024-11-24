«Дёмин, ты меня дождёшься?» Наш баскетболист покоряет сердца американских фанаток!

В пятом матче за университет Бригама Янга (BYU) 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин вновь вышел на площадку. Однако в этот раз он предпочёл не акцентироваться на наборе очков, доверив это своим партнёрам, которые справились блестяще. Игра с Государственным университетом долины Миссисипи (MVSU) завершилась убедительной победой BYU со счётом 87:43.

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Проведя на паркете 28 минут, Дёмин успел проявить себя во всех аспектах игры: он записал на свой счёт восемь очков, два точных дальних броска из трёх, шесть подборов, шесть передач, три перехвата и один блок. Эти показатели ещё раз подтвердили его универсальность и зрелость, нехарактерные для столь юного возраста.

Главный тренер BYU Кевин Янг после матча не скупился на лестные слова: «Редко встречается человек с такими размерами, навыками обращения с мячом и игровым интеллектом. Его уникальность заключается в чувстве игры». И действительно благодаря своему росту, скорости и умению видеть площадку Дёмин уверенно проявляет себя как лидер на обеих сторонах.

Послание для Егора Дёмина от болельщицы Фото: Кадр из трансляции

Американские болельщики уже обратили внимание на российского защитника, выделив его среди других новичков BYU. Во время большого перерыва одна из юных фанаток подняла плакат с надписью: «Дёмин, ты меня дождёшься?» А журналист Брэндон Рэмси на своей своей странице в соцсети написал: «Не пропустите игру BYU — выступление Егора Дёмина превращает матч в настоящее шоу!»

Дуэт Дёмина и Дэллина Холла в задней линии BYU обещает стать главным оружием команды в этом сезоне. После возвращения на площадку Холл (травма) наглядно показал, как его мастерство идеально сочетается с игрой россиянина. Вместе они задают такой ритм, с которым соперникам сложно справляться, поднимая уровень BYU на новую высоту.

Егор Дёмин разыгрывающий BYU «Я думаю, это одна из наших главных сильных сторон — мы любим играть в командный баскетбол. Как вы заметили, у нас 21 результативная передача против восьми у соперника. Также пять игроков набрали двузначное количество очков. Это и есть наш стиль игры — делиться мячом, играть неэгоистично и доверять друг другу. Именно поддержка товарищей по команде делает нас сильнее».

Безусловно, MVSU — не самый серьёзный оппонент. Однако даже в таких встречах важны нюансы: BYU реализовал 53,4% бросков с игры, отдал 21 результативную передачу и после перерыва продемонстрировал непробиваемую защиту. Во второй половине сопернику удалось забить лишь 26,9% своих попыток.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Для Егора Дёмина этот сезон — первый шаг на пути к его мечте. И хотя сегодня он не стал громко заявлять о себе, его действия на площадке говорят за него лучше любых слов. Следующий матч университет Бригама Янга проведёт с «Грамблинг Стэйт». Эта встреча станет важным испытанием как для всей команды BYU, так и для самого Дёмина на старте сезона. Матч состоится 29 ноября, начало — в 1:30 мск.

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