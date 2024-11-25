Драки, сливы и один расист! Рейтинг внутренних скандалов клубов НБА

В истории Национальной баскетбольной ассоциации было огромное количество скандалов различной величины, которые в итоге становились достоянием общественности и так или иначе влияли на отношения внутри команды. Вспомним последние из них и попытаемся определить самые значимые.
«Чемпионат» предлагает выявить самый скандальный эпизод последних лет в НБА, который повлиял на отношения внутри команды. В ходе голосования эпизоды будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Уход скаута из «Нью-Йорка» и обвинения клуба в махинациях
В сезоне-2022/2023 «Нью-Йорк» не представлял такой грозной мощи, как сейчас. Команда находилась на пороге становления, а Джейлен Брансон ещё не стал олицетворением баскетбола в городе. Именно тогда клуб покинул скаут Икечукву Азотама, который перебрался в «Торонто Рэпторс». Этот молодой человек пренебрег своими контрактными обязательствами и по ходу своего ещё действующего соглашения «немного» сливал информацию «хищникам». Речь идёт о 3358 видеозаписях и отчётах о тренировках и другой конфиденциальной информации. Ситуация обостряется тем, что «Никс» и «Рэпторс» находятся в одном дивизионе в НБА, поэтому встречаются между собой чаще, чем со многими другими командами. Они, можно сказать, конкуренты.
Буквально несколько дней назад в информационном поле всплыла ещё одна неприятная новость, связанная с «Нью-Йорком». НБА обвинила клуб в том, что тот повысил зарплату помощнику главного тренера Рику Брансону за лояльное поведение его сына Джейлена при подписании контракта с «Никс». Оно и понятно, потому что разыгрывающий отказался от $ 113 млн ради того, чтобы Том Тибодо построил контендер на долгие годы вперёд. Инцидент со скаутом и обвинения от лиги вряд ли хорошо влияют на настрой игроков, которые должны быть настроены на результат, а не на вот эти «игры».
Дональд Стерлинг и «Клипперс»
В 1981 году Дональд Стерлинг купил «Сан-Диего Клипперс» за $ 12,5 млн. Новый владелец обещал тратить баснословные суммы, чтобы команда стала претендентом на чемпионство. В 1984-м «парусники» переехали в Лос-Анджелес, став вторым клубом из этого города в Калифорнии. Но запомнятся они отнюдь не своими результатами, а поведением своего владельца. В 1996-м Стерлинга обвинила в харассменте его консультант по недвижимости Кристин Джески. Затем другая женщина, но уже в 2003-м подала иск на Дональда за сексуальные домогательства. С первой девушкой владелец «Клипперс» сумел прийти к внесудебному соглашению, а вторая проиграла дело.
Однако это всё были цветочки на фоне того, что вылезло в 2014-м, когда всплыл разговор владельца «Клипперс» с его любовницей из-за того, что она опубликовала в своей социальной сети фотографию с легендарным Мэджиком Джонсоном. На записи слышно, как он говорит ей: «Меня очень беспокоит, что ты хочешь показать своё общение с чернокожими. Тебе обязательно это делать? Ты можешь спать с ними, [вы] можете проводить время вместе, что захотите. Единственное, о чём я тебя прошу — не афишировать это… и не проводить их на мои игры».
Девушка напомнила Дональду, что большинство игроков «Клипперс» — чернокожие, он на это ответил: «Я поддерживаю их и даю им еду, одежду, машины, дома. Кто им это даёт? Кто-то другой? Кто делает «игру»? Я делаю «игру» или же они?» Всё это развернулось во время серии плей-офф с «Голден Стэйт». Игроки «Клипперс» всерьёз рассматривали возможность бойкотировать не только четвёртую игру, но и всё противостояние. В итоге они выразили свой протест тем, что вышли на бросковую тренировку перед матчем в перевёрнутых футболках, а затем выкинули их в центр площадки, тем самым закрыв логотип клуба.
Комиссар НБА Адам Сильвер выписал штраф Стерлингу в размере $ 2,5 млн и отстранил от любой деятельности в лиге, тем самым вынудив владельца продать клуб. Его купил миллиардер Стив Балмер, который работал генеральным директором Microsoft совместно с Билом Гейтсом. «Парусники» при новом владельце хотя бы задышали свободной грудью, больше не находясь во власти безбашенного расиста.
Легендарный слив в «Лейкерс»
Д’Анджело Расселл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2015 года. Он проводил первый сезон в составе «озёрников» и сдружился с защитником Ником Янгом, который встречался с известной певицей Игги Азалией. В марте 2016-го баскетболисты вели между собой беседу, и тогда еще юный Расселл своими наводящими вопросами пытался услышать признание Янга в измене своей девушке, с которой на тот момент уже был обручён. В итоге Ник наговорил лишнего, а Д’Анджело зачем-то записывал разговор, как-то ставший достоянием общественности. Странно да, кто же его слил?
Сразу после этого раздевалка «Лейкерс» негативно была настроена к новичку: рядом с ним никто не сидел за завтраком. Расселл провёл тренировку, зашёл после неё в раздевалку и сел возле Лу Уильямса, но тот сразу же встал и ушёл подальше от него. «Озёрники» уступили в следующем матче «Юте» со счётом 75:123, повторив клубный антирекорд, проиграв с разницей в 48 очков. Да и в целом и без того ужасный сезон для «Лейкерс» был омрачён вот такой историей, которая повлияла на отношения в коллективе.
«Голден Стэйт» и драка между Грином и Пулом
Практически перед самым стартом сезона-2022/2023, после того как «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, на одной из тренировок Дрэймонд Грин ударил своего напарника по команде Джордана Пула кулаком в лицо. Легендарный Грин прошёл курс управления гневом, но, как стало ясно позднее, особо это не помогло — он продолжает играть в НБА грязно. Вернёмся к той самой ситуации. «Воины» взяли чемпионство, в команде была невообразимая «химия», каждый готов был землю грызть зубами и порвать за партнёра, однако данная ситуация разделила «Голден Стэйт» на до и после. Клуб во главе со Стефеном Карри потерял былую репутацию братской команды, а обиднее всего, что, как и в случае с «Филадельфией», эту информацию кто-то просто слил.
«Филадельфия» и поиск крысы от Эмбиида
Клуб из Пенсильвании в межсезонье усилился Полом Джорджем, но в дело на старте сезона вмешались травмы у всех лидеров (Джоэла Эмбиида, Тайриза Макси и самого Джорджа). Из-за этого «Филадельфия» не может найти игровой ритм, оказавшись на предпоследней строчке в Восточной конференции. Такие ужасные результаты не могли не сказаться на моральной составляющей игроков. Команда устроила тайное собрание, на котором Макси в прямом смысле отчитал Эмбиида за его постоянные опоздания, подрывающие дисциплину клуба. Всё это стало достоянием общественности, а Джо-Джо остался очень недоволен тем, что кто-то сливает информацию, пообещав «выпороть крысу». Не знаю, поможет или нет, однако сейчас «Фила» больше похоже на сборище хороших по отдельности игроков, нежели на команду, претендующую на попадание в высокие стадии плей-офф.
Скандал имени Коби Брайанта
В начале 2000-х Коби Брайант — уже суперзвезда НБА. К тому же не какого-то клуба, а «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с Шакилом О’Нилом защитник уже выиграл три чемпионства кряду, вписав своё имя в историю лиги, но произошло это… 19-летняя сотрудница отеля в городе Эдвардс, штат Колорадо, была изнасилована Брайантом. Девушка сразу же сообщила об этом в полицию. Игрок «Лейкерс» провёл пресс-конференцию, на которой признался, что занимался сексом с сотрудницей отеля, но это было по обоюдному согласию. Коби произносил всё это в присутствии своей жены Ванессы.
Уголовное дело началось в июле 2003-го, а закончилось лишь 1 сентября 2004 года, когда девушка отказалась давать показания в суде против Брайанта. Тем не менее Коби ждал ещё гражданский иск, но в связи с тем, что баскетболист раскаивался в своих действиях, они смогли урегулировать конфликт вне суда. По сообщению Los Angeles Times, игрок «Лейкерс» выплатил девушке сумму, превышающую $ 2,5 млн. Думаю, вы понимаете, что всё это не могло не сказаться на игре Брайанта. Хоть он был ещё тем «убийцей» на паркете, однако это дело вкупе с нарастающим конфликтом с Шакилом за звание первой звезды в команде, вероятно, стало причиной того, почему «Лейкерс» не выиграли четыре чемпионства кряду, хотя обладали невероятным составом.