Дроны, маскировка и разведка. Звёзды НБА стали лакомым кусочком для криминала

Когда твоё имя не имя, а золотая вывеска, кража становится делом времени. Домашние ограбления среди известных спортсменов не новость. Но, кажется, преступники из Южной Америки решили поднять ставки. Если раньше они ограничивались тихими налётами на богатые районы, то теперь перешли на уровень элиты, нацеливаясь на звёзд НБА и НФЛ.

Бобби Портис из «Милуоки Бакс» и Майк Конли из «Миннесоты Тимбервулвз» недавно столкнулись с кражами из своих домов. Пока Портис выкладывался на паркете в матче с «Кливлендом», преступники выкладывались в его доме, забрав несколько ценных вещей. Конли тоже был занят делом — наблюдал за игрой «Миннесоты Вайкингс» в американский футбол. Его дом в это время подвергся аналогичному «рейду».

По данным ФБР, за этим стоит хорошо организованная сеть, связанная с международными преступными группировками из Южной Америки. Ребята, как отмечается, работают с размахом: дроны для наблюдения, устройства для глушения сигналов, маскировка под местных жителей и даже попытки доставить что-то на дом, чтобы разведать обстановку.

Бобби Портис показал, как двое мужчин обокрали его дом

Особенно остро ситуация смотрится на фоне того, что подобные ограбления происходят и в НФЛ. Один из полицейских заявил, что методика ограбления дома Портиса напоминает инциденты с Патриком Махоумсом и Трэвисом Келси, который недавно потерял $ 20 тыс. наличными в своём особняке. Сейфы и охранные системы — обязательный атрибут? Не в этом случае.

НБА и НФЛ решили перестраховаться и начали рассылать предупреждения игрокам. Советуют обновлять сигнализации, ставить камеры, скрывать свои дома от посторонних глаз и, самое главное, не забывать включать эти системы. В общем, нужно прокачать умение мыслить стратегически.

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