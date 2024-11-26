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Дизайнер клуба НБА допустил обидную ошибку в макете итогового счёта матча: что происходит в Филадельфии Сиксерс

Похабщина, которая отражает всю игру. Клуб НБА подняли на смех за ошибку в графике
Артемий Берстенев
Клуб НБА подняли на смех за ошибку в графике
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«Филадельфия» снова оконфузилась.

«Филадельфия Сиксерс» — источник нескончаемого контента для социальных сетей, причём непреднамеренного. Очередной эпизод этой комедии произошёл после поражения от «Лос-Анджелес Клипперс», когда в официальных аккаунтах команды появился график с итоговым счётом. На первый взгляд — ничего необычного, если не считать мелкой, но крайне неловкой ошибки.

НБА — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 18, Макси - 17, Убре - 12, Каунсил - 9, Джексон - 7, Гордон - 7, Драммонд - 6, Киньонес - 6, Ябуселе - 6, Мартин - 4, Эдвардс - 4, Мартин - 3, Бона
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 23, Джонс - 18, Зубац - 16, Мэнн - 13, Портер - 11, Данн - 9, Бамба - 7, Коффи - 7, Миллер - 7, Браун - 6, Хиланд - 5, Батюм - 3

Дизайнеры команды, вдохновлённые ретроформой и стилем легендарного «Спектрума» (арена), решили использовать шрифт с намёком на прошлое. Но вот беда: между буквами «f» и «i» в слове FINAL интервал оказался настолько мал, что они слились в одну. Результат? Слово приобрело совершенно другой смысл.

Дизайнерские «выкрутасы»

Дизайнерские «выкрутасы»

Фото: Скриншот

Классика жанра от пользователей — мемы, сарказм и бессмертные реплики вроде: «Это точно надо повесить в Лувре» или «Сегодня был мой первый день на работе дизайнером в «Сиксерс», и, кажется, получилось неплохо».

Но главным тут оказалось не само слово, а символизм. Этот графический конфуз стал метафорой для их текущей игры. Проигрыш с разницей в 26 очков от команды, которую возглавляет бывший защитник «Сиксерс» Джеймс Харден, только усилил унижение. Команда Ника Нёрса сейчас выглядят не просто плохо, а катастрофически плохо: три победы и 13 поражений в начале сезона.

В «Филадельфии» — «весело»:
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