Драки, сливы и один расист! Рейтинг внутренних скандалов клубов НБА

Дональд Стерлинг и «Клипперс»

В 1981 году Дональд Стерлинг купил «Сан-Диего Клипперс» за $ 12,5 млн. Новый владелец обещал тратить баснословные суммы, чтобы команда стала претендентом на чемпионство. В 1984-м «парусники» переехали в Лос-Анджелес, став вторым клубом из этого города в Калифорнии. Но запомнятся они отнюдь не своими результатами, а поведением своего владельца. В 1996-м Стерлинга обвинила в харассменте его консультант по недвижимости Кристин Джески. Затем другая женщина, но уже в 2003-м подала иск на Дональда за сексуальные домогательства. С первой девушкой владелец «Клипперс» сумел прийти к внесудебному соглашению, а вторая проиграла дело.

Однако это всё были цветочки на фоне того, что вылезло в 2014-м, когда всплыл разговор владельца «Клипперс» с его любовницей из-за того, что она опубликовала в своей социальной сети фотографию с легендарным Мэджиком Джонсоном. На записи слышно, как он говорит ей: «Меня очень беспокоит, что ты хочешь показать своё общение с чернокожими. Тебе обязательно это делать? Ты можешь спать с ними, [вы] можете проводить время вместе, что захотите. Единственное, о чём я тебя прошу — не афишировать это… и не проводить их на мои игры».

Девушка напомнила Дональду, что большинство игроков «Клипперс» — чернокожие, он на это ответил: «Я поддерживаю их и даю им еду, одежду, машины, дома. Кто им это даёт? Кто-то другой? Кто делает «игру»? Я делаю «игру» или же они?» Всё это развернулось во время серии плей-офф с «Голден Стэйт». Игроки «Клипперс» всерьёз рассматривали возможность бойкотировать не только четвёртую игру, но и всё противостояние. В итоге они выразили свой протест тем, что вышли на бросковую тренировку перед матчем в перевёрнутых футболках, а затем выкинули их в центр площадки, тем самым закрыв логотип клуба.

Комиссар НБА Адам Сильвер выписал штраф Стерлингу в размере $ 2,5 млн и отстранил от любой деятельности в лиге, тем самым вынудив владельца продать клуб. Его купил миллиардер Стив Балмер, который работал генеральным директором Microsoft совместно с Билом Гейтсом. «Парусники» при новом владельце хотя бы задышали свободной грудью, больше не находясь во власти безбашенного расиста.