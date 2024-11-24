Баскетболист сорвался на судей и теперь заплатит за это высокую цену

Матч между «Хьюстоном» и «Портлендом» завершился поражением хьюстонской команды, сопровождавшимся бурей эмоций от их разыгрывающего Фреда Ванвлита. За четыре секунды до финальной сирены, когда «Рокетс» проигрывали пять очков, Ванвлит воздействовал на судью.

После свистка, фиксирующего фол в нападении, Ванвлит не сдержался: резкие обвинения в адрес судейской бригады сопровождались экспрессивной жестикуляцией. Апофеозом стало резкое движение рукой, которое едва не привело к физическому контакту с судьёй Джоном Конли. За столь горячее поведение разыгрывающий немедленно получил технический фол и был удалён с площадки. Однако это лишь начало последствий, которые ждут игрока.

Возмущение Ванвлита связано как с финальным эпизодом, так и с ситуацией, произошедшей незадолго до него. Разыгрывающий считал, что на нём намеренно сфолили на трёхочковой попытке, когда «Рокетс» отставали на три очка. После игры Ванвлит рассказал, что услышал подсказку со скамейки «Портленда», якобы советующую Тумани Камаре фолить, чтобы не дать хозяевам шанса сравнять счёт. Ванвлит попытался воспользоваться этим, начав бросок в момент контакта, но свисток так и не прозвучал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча старший судья Кортни Киркланд признал ошибку своей бригады, заявив, что фол действительно имел место, но броска Ванвлита он всё равно не засчитал бы, так как нарушение произошло до начала движения на кольцо. «В живом эпизоде нам показалось, что защитник сохранял прямую линию перед Ванвлитом. Однако после просмотра видео видно, что был контакт с бедром игрока. Мы должны были зафиксировать фол, однако штрафные не полагались бы», — пояснил Киркланд.

Что касается удаления, то Киркланд отметил: «Технический фол был вызван нецензурной бранью Ванвлита и его оскорбительными действиями по отношению ко всем трём судьям».

Наказание за инцидент ожидается в ближайшие дни, и оно, вероятно, будет суровым. Лига уже намекнула на крупный штраф, а дисквалификация за столь агрессивное поведение выглядит вполне возможной. Хьюстону же остаётся пережить отсутствие одного из лидеров в ближайших играх.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.