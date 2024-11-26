Бен Симмонс — аферист и обманщик. Ставим точку на карьере австралийца

Мне кажется, пора ставить точку в вопросе с Беном Симмонсом. Кто-то из вас, возможно, скажет, что это нужно было сделать уже давно, но я верил в этого парня до последнего. Да, он не классический пример звёздного игрока, которого обожают миллионы. Он не лидер, но в любой команде нужен «саппорт» — тот, кто помогает коллективу добиваться успеха.

И ведь у него это отлично получалось на протяжении четырёх сезонов в «Филадельфии». Он демонстрировал шикарные навыки плеймейкинга, потрясающую игру в защите — как на периметре, так и под кольцом. А ещё здорово цеплялся за подборы. Кто-то его переоценивал. Вспоминается цитата известного американского спортивного ведущего Колина Коухерда, который лет пять назад заявил, что Леброн может уходить на покой — мол, в лиге появился его преемник. Уже тогда это звучало смешно, а сейчас и вовсе кажется цитатой из какого-то сумасшедшего дома.

Но большинство людей требовали от него большего, чем он мог дать. Постоянный буллинг из-за отсутствия дальнего броска и низкого уровня агрессии (хотя с этим у Бена проблемы появились далеко не сразу) делали своё дело. Симмонс всегда был архетипичным примером человека, которому многое досталось от природы: шикарные физические данные, рост, приятная внешность, атлетизм. Однако он никогда не выглядел как тот, кто готов пахать ради прогресса. А одарённый атлет без трудолюбия вызывает у публики только раздражение.

Видео можно посмотреть на канале Beyond NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Потом началась вся эта драма с «Филадельфией» и череда травм. Мы только и видели летом видео с его тренировок: там он выглядел великолепно. Но стоило начаться сезону — снова разочарования. А в этом году Бен заявил, что наконец-то полностью здоров и готов показать себя. Его поддерживал тренер «Нетс» Жорди Фернандес, заявивший: «Когда Симмонс здоров, он отличный игрок». И что в итоге? Бен снова всех обманул. Ему бы место в романе «12 стульев» — аферист из него получился бы великолепный.

В нынешнем сезоне Бен сыграл 13 матчей и набирает в среднем 5,3 очка, 5,7 подбора и 6,5 ассиста за игру. Видно, что он не растерял свои базовые навыки полностью, но его общая польза для команды практически нулевая — судя по продвинутой статистике. Его показатель VORP («Ценность относительно игрока замены») равен 0,2 — это уровень худших игроков лиги, которые получают игровое время разве что по праздникам.

Единственное, что у Симмонса остаётся на уровне выше среднего, — это защита. По показателю Defensive Box Plus/Minus он приличный оборонительный игрок (+2,2). Но его присутствие на паркете серьёзно ограничивает атакующий потенциал команды (Offensive Box Plus/Minus — -2,2).

Бен Симмонс Фото: Luke Hales/Getty Images

У Бена остался последний год по тому жирному контракту, который он подписал ещё много лет назад, будучи звездой. Скорее всего, он получит ещё пару шансов в ближайшие сезоны. Но кто предложит ему зарплату выше минимальной? Пара команд с короткой скамейкой и ограничениями по платёжной ведомости наверняка подпишут Симмонса. Но я уверен: разочаруются быстро. А дальше? Либо игра в заграничных чемпионатах (на что он вряд ли решится), либо конец карьеры.

Будет ли Бен стараться и цепляться за каждый шанс? Сомневаюсь. За свою карьеру он заработал свыше $ 160 млн. Зачем терпеть постоянную критику и напрягаться, если можно просто уйти и наслаждаться жизнью?

У Симмонса никогда не было шансов стать новым Мэджиком Джонсоном. Однако он мог стать прокачанной версией Дрэймонда Грина — тем игроком, который связывает всю команду и приносит ей огромную пользу без необходимости набирать кучу очков. Но что отличает Дрэймонда от Бена? Ментальные качества. При всей критике Грин — настоящий боец и лидер. А у мягкого австралийца этого нет и близко. Как можно быть генералом на паркете, если у тебя нет отваги?

Так что давайте уже забудем про Бена, выводы все сделаны, обсуждать тут больше нечего. Его история поучительна и показательна, но не нова. Я думаю, вы встречали похожих людей в самых разных профессиональных областях. Такие персонажи были, есть и будут всегда.