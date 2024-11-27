Разбираем проблемы каждого клуба Единой лиги. Что делать и кто виноват?

Посмотрели на сборную, обсудили — пора возвращаться к реалиям Единой лиги ВТБ. Все 12 команд получили возможность дать отдых своим игрокам, а также проанализировать, как прошла первая часть регулярного сезона. Сейчас самое время делать первые выводы: куда двигаться дальше, на кого из игроков обращать внимание и какие изменения необходимы. Давайте разберём каждую из 12 команд турнира и попробуем понять, какие проблемы им нужно решить в этом сезоне, какие задачи они могут выполнить, что стоит улучшить, а где нужно прибавить.

«Автодор»: слишком много потерь

Брайант Кроуфорд Фото: Единая лига ВТБ

Саратовская команда изначально выглядела как один из главных претендентов на то, чтобы оказаться среди двух клубов, которые не попадут даже в плей-ин по итогам регулярного сезона. Но подопечные Миленко Богичевича приятно удивили своих фанатов — седьмое место в таблице!

Вряд ли «Автодору» удастся побороться за топ-6 — хотя отставание минимальное, конкуренция слишком высока, однако не будем загадывать наперёд. Впрочем, даже в зоне с 7-го по 10-е места важно занять как можно более высокую строчку, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф. Для саратовского клуба это уже будет большим успехом.

Но есть проблема: «Автодор» — вторая худшая команда лиги по потерям. Хуже только «Астана», которая до сих пор не выиграла ни одного матча. Большое количество потерь сочетается с далеко не самым активным движением мяча (16,8 передачи за игру — седьмое место в ЕЛ).

Основные виновники потерь — Калеб Агада (4,0 потери за матч — второе место в лиге) и Брайант Кроуфорд (3,7 потери — четвёртое место). Эти два игрока — ключевые фигуры команды. Возможно, стоит немного ограничить их свободу ради повышения общей эффективности коллектива?

«Енисей»: а кто будет набирать очки?

Тимофей Герасимов Фото: Единая лига ВТБ

Красноярцы долго приходили в себя после ухода своих звёздных легионеров, вокруг которых строилась вся атакующая система команды в прошлом сезоне. У этой модели были свои плюсы и минусы, поэтому клуб решил сменить курс. Но старт чемпионата оказался крайне тяжёлым.

Постепенно «Енисей» нашёл свою идентичность — команда сделала акцент на оборону и цепкую игру трудолюбивых игроков. Однако атакующие показатели красноярцев оставляют желать лучшего: предпоследнее место в лиге по набранным очкам и худший процент реализации бросков с игры. Настолько всё плохо, что освободившийся из «Зенита» Тимофей Герасимов вынужден исполнять роль скорера просто потому, что больше некому! Он старается и проявляет себя с хорошей стороны, однако эта роль ему явно не подходит. Это видно по точности бросков: 34,1% двухочковых и 28,4% трёхочковых.

«Енисей» может пробиться в плей-офф, но там ему будет сложно что-то показать, если команда не найдёт хотя бы одного игрока, способного стабильно попадать мячом в корзину.

«Зенит»: звёздный состав, но для чемпионства нужно больше

Хавьер Паскуаль Фото: Единая лига ВТБ

Петербургский клуб этим летом собрал суперзвёздный состав, пригласив ярких легионеров с выдающимся индивидуальным талантом. Команда стала сильнее, чем в прошлом сезоне, однако отсутствие Томаса Эртеля сказалось на системности игры. Именно поэтому сине-бело-голубые легко переигрывают слабых соперников на классе, а в матчах с топами сталкиваются с серьёзными трудностями.

Можно сказать, что у петербуржцев один из самых сильных составов в лиге. Наверняка руководство клуба именно этого и добивалось. Но ввиду отсутствия Евролиги ни одна российская команда не может собрать такой состав, который был бы на несколько голов выше, чем у конкурентов. Да, составы УНИКСа, ЦСКА и «Локо» в чём-то, возможно, уступают «Зениту» по таланту, однако в целом они находятся примерно на одном уровне.

Когда встречаются два равных по качеству состава, всё решает тренер. Хавьер Паскуаль — отличный специалист, тут спору нет. Но новоприбывшие легионеры «Зенита» играют в слишком индивидуальный баскетбол. Из таких игроков сложно слепить единую систему, команду, которая будет проходить через сложнейшие матчи в плей-офф.

Да, у «Зенита» сейчас серия из восьми побед, и критиковать такую команду было бы странно. Однако пока петербуржцы не начнут регулярно обыгрывать топ-клубы в сложных ситуациях и вытаскивать концовки, сомнения в их чемпионских перспективах будут оставаться.

«Локомотив-Кубань»: нехватка снайперов

Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

Сезон краснодарцев можно разделить на три ярких отрезка. Сначала была победная серия на старте: восторг, удивление и сплошные комплименты. Затем — серия из трёх поражений: тревога, выгорание и сомнения. И, наконец, нынешняя серия побед: возвращение в нужное русло.

Краснодарцы заслуживают похвалы за свой увлекательный стиль игры — смелый, быстрый, с потрясающим движением мяча. Особенно радует то, что ключевые роли в команде занимают российские игроки. Андрей Мартюк — один из самых полезных баскетболистов этого сезона.

«Локо» давно доказал свой статус топ-клуба. Но что мешает бороться за чемпионство? Во-первых, проблемы с реализацией трёхочковых (32,7% — восьмое место в лиге). Во-вторых, отсутствие звёздного игрока, который мог бы взять игру на себя в сложные моменты и стабильно набирать очки даже тогда, когда у команды не идёт игра.

МБА-МАИ: не стоит меняться

Василий Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

Магия МБА будто бы испарилась. Мы видим эту команду такой, какая она есть: довольно посредственной. Но стоит ли призывать клуб отказаться от своих принципов? Конечно, нет. Здесь важно просто верить в процесс и понимать, что для этого проекта результаты не самое главное.

Такая команда должна существовать. Почему нет? У нас нет системы вылета в низший дивизион, так что МБА может спокойно продолжать развивать свою философию. Даже в современном глобализированном мире такие проекты способны добиваться успеха. Посмотрите хотя бы на футбольный «Атлетик» из Бильбао: последние пару лет этот клуб переживает лучшие времена за весь век и ставит перед собой амбициозные цели. Возможно, однажды и МБА ждёт что-то подобное.

По прошлому сезону мы знаем, что эта команда способна на морально-волевые рывки. Главное — не затянуть с этим и не начать слишком поздно. Иначе есть риск оказаться за пределами топ-10.

«Пари Нижний Новгород»: продолжать верить в систему

Сергей Козин Фото: Единая лига ВТБ

Сергей Козин — один из тех тренеров, кто приятно удивляет в этом сезоне. «Пари НН» играет в умный, тактически продуманный баскетбол, который точно оценят любители глубокой аналитики. Особенно радует то, что в команде сохранилась преемственность: сам Козин признал, что не стал менять основные принципы игры, заложенные Зораном Лукичем.

Однако у команды есть слабые места. Из-за специфики больших игроков «Пари НН» уязвим к рывкам внутрь (1,5 блок-шота за игру — последнее место в лиге). Составы с элитными слэшерами и мощными, атлетичными игроками доставляют нижегородцам серьёзные проблемы. Возможно, стоит задуматься о приглашении баскетболиста, который пусть и не идеально впишется в систему Козина, но сможет закрыть зону под кольцом и бороться с крупными центровыми соперника.

Ещё один момент — штрафные броски. Тут явно есть над чем работать: 66,3% реализации — худший показатель в лиге. Это уже не просто слабое место, а настоящая аномалия!

«Парма»: найти идентичность

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

Пермяки не проваливаются, но и совсем не удивляют. Магия прошлого сезона будто испарилась. Совершенно непонятно, в чём сейчас заключается идентичность этой команды. По большинству статистических показателей «Парма» болтается где-то в середине таблицы или чуть ниже.

Вряд ли команда упадёт ниже определённого уровня — в её распоряжении есть сильные игроки и опытный тренер. Однако болельщикам, похоже, придётся смириться с тем, что этот сезон станет шагом назад, а не вперёд.

Стоит ли руководству рисковать и пытаться что-то кардинально менять? Ответ на этот вопрос неочевиден, и обе точки зрения здесь можно понять.

«Самара»: обрести стабильность

Дражен Анзулович Фото: Единая лига ВТБ

Эту команду стоит уважать хотя бы за то, что она всегда старается играть в сложный, комбинационный баскетбол, несмотря на качество состава. Не каждый тренер решится на такой подход — многие предпочли бы упростить игру. Но Дражена Анзуловича в этом плане можно назвать настоящим романтиком баскетбола.

Однако стабильности «Самаре» катастрофически не хватает. От матча к матчу команда показывает слишком разный уровень игры. Результат? Девять поражений в 15 матчах. Хотя потенциал у этой команды есть — она способна выступать выше среднего уровня по лиге.

Составу явно не хватает мощи и атлетизма. Команду не раз переигрывали по подборам, и это ещё одна проблема, которую стоит решать.

УНИКС: найти новую звезду или собрать новую команду?

Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Есть ощущение, что чемпионский костяк УНИКСа уже прошёл свой пик и вряд ли вернётся к нему. Этого, конечно, всё ещё хватает, чтобы оставаться одним из лучших клубов страны, но шансы на чемпионство выглядят призрачными.

В прошлом финале Единой лиги казанцы не смогли навязать достойную борьбу ЦСКА. И это ещё при наличии Ненада Димитриевича в составе — лучшего игрока лиги последних лет! Сейчас его нет, а лидером атаки команды стал Девон Акун-Пёрселл. Девон — талантливый и яркий баскетболист, однако его влияние на игру даже близко не сравнимо с тем, что давал Димитриевич.

Найти такого игрока, как Ненад, по ходу сезона в нынешних условиях — задача почти невыполнимая. Поэтому руководству клуба стоит задуматься о серьёзном обновлении состава в ближайшие пару лет.

«Уралмаш»: терпеливо ждать Октавиуса Эллиса

Октавиус Эллис Фото: БК «Уралмаш»

Теперь об «Уралмаше». Ещё год назад сложно было поверить, что екатеринбуржцы займут шестое место в таблице и при этом всё равно не до конца оправдают ожидания. Это лишь подтверждает, какой серьёзный путь проделал клуб за последнее время.

Перед началом сезона, на фоне скандалов в «Локомотиве», многие полагали, что «Уралмаш», который потрясающе провёл прошлый сезон, сможет занять место краснодарцев в топ-4. Однако уже в первые недели стало ясно, что мы немного поторопились с выводами.

Команде предстоит проделать колоссальную работу, чтобы приблизиться к статусу клуба, способного бороться за победу в серии плей-офф. Но если екатеринбуржцам удастся закрепиться в топ-6 и напрямую попасть в постсезон, это уже можно будет считать успехом.

Конечно, нельзя забывать о травме Октавиуса Эллиса, восстановление которого всё ещё продолжается. В прошлом сезоне он был безоговорочным лидером команды. Очень хочется увидеть потенциал «Уралмаша» с Эллисом в составе — это может стать настоящим прорывом.

ЦСКА: определиться со стартовым составом

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

Андреас Пистиолис постоянно меняет стартовую пятёрку от матча к матчу. Это говорит о том, что греческий специалист экспериментирует и адаптируется под соперников и обстоятельства. Однако перед плей-офф ему, возможно, стоит определиться с более стабильной ротацией, чтобы наиграть определённые сочетания.

У ЦСКА есть всё для чемпионства: мощный состав, отличный тренер, налаженная система игры, опыт больших матчей и крепкий командный дух. Но прошлый сезон показал, что одно происшествие может серьёзно пошатнуть всю конструкцию. Вспомните травму Каспера Уэйра — тогда армейцы испытывали трудности на протяжении нескольких месяцев.

При Пистиолисе пока всё идёт идеально: команда не сталкивалась ни с одной серьёзной проблемой. Однако рано или поздно трудности неизбежно возникнут. И вот тогда будет особенно интересно посмотреть, как Андреас справится с менее комфортными обстоятельствами.

«Астана»: заслуживает отдельного материала