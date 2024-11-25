Не только трёхочковые. Как именно атакуют команды НБА?

С момента трёхочковой революции НБА всё больше напоминает день сурка. Команды год за годом акцентируют внимание на дальних бросках и действуют в идентичной манере. Проблема в том, что Стеф Карри один, пусть это и не отменяет толпы последователей. Три всё ещё больше, чем два. С этим нельзя не согласиться. Однако «Уорриорз» Стефа, «Наггетс» Йокича и «Селтикс» Тейтума с Брауном — абсолютно непохожие команды. Речь не только о трёх последних чемпионах. Лига по-прежнему разнообразна. Пусть для того, чтобы идентифицировать различия, иногда нужно копнуть чуть глубже.

Конечно, трёхочковые продолжают играть важную роль. В сезоне-2018/2019 их среднее количество за матч впервые перешагнуло отметку в 30 бросков. Такой перекос отчётливо бросается в глаза в сравнении с регуляркой-2014/2015, когда из-за периметра атаковали на 10 попыток меньше. Сейчас тренд набирает обороты — уже 37,4 «трёшки» за матч. К счастью, в НБА не забыли о других способах набора очков. Первый месяц текущего сезона показал, что лига способна удивлять.

Среднее количество трёхочковых в НБА

2004/2005 15,8 2009/2010 18,1 2014/2015 22,4 2017/2019 32 2020/2021 34,6 2024/2025 37,4

Американский баскетбол — территория цифр, где каждое индивидуальное и командное действие имеет под собой аналитическую базу. Отсюда растут ноги у разделения на эффективные и неэффективные броски. Майкл Джордан и Коби Брайант тяготели к дальним средним — самым неэффективным видам взятия кольца. У легенд отлично получалось, но с тех пор ассоциация разительно изменилась. «Трёшки» ценнее из-за бóльшей очковой значимости, а штрафные — из-за отсутствия сопротивления. Ещё один вид лёгких очков — быстрый переход из защиты в атаку — «транзишен».

Некоторые команды сознательно взвинчивают скорости и бегают как угорелые. Пример из истории — «Финикс» «семи секунд и меньше» Майка Д’Антони. Такой подход требует внушительных физических кондиций и готовности к непрерывным челнокам туда-обратно. У «транзишена» мало общего с позиционным нападением. Пожалуй, его можно окрестить отдельным видом спорта внутри баскетбола. Практически в каждом сезоне можно наблюдать клуб, который активно бежит. В этой регулярке чаще остальных с большим отрывом такой тактики придерживается «Мемфис». У «Гриззлиз» один из самых молодых и атлетичных составов лиги. Подобным образом они скрывают не самую разнообразную атаку и подсвечивают свои сильные стороны, в том числе атлетизм Джа Моранта.

Лидеры НБА-2024/2025 по атакам через «транзишен»

«Мемфис Гриззлиз» 26% «Чикаго Буллз» 22% «Оклахома-Сити Тандер» 22% «Денвер Наггетс» 21,3% «Голден Стэйт Уорриорз» 20,9

В топе по «транзишену» также «Чикаго» и «Денвер». У «Наггетс» есть роскошь в лице Николы Йокича, который едва ли не лучше всех в современности сочетает функции игрока, снимающего подборы и сразу же разгоняющего нападение. Плюс Расселл Уэстбрук куда опаснее на скорости, чем в статике. Любопытно, что заточенный под молниеносный переход на чужую половину стиль напрямую коррелирует со средним количеством владений. Спойлер: в данной метрике те же лидеры — «Мемфис» и «Буллз» – чаще остальных атакуют кольцо соперника. Это сознательный выбор.

Безусловно, НБА стала атлетичнее и быстрее, но значит ли это, что медленные команды остались у разбитого корыта? Никогда нельзя недооценивать значение отдельно взятой звезды. Лидеры традиционно многое берут на себя и решают в одного. В пятёрке команд с наибольшим количеством изоляций расположились «Бостон» и «Даллас». «Селтикс» и «Маверикс» летом встретились в финале, так что гелиоцентрическая модель нападения исправно работает. У «Мавс» мяч чаще всего задерживается в руках Дончича или Ирвинга. «Кельты», в свою очередь, подтверждают, что всё гениальное просто. Они первые по количеству трёхочковых и в лидерах по изоляциям. Что в итоге? Во многом сознательное упрощение и привело их к титулу.

Лидеры НБА-2024/2025 по изоляциям

«Бостон Селтикс» 10% «Оклахома-Сити Тандер» 9,8% «Лос-Анджелес Клипперс» 9,7% «Даллас Маверикс» 9,6% «Филадельфия Сиксерс» 9%

Кажется, время, когда большие парни вроде Шакила О’Нила и Тима Данкана упорно толкались под кольцом, безвозвратно уходит в прошлое. Количество таких владений неуклонно падает. В этом сезоне ни одна команда лиги не атакует подобным образом хотя бы 10% от общего числа владений. Наибольшими адептами старого доброго «поста» остаются клубы с элитным бигменом. Ничего удивительного, что на первых позициях — «Милуоки» Янниса, «Денвер» Йокича и «Лейкерс» Дэвиса. Да, такой приём тормозит игру, поэтому больше используется уникальными персонажами, которые способны нивелировать потерю темпа набранными очками.

Команды могут играть в нападении по-разному, однако при любых раскладах пик-н-ролл остаётся доминантой. Двоечка после заслона используется практически в большинстве позиционных владений. Здесь решающую роль приобретает наличие квалифицированных кадров, в первую очередь среди разыгрывающих и «больших». Вопрос лишь в том, кто будет завершать: игрок с мячом или его одноклубник, ставящий заслон. Интересно: едва ли не чаще всех в подобной комбинации атакует Виктор Вембаньяма. Такой манёвр логично ложится в парадигму развития главной звезды «Сан-Антонио». Поставил заслон, открылся и сразу же бросил. Вемби заметно прогрессирует в данном направлении. Поэтому почти половина бросков француза совершается с дистанции — чаще всего после пик-н-ролла.

Виктор Вембаньяма и Диллон Брукс, сезон-2024/2025 Фото: Tim Warner/Getty Images

Из всего разнообразия атакующих методов НБА складывается логичный вопрос — какой инструмент работает лучше всего? Лига тем и прекрасна, что однозначно правильного ответа здесь нет. «Кливленд» выдал исторический старт и лидирует по победам. В игре «Кавальерс» не преобладает ни одна атакующая модель. Они чуть чаще остальных нападают после пик-н-ролла, завершающегося атакой игрока с мячом. Первое место в рейтинге нападения им скорее принёс баланс между всеми видами владений.

Лидеры НБА-2024/2025 по атакующему рейтингу

«Кливленд Кавальерс» 123,6 «Нью-Йорк Никс» 121,9 «Бостон Селтикс» 121,1 «Лос-Анджелес Лейкерс» 117,4 «Даллас Маверикс» 117,2

«Никс» взлетели на вторую строчку атакующего рейтинга. Том Тибодо — давний адепт медленного баскетбола, поэтому его команда предпочитает размеренный темп, но всё это не мешает ей оставаться эффективной. Хотя «Нью-Йорк» – единственный клуб сезона, в среднем за игру разыгрывающий менее 100 владений. «Селтикс» и «Маверикс» многое взваливают на плечи главных звёзд и грешат изоляциями. Но в атаке такая тактика тоже приносит плоды.

В общем, что-то модно, как трёхочковые, что-то вышло из моды, как затяжные владения в «посте», а что-то вечно, как единая для всех контендеров цель взять титул. Однако НБА всё ещё многофункциональна, о чём свидетельствуют атакующие различия её участников. Конечный успех или неудачу определяет вовсе не мода, а стиль. Точнее, стилистика нападения каждой отдельно взятой франшизы.

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