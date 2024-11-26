Похабщина, которая отражает всю игру. Клуб НБА подняли на смех за ошибку в графике

«Филадельфия Сиксерс» — источник нескончаемого контента для социальных сетей, причём непреднамеренного. Очередной эпизод этой комедии произошёл после поражения от «Лос-Анджелес Клипперс», когда в официальных аккаунтах команды появился график с итоговым счётом. На первый взгляд — ничего необычного, если не считать мелкой, но крайне неловкой ошибки.

Дизайнеры команды, вдохновлённые ретроформой и стилем легендарного «Спектрума» (арена), решили использовать шрифт с намёком на прошлое. Но вот беда: между буквами «f» и «i» в слове FINAL интервал оказался настолько мал, что они слились в одну. Результат? Слово приобрело совершенно другой смысл.

Дизайнерские «выкрутасы» Фото: Скриншот

Классика жанра от пользователей — мемы, сарказм и бессмертные реплики вроде: «Это точно надо повесить в Лувре» или «Сегодня был мой первый день на работе дизайнером в «Сиксерс», и, кажется, получилось неплохо».

Но главным тут оказалось не само слово, а символизм. Этот графический конфуз стал метафорой для их текущей игры. Проигрыш с разницей в 26 очков от команды, которую возглавляет бывший защитник «Сиксерс» Джеймс Харден, только усилил унижение. Команда Ника Нёрса сейчас выглядят не просто плохо, а катастрофически плохо: три победы и 13 поражений в начале сезона.