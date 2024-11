Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?

Очередная волна обсуждений и споров поднимается вокруг Леброна Джеймса. На этот раз речь не о баскетболе, а о киноиндустрии, где король НБА не менее амбициозен. Сценарист и продюсер Роб Грабоу подал иск против Джеймса, его компании SpringHill и Netflix, обвиняя их в том, что фильм Rez Ball основан на его сценарии The Gift of the Game. И тут начинается самое интересное.

Судя по жалобе Грабоу, Rez Ball буквально копирует ключевые элементы его работы. Главный герой — подросток из коренного народа, чей родитель был звездой школьного баскетбола, но так и не смог выбраться за пределы резервации. Оба фильма развиваются в схожем сеттинге, с похожими сюжетными ходами и даже настроением. На первый взгляд — чистое заимствование. Однако всё оказывается гораздо сложнее.

Netflix и Джеймс пока молчат, но их сценаристы уже поспешили оправдаться. Один из авторов, Стерлин Харджо, заявил, что вообще не читал книгу, которая указана как вдохновение для фильма. Мол, сценарий основан на опыте режиссёра Сидни Фриланд, которая сама росла в резервации и играла в школьной баскетбольной команде. А ещё, конечно, добавили, что история получилась «аутентичной» и «реальной». Звучит красиво, но сквозит откровенной фальшью.

Момент из фильма Rez Ball Фото: Netflix

Интересно, что иск Грабоу подкреплён серьёзными аргументами: он утверждает, что детали его сценария были переданы через режиссёра Брит Хенсел, которая отказалась от сотрудничества, однако, судя по всему, щедро поделилась идеями. Ирония ситуации заключается в том, что Грабоу представил свой сценарий лишь спустя месяцы после завершения съёмок Rez Ball. Совпадение или нет, но юристы Netflix, вероятно, уже празднуют с шампанским.

Да и в целом перспектива иска выглядит туманной. Американское законодательство в сфере авторских прав запутано — и доказать плагиат непросто. Судьи сейчас склонны не отклонять такие дела на ранних стадиях, что даёт шанс истцам, но не более того. Здесь остаётся вопрос: кто в этой истории играет грязно — Леброн, за последние годы ставший иконической фигурой и за пределами спорта, или Грабоу, пытающийся ухватиться за кусочек славы и гонораров?

А пока в зале суда будут решать, кто прав, Rez Ball наверняка привлечёт ещё больше зрителей. В конце концов, нет ничего лучше для пиара, чем небольшой скандальчик вроде этого.

