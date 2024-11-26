Хотел лёгких денег, а теперь ответит перед ФБР. Шокирующая история баскетболиста

Азартные игры в спорте — это как старые добрые грабли: кто-то обязательно наступит. В центре внимания — бывший игрок университета Темпл Хайзиер Миллер, который якобы занялся самым древним видом «бизнеса» в баскетболе — договорными матчами. В XXI веке это выглядит как повторение одной и той же шутки, знакомой всем.

История началась в марте, когда матч университета Темпла с университетом Алабамы в Бирмингеме вызвал подозрения у букмекеров. Миллер набрал всего восемь очков — вдвое меньше своего среднего показателя. Что примечательно, на игру пришёл поток странных ставок. Конечно, это мог быть просто неудачный день. Или «неудачный» специально. NCAA начала своё расследование, а чуть позже к делу подключилось ФБР. Миллер, которого также выгнали из Вирджинского политехнического института ещё до начала сезона, теперь проходит через федеральное расследование.

Миллер отказывается признавать вину, хотя для таких случаев есть классическая американская фраза: «Если что-то выглядит, как утка, плавает, как утка и крякает, как утка, то это утка». Его адвокат уверяет, что Миллер всё рассказал и сдал все документы, а сам игрок «опустошён». Правда, не ясно, больше из-за вылета из баскетбола или перспективы встретиться с федеральным судьёй.

Хайзиер Миллер (с мячом), сезон-2023/2024 Фото: Darryl Oumi/Getty Images

Это далеко не первый случай. Возьмём Джонтея Портера, бывшего бигмена «Торонто». Его история — хрестоматийный пример того, как не надо решать финансовые проблемы. Парень, который не блистал даже на скамейке запасных, превратил свои матчи в предсказуемый результат. Сначала 26 января он выходит на площадку на пару минут, симулируя травму глаза. Потом, 20 марта, ссылается на болезнь. Всё это привлекло внимание, когда группа друзей выиграла миллион долларов на ставках на его встречу. Слишком уж очевидно.

Но вернёмся к Миллеру. Его дело напоминает знаменитый скандал 1978 года, когда игроки Бостонского колледжа попались на схеме с мафией. Или легендарную историю из 1950-х, когда студенты, очарованные лёгкими деньгами, оказались забанены в НБА навсегда. Разница лишь в том, что сегодня такие случаи больше похожи на пародию. Тогда это были настоящие драмы с гангстерами, а теперь — жалкие попытки заработать в мире, где всё отслеживается до последнего клика.

Что же остаётся NCAA: они делают строгие лица и напоминают, что всем спортсменам читают лекции о вреде азартных игр. В реальности это звучит следующим образом: «Не делайте так, но, если сделаете, не попадайтесь». Впрочем, и Миллер, и те, кто шептал ему на ухо о лёгких деньгах, явно не слушали.

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