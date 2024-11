Как лошади едва «не погубили» баскетболиста. То, что делал Йокич, переходило все границы

Совсем недавно «Денвер» играл без Николы Йокича три матча кряду из-за рождения сына. У «Наггетс» получалось так себе — два поражения и одна победа. Впрочем, аналогичная картина наблюдается и после его возвращения в строй. Однако нас интересует кое-что другое. Недавно журналист и клубный обозреватель Майк Сингер написал книгу «Почему такой серьёзный? Нерассказанная история чемпиона НБА Николы Йокича» (Why So Serious? The untold story of NBA champion Nikola Jokic), где подробно осветил путь серба в большом баскетболе, начиная с его самых первых шагов в спорте.

Книга тщательно готовилась. Журналист провёл интервью с отцом будущего Джокера, пообщался с членами его семьи, самим Николой. Сингер даже совершил поездку в родной город серба Сомбор. Поездка, как нетрудно догадаться, получилась непростой. Американцы не самые большие любители путешествовать, если речь не идёт о поездках внутри США. Майку пришлось перелететь из Денвера в Мюнхен, затем из Мюнхена — в Белград. Уже из сербской столицы автор книги организовал двухчасовую поездку до Сомбора. Однако оно того стоило. Недавно обозреватель появился в подкасте The Hoop Collective, где во время беседы с Брайаном Уиндхорстом поделился подробностями жизни прославленного баскетболиста.

Оказывается, Никола в детстве был тот ещё лентяй. Во всяком случае в том, что касается баскетбола. Когда Йокичу было примерно 12 лет, он мог спокойно пропустить тренировку. И даже не одну. Тренер мальчугана вёл журнал, в котором всё тщательно фиксировал. Вот-вот состоится игра — так уж и быть, Йокич выйдет на площадку, чтобы потренироваться. Ну а если матчей в графике в ближайшее время не ожидалось, Никола с удовольствием предавался каким-нибудь другим делам. Сколько занятий подряд мог пропустить талантливый юноша? Всего ничего — 12.

Майк Сингер обозреватель «Денвера», журналист «У него были прохладные отношения с баскетболом в годы его становления, что просто форменное безумие, ведь речь идёт о трёхкратном обладателе награды MVP. Он ненавидел тренировки. Его тренеры знали об этом. Были моменты, когда он симулировал травмы, только чтобы избежать тренировок».

Особенно, как говорит Сингер, Йокичу не нравился бег. Никола — крупный парень, так что оно и неудивительно. Но в случае с сербом нелюбовь к пробежкам выражалась особенно ярко. О ней знали все его товарищи. О ней знал тренер. Но поделать с этим было ничего нельзя, и приходилось лишь мириться. «Есть сцена, о которой я рассказывал в книге, где его товарищи по команде буквально бегают по ипподрому, тренируясь. Он также находился внутри ипподрома… и тренировал лошадей. Товарищи по команде умоляли его: «Ну же, чувак, пожалуйста. Можешь пробежаться с нами? Тебе это нужно». Он сидел в колеснице, свешивал ноги и имитировал пробежку: «Это лучшее, что вы можете получить от меня».

Как справедливо заметил Уиндхорст, любого другого на месте Йокича уже давно бы вышвырнули из команды. Но только не Николу. С его нравом приходилось просто мириться. Однако продолжаться долго такое уже не могло. Баскетбол мог потерять талантливого игрока, и окружение Йокича это прекрасно понимало. Любовь Николы к лошадям отнимала у него слишком много времени. Нужно было что-то делать, и тогда отец будущего Джокера нашёл одно средство. Фактически перед юношей был поставлен ультиматум: сначала баскетбол — потом лошади. «Ты сможешь заниматься с лошадьми, только если вернёшься в баскетбол. Подумай об этом». Как мы сейчас знаем, Никола прислушался к словам отца и в итоге не прогадал.

Йокич стал одним из лучших баскетболистов в мире и точно войдёт в историю этого вида спорта. Но и его любимые кони от него никуда не делись. Сразу по окончании сезона в Национальной баскетбольной ассоциации Никола отправляется в родной Сомбор, где занимается с теми, с кем он так сильно любил проводить время в детстве. Серб ничего не потерял, послушав отца. Как ничего не потерял и баскетбольный мир. Согласитесь, и мы с вами от этого только выиграли.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.