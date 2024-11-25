«Многое поменялось во мне». Интервью с Егором Дёминым, который блистает в США

Российский баскетболист Егор Дёмин продолжает разрывать шаблоны в американской студенческой лиге NCAA. Его выступления за университет Бригама Янга (BYU) радуют не только болельщиков команды за океаном, но и всех любителей игры с оранжевым мячом в России. Егор в своём плотном графике нашёл место для того, чтобы обсудить с «Чемпионатом» его первые пять игр в регулярном чемпионате. Внутри материала вы узнаете, как Дёмин оценивает своё выступление в NCAA, доволен ли им главный тренер команды Кевин Янг, что для него значит первая в истории университета награда и поменялось ли что-то в его жизни в США.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

— Как можете оценить выступление вашей команды на старте сезона?

— Есть много деталей, на которые нужно обратить внимание и которые надо усовершенствовать для достижения большего успеха, но уже сейчас мы получаем огромное удовольствие от игры друг с другом в команде, становясь лучше каждый день на тренировках и играх. Пять побед — это всё хорошо, однако впереди море игр, которые будут ещё сложнее. Так что настрой на работу максимальный.

— Кевин Янг доволен тем, как команда играет и что демонстрирует на паркете?

— Есть много моментов над которыми нам необходимо работать лучше, чтобы достичь большого успеха. Тренер доволен в первую очередь тем, как мы способны реагировать на его челленджи и установки на игры. Его главная идея заключается в максимальной концентрации и полной отдаче на площадке от всех. Это те детали, над которыми нам стоит продолжать работать, чтобы довести всё до совершенства и быть способными конкурировать с командами Big 12.

— Вы провели пять матчей в NCAA, какой из них запомнился вам больше всего и почему?

— Сложно сказать, какой именно запомнился больше. Потому что буду помнить все пять матчей ещё очень долгое время… Это невероятный опыт и что-то совершенно новое для меня. Получаю огромное удовольствие, выходя на площадку, играя в этой команде, на этой площадке, в окружении таких фанатов.

— Вы стали первым игроком в истории BYU, кто удостоился награды новичку недели в вашей конференции. Что это для вас значит?

— Это, конечно, круто, но акцент не на этом. Это важнее для команды, чем для меня лично, хоть это и индивидуальная награда. В нашем случае это командное достижение, которое не случилось бы, если бы мы играли плохо. Благодарен моим партнерам за хорошие заслоны, за реализованные броски после моих передач, за передачи мне, подборы и защиту. Без всего этого можно выигрывать индивидуальную награду, но не матчи и тем более не чемпионат.

Надпись на плакате «Дёмин, ты меня дождёшься?» Фото: Кадр из трансляции

— Вы обращаете внимание на шумиху вокруг вашей фигуры в студенческом баскетболе? Наверное, только ленивый не высказался об игре Егора Дёмина в начале сезона.

— Конечно, сложно не обращать на это внимание. Мне очень приятно слышать, что людям нравится смотреть, как я играю, но стараюсь, как можно глубже фокусироваться на процессе своего и командного развития. У нас большие цели в этом сезоне, и сейчас не время наслаждаться собой, так как главные матчи ещё впереди — так же, как и море работы над всеми аспектами игры команды.

— Что поменялось в вашей жизни в США после нашего разговора, который был два месяца назад?

— Каждый день много чего происходит, получаю большое удовольствие от всего. Стараюсь работать над собой и помогать другим становиться лучше. Люди вокруг меня также делают меня лучше и заботятся обо мне. Работа идёт полным ходом, есть много вещей, на которые нужно обращать внимание, чтобы становиться лучше.

— В интервью после последнего матча вы сказали, что приехали в Прово ещё пацаном, повзрослели и стали мужчиной. Что вкладываете в эти слова?

— Этим я хотел сказать, что спустя пару месяцев уже вижу изменения в себе в лучшую сторону. Вижу какие-то вещи под другим углом, отношусь к чему-то по-другому. Много всего поменялось во мне с того момента, как я приехал в Прово!

— Как команда готовится к следующему сопернику и насколько активно лично вы изучаете его стиль игры перед матчем?

— У нас есть разборы команд перед каждым матчем — скаутинг. Тренеры подготавливают для нас подробный план на игру. У каждого есть план в телефоне, где мы видим их игроков, можем посмотреть нарезки и увидеть в целом рисунок игры: как мы планируем выступать, как они планируют действовать и так далее.

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