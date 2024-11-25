Сборная России по баскетболу всё дальше от Европы. Пять вопросов по итогам Кубка Дружбы

Вчера, 24 ноября, в Москве подошёл к концу международный турнир Fonbet «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Наша сборная в итоге обыграла Тунис (81:73 ОТ) и Ливию (108:60), став победителем мини-чемпионата. Настала пора подводить итоги — ответим на самые насущные вопросы о национальной команде.

Когда сборная снова сыграет?

Пока официальной информации по поводу предстоящих игр национальной команды нет. Но главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что, скорее всего, сбор будет в феврале и он очень надеется, что руководству Российской федерации баскетбола (РФБ) удастся организовать какой-то мини-турнир или просто матчи. Почему в феврале? Всё просто: в Единой лиге ВТБ будет пауза в связи с Матчем звёзд. Понятное дело, привлечь самых топовых российских игроков к матчам сборной тогда не получится, но Лукич заявил, что в этом случае будут обкатывать молодёжь, которая всё чаще оказывается в составе национальной команды.

Привлечение молодых игроков — это правильный шаг?

Самым возрастным игроком в составе сборной России на сборах был 30-летний Антон Астапкович. В большинстве своём сейчас штаб Лукича отдаёт предпочтение молодым баскетболистам — 22-26 лет, но были в составе сборной и совсем ещё юные игроки — Илья Ермаков (17 лет), Лев Свинин (18 лет), Максим Огарков (18 лет) и Михаил Дулкай (19 лет). Да, Огарков и Дулкай игрового времени в матчах с Тунисом и Ливией не получили, но Свинин и Ермаков неплохо себя проявили. Особенно Илья, который набрал 10 очков, три подбора и две передачи в игре с Ливией, проведя на паркете 12 минут.

Зоран Лукич главный тренер сборной России по баскетболу «Спасибо Антону Астапковичу и Александру Ганькевичу — они достаточно хорошо помогли ребятам, но я ожидаю большего от молодых, потому что, скорее всего, в следующих играх Антона и Александра не будет. Может быть кто-то другой, но я хочу дать шанс и возможность молодым, мы должны что-то улучшить, понять некоторые моменты. В матче с Тунисом мы очень плохо принимали какие-то решения, и это важно понять и исправить. Будем потихоньку всех просматривать, добавлять «по капельке старого вина», смотреть, что получается, и также давать возможность молодым».

Уже сейчас ставка делается на молодых, о чём и говорит Лукич. На следующий сбор может собраться ещё более молодой состав в связи с Матчем звёзд Единой лиги. Так нужно ли привлекать молодёжь в сборную России? Конечно, да! Другого ответа и быть не может. Наша команда сейчас не участвует ни в каких официальных международных турнирах. Мы не боремся за какие-то награды, поэтому можно и нужно давать шанс молодым. Некоторые не получают должной игровой практики в составе клуба, а приехать на сбор, которым руководит признанный тренер, да ещё получить порцию наставлений от более опытных напарников — это же просто кладезь знаний для юных талантов.

Кто лидер в сборной?

Владислав Емченко Фото: Пресс-служба РФБ

На Кубке Дружбы, который проходил с 21 по 25 августа в Перми с участием Венесуэлы и Колумбии, лучшим игроком был признан Александр Чадов. Во встречах с африканскими сборными проявил себя Антон Астапкович. К сожалению, Чадов хоть и был в составе сборной на турнире, но участия в играх почему-то не принял. Если говорить честно, то сейчас в сборной как такого одного лидера сложно выделить. В любом матче может выстрелить каждый. Например, президент РФБ Андрей Кириленко назвал одним из лидеров Владислава Емченко. Другие могут сказать, что главной звездой является, например, Андрей Мартюк.

Впрочем, у центрового «Локомотива-Кубань» в сборной в последнее время не вяжется игра. Выделить одного лидера сейчас слишком сложно, а всё потому, что каждый раз кадровый состав меняется. Да и форма игроков может быть совершенно разнообразной в зависимости от периода выступления. У национальной команды сейчас нет постоянства, поэтому сложно показать себя на довольно длительном отрезке.

Нужна ли вообще национальная команда в её нынешнем виде?

Сборная России по баскетболу после победы на Кубке Дружбы Фото: Пресс-служба РФБ

Больше да, чем нет. Тут вопрос соприкасается с молодыми баскетболистами. Много вы можете назвать россиян в клубах Единой лиги, которые играют основную роль в ротации? Мартюк, Емченко, Чадов, Астапкович, Тимофей Герасимов, Александр Петенев и Александр Хоменко — только эти баскетболисты получают много игрового времени в своих клубах, а остальным где набираться игровой практики?

Само собой, встаёт резонный вопрос, что они могут вынести гораздо больше пользы из тренировок с легионерами, у которых можно чему-то научиться и так далее. Но получение игровой практики в матчах и на тренировках — совершенно разного уровня вещи. Лукич даёт шанс молодым и не только баскетболистам проявить себя, так дерзайте! Каждый сам для себя решает, целесообразно ли наличие сборной России или нет. Мне кажется, что команда нужна даже во время без международных соревнований.

Какой наш истинный уровень на данный момент?

Александр Ганькевич и Андрей Кириленко Фото: Пресс-служба РФБ

А вот тут-то придётся не сглаживать углы, а сказать, как есть на самом деле. Нынешний уровень сборной России, к сожалению, невелик. Отсутствие международных соревнований сделало своё дело. Хоть каждый из игроков утверждает, что оказаться в сборной — честь, так оно на самом деле и есть, но уровень соперников России сейчас оставляет желать лучшего. Без топовых оппонентов ни о каком качественном скачке вперёд и речи быть не может. Раньше наши парни на равных боролись с Испанией, Литвой, Сербией, Францией, а порой и даже были лучше, как в отдельно взятом матче, так и на турнирах. Теперь же мы с трудом обыгрываем Тунис.

Конечно, на последнем Кубке Дружбы играли не лучшие из лучших, и можно подумать, что в другом составе Россия без проблем разобралась бы с Тунисом. По-моему, вряд ли. Может быть, наши баскетболисты сыграли бы чуть увереннее, однако разгрома бы не было. У нас в стране лишь небольшая доля клубов работает над развитием российских игроков. Основными поставщиками молодых талантов являются ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Автодор», а у других команд заметно меньшее количество выпускников из академий. Вот, наверное, главная проблема Единой лиги и всего нашего баскетбола, что у нас большинство команд заточены на сиюминутный результат, а не на развитие собственных талантов.

В общем, у нас сейчас уровень крепкого середняка Европы. Если раньше Россия входила в топ-10 рейтинга ФИБА, то сейчас, наверное, мы находимся в числе 25 лучших сборных мира. В последний раз, когда наша национальная команда была представлена в рейтинге, мы занимали 15-ю строчку. Звёзд с неба мы не хватаем, но и принижать свои достоинства тоже не стоит. Как ни крути, школа у нас очень приличная за счёт того, что в СССР к баскетболу относились с большим трепетом, а теперь легенды и причастные к международному успеху люди передают свой опыт другим поколениям.