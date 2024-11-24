Когда жизнь бьёт больнее. Бывшая суперзвезда НБА снова сталкивается с невыносимой болью

Трагедия вновь постучалась в дом одного из самых эмоциональных игроков НБА. Айзея Томас, который был известен невероятной стойкостью на паркете, объявил о смерти своей старшей сестры Лакиши Балдтрип, опубликовав трогательный пост в социальных сетях. «Я буду скучать по тебе, старшая сестра! Как ты могла оставить меня тоже? Две сестры ушли! Это не может быть реальностью. Люблю и скучаю по тебе, королева», — написал Томас, добавив несколько разбитых сердец.

Айзея Томас и Лакиша Балдтрип Фото: Getty Images/Из личного архива Томаса

Причина смерти Лакиши пока остаётся неизвестной, но боль утраты для 35-летнего защитника, который в прошлом сезоне выступал за «Финикс», усугубляется воспоминаниями о прошлом. В 2017 году Томас уже потерял другую сестру, Чайну, которая погибла в автокатастрофе в Вашингтоне. Тогда, играя за «Бостон», он вышел на площадку всего через день после трагедии и набрал 33 очка в матче плей-офф с «Чикаго». На его кроссовках были написаны слова «Чайна, покойся с миром, младшая сестра» и «Я люблю тебя», что стало символом его непреодолимой воли и преданности делу.

Томас всегда умел переносить личные трудности в спортивные подвиги. Его товарищ по команде Эйвери Брэдли тогда отметил: «Он настоящий боец. Сегодня он играл ради своей сестры и семьи». Эти слова как нельзя лучше отражают суть игрока, для которого баскетбол стал и спасением, и способом выразить свои эмоции.

Видео можно посмотреть на канале Boston Sport в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Айзея Томас за 13 лет в НБА представлял множество команд, но его звёздные годы пришлись как раз на «Селтикс». Дважды он становился участником Матча всех звёзд, а в сезоне-2016/2017 попал во вторую символическую сборную НБА и занял пятое место в голосовании за MVP. Тогда он наколачивал по 28,9 очка за встречу, став третьим самым результативным игроком лиги.

Сегодня он продолжает бороться, но уже не только на паркете, а и с болью, которая становится его постоянным спутником. Потеря двух сестёр — это нечто невообразимое, но если кто-то и способен выдержать этот удар судьбы, то это Айзея Томас.

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