Карри — убийственное оружие «Уорриорз», но и оно даёт сбои. Керр совершает глупую ошибку?

Поражение «Голден Стэйт» от «Бруклина» со счётом 120:128 вызвало новые вопросы о стратегии распределения времени Стефена Карри на паркете. Лидер «воинов» набрал 28 очков за 29 минут, но команда оказалась беспомощной в его отсутствие, что особенно проявилось во второй половине встречи.

Ключевой эпизод произошёл в третьей четверти, когда Карри покинул площадку при оставшихся 4:33 до конца двенадцатиминутки. На тот момент «Уорриорз» лидировали с разницей в девять очков. Однако всего за несколько минут «Нетс» совершили рывок 25:11 и перехватили инициативу. Возвращение Карри на 7:29 до конца матча не смогло изменить ход игры — импульс был утрачен.

После встречи главный тренер «воинов» Стив Керр объяснил свою позицию относительно минутной нагрузки Карри, которому в этом сезоне в среднем отводится менее 30 минут за игру. По его словам, это часть долгосрочной стратегии, которая приносила плоды в течение многих лет.

Стив Керр, сезон-2024/2025 Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

«Мы обычно планируем для него около 32 минут и стараемся придерживаться этого лимита», — сказал Керр. «В первой половине мы смогли дать ему хороший отдых благодаря успешной игре второй пятёрки. Я не люблю выпускать Стефа на всю четвёртую четверть — это позволяет ему сохранить энергию для концовки. Но в тот момент «Бруклин» был на подъёме, и мы не смогли их остановить».

Такая стратегия давно стала визитной карточкой Керра. В прошлом он неоднократно адаптировал ротацию Карри в зависимости от ситуации, как, например, в сезоне-2021/2022, который завершился чемпионским титулом. Если проблема сохранится, возможно, тренерскому штабу придётся искать новые решения. Но пока Керр явно не склонен к радикальным изменениям.

Однако стоит обратить внимание на другой важный аспект: желание Керра контролировать минуты своих лидеров не всегда сочетается с игровыми реалиями. Его упорство в сохранении лимита в 30 минут для Карри и других основных баскетболистов иногда выглядит излишне самонадеянным. В этом матче Керр, по сути, попытался «закрыть» игру с минимальным участием лидеров, как будто исход был уже предрешён.

Стефен Карри в матче с «Бруклином», сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Параллельно он экспериментировал с ротацией, стараясь найти ритм для молодых игроков вроде Брэндина Подзиемски. Но в ключевые моменты ставка на новичка обернулась упущенными возможностями, особенно когда поймавший кураж Моузес Муди остался вне основной ротации в заключительной четверти.

Такие эксперименты могут быть оправданы в долгосрочной перспективе, но для команды, рассчитывающей бороться за высокие места, потеря темпа и контроля над матчем из-за «лишнего отдыха» лидеров — слишком большая роскошь.

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