Работал с Эмбиидом, Дюрантом и Букером, а теперь тренирует Дёмина. Кто такой Кевин Янг?

В этом году к «Кугарз», команде университета Бригама Янга (BYU) из Юты, приковано особое внимание. И переход туда Егора Дёмина, конечно же, сыграл в этом свою роль. Вот только за подписанием молодого таланта из России стоит не кто иной, как Кевин Янг — выдающийся тренер с огромным опытом работы, который ещё не так давно был самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА. Назначение специалиста в «Кугарз» стало громкой новостью для студенческого баскетбола и логичным шагом для его семьи. После первых пяти матчей сезона BYU возглавляет конференцию Big 12, однако для Янга всё только начинается. «Чемпионат» пообщался с тренером и расскажет вам его историю в данном материале.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными текстами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

— Давайте начнём совсем издалека. Вы сами играли в баскетбол и в колледже считались неплохим защитником. Почему после выпуска выбрали для себя роль наставника, а не игрока?

— Я был средним баскетболистом. Мне нравилось играть, но у меня не было особо яркого будущего в игровом плане. Зато были отличные отношения с тренерами в старшей школе, а также в колледже. И поэтому я хотел заняться тренерской деятельностью, как только мои игровые дни закончатся.

Кевин Янг родился в штате Юта, однако в подростковом возрасте вместе с семьёй перебрался в Джорджию. Он играл в старшей школе Спрейберри в пригороде Атланты, где прослыл качественным защитником при росте в 178 см, а затем поступил в колледж Мидл Джорджия, откуда спустя два года ушёл в более престижный Клэйтон Стэйт из второго дивизиона NCAA. В 2004-м Янг окончил университет, имея карьерную статистику в 7,1 очка, 3,4 передачи, 1,5 перехвата и 2,5 подбора. В том же году он начал свой тренерский путь.

Кевин Янг Фото: byucougars.com

— Расскажите, как вообще начиналась ваша тренерская карьера.

— Я начал с небольшого колледжа. Проработал там год, а потом переехал. Это было в районе Атланты, затем я перебрался на запад, в Юту. Работал вроде как на добровольных началах в школе, которая, кстати, находится прямо через дорогу от BYU. Пробыл там всего один сезон, и затем мне повезло найти работу главного тренера в Ирландии. Всего через два года после окончания колледжа я уже стал главным тренером и просто учился на ходу. В итоге это стало поворотным моментом для меня в плане карьерного роста.

После того как вернулся из Европы, я попал в G-Лигу, где был главным тренером трёх разных команд на протяжении девяти лет. Я получил первый шанс попасть в НБА в «Сиксерс» и проработал в этой организации довольно долго.

Мне довелось потренировать многих хороших игроков, но затем я перешёл в «Финикс Санз» и проработал там ещё четыре года. Дошёл до финала НБА, тренировал многих ребят уровня Зала славы и в итоге оказался в университете BYU. Это если вкратце.

— В 2023-м вы подписали с «Финиксом» контракт на пять лет, сделавший вас самым высокооплачиваемым ассистентом в НБА. Можете рассказать, почему с «Санз» в итоге не сложилось?

— Мне предоставилась прекрасная возможность. Я проходил собеседование на несколько вакансий главного тренера в НБА, а потом возникла эта ситуация в BYU. Думаю, если бы ничего этого не произошло, я бы вернулся в «Финикс». Но для меня были уготованы другие события. И мне очень повезло с тем контрактом, о котором вы упомянули. Я получил признание за упорную многолетнюю работу в качестве ассистента. Это большое благословение для меня и моей семьи. Но, как вы, я уверен, знаете, в профессии тренера всё быстро меняется. И когда появилась эта возможность [в BYU], я не мог от неё отказаться.

— Вы присутствовали на недавнем матче «Финикса» с «Ютой». Между вами и бывшей командой по-прежнему хорошие отношения?

— Да, конечно. Было здорово повидаться с ребятами. К счастью, в тот день у нас был выходной, так что у меня появилась возможность встретиться со многими парнями, которых тренировал там [в «Санз»]. У меня сложились многолетние отношения со многими игроками и не только. Ведь эти люди — как твоя семья, потому что ты проводишь с ними так много времени. Так что да, было здорово сходить на матч и увидеть много знакомых лиц.

Присоединившись к штабу Монти Уильямса в «Финиксе», Янг быстро заслужил уважение звёздных подопечных вроде Криса Пола и Девина Букера. Для последнего Янг исполнял роль тренера по развитию — Девин неоднократно отзывался о нём как о компетентном специалисте, чьё понимание игры помогло ему стать лучше. Между ними сложились тёплые отношения, и Букер, по слухам, даже выступал за назначение Янга на пост главного тренера «Санз» после увольнения Уильямса.

Девин называл наставника KY (по инициалам), и, когда недавно его спросили о назначении Янга в BYU, в шутку назвал этот университет KYU.

«Я рад за него и его семью. Это человек, с которым у меня сложились прекрасные отношения. Хотел бы играть в баскетбол в колледже под его руководством», — сказал Букер.

Девин Букер (слева) и Кевин Янг (справа) в «Финиксе» Фото: Christian Petersen/Getty Images

— На протяжении карьеры вы работали с очень многими именитыми игроками, включая Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса в «Филадельфии» и Кевина Дюранта с Девином Букером в «Санз». В рабочем плане насколько ощущается разница между ними и вашими нынешними подопечными?

— Да, различия определённо есть. Думаю, самое очевидное из них — это опыт, верно? Парни в НБА занимаются баскетболом намного дольше, и у них есть опыт, на который можно положиться. Я думаю, здесь обучение проходит в чуть более медленном темпе. Ребята пытаются научиться некоторым нюансам игры, тогда как в мире НБА игроки уже хорошо чувствуют эти нюансы. Это, пожалуй, главное различие.

Я осознал, что в начале своего пути, наверное, пытался вложить в ребят слишком много всего и делал всё слишком многоуровневым. Поэтому нам пришлось сделать шаг назад и упростить процесс, чтобы наши игроки делали именно то, чего мы от них хотим. Думаю, со временем мы сможем разобраться с более сложными нюансами. Но это, пожалуй, самая большая разница, которую я заметил на данный момент.

— Насколько я поняла, назначение в BYU было очень важным шагом для вас. Вы родом из Юты, ваша жена училась в BYU, к тому же вопрос семьи и религии сыграл свою роль. Можно сказать, что для вас это работа мечты?

— Это действительно уникальное место. У меня много семейной истории в штате Юта. На самом деле, я вырос в Атланте — родился в Юте, но мы уехали оттуда, когда мне был год.

Однако у моей семьи здесь есть история. Так что возможность представлять университет и то, что он выступает в объединении с церковью, — это что-то особенное для меня. Но прежде всего это просто хорошая возможность для меня и моей семьи. Я могу тренировать на очень высоком уровне и при этом поддерживать баланс между работой и семейной жизнью. У меня трое маленьких детей — 11, 9 и 6 лет — так что это очень важно для меня. И, как вы и сказали, моя жена училась здесь. Мы познакомились, когда я ещё тренировал одну из команд G-лиги. Так что мы были знакомы с местностью. У меня здесь семья. Это был один из тех случаев, когда многие вещи совпали и превратились в отличную возможность для нас.

Кевин Янг и его жена Мелисса состоят в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая владеет и управляет университетом Бригама Янга. Эта церковь практикует мормонизм, а её главное управление находится в Солт-Лейк-Сити — городе, где родился специалист. При этом сам Бригам Янг, основавший BYU в 1875 году, не просто его однофамилец. Кевин является прапрапраправнуком Лоренцо Янга, брата Бригама. А Бригам, кстати, приходится прапрапрадедом известному квотербеку НФЛ и трёхкратному победителю Супербоула Стиву Янгу, который в своё время обучался в BYU.

Религия всегда играла важную роль в жизни Кевина и его семьи. Возможно, именно благодаря этому ему удалось найти общий язык с Монти Уильямсом, с которым они впервые поработали вместе в тренерском штабе Бретта Брауна в «Филадельфии». Когда Уильямс возглавил «Санз», каждое собрание тренеров начиналось с молитвы, а перед каждой игрой он читал игрокам «Отче наш».

«Все тренеры НБА, у которых работал Кевин, с уважением относились к нашим убеждениям, интересовались ими и хотели узнать больше», — говорила Мелисса Янг.

Кевин Янг (слева) и Монти Уильямс (справа) в «Санз» Фото: Chris Coduto/Getty Images

— Не могу не спросить. В BYU существует правило, из-за которого вам пришлось сбрить бороду после назначения. Расскажете, в чём суть?

— (Улыбается.) Да, это одно из правил университета. Здесь любят, чтобы все были с выбритым лицом. Хотя это не единственное место в мире спорта, где так делают. Мне кажется, у «Нью-Йорк Янкис» существует похожая политика. Но это то, о чём университет попросил меня. Так что я попрощался с бородой и стараюсь бриться как можно чаще.

— Многие источники сообщали, что вы отказались от должности главного тренера «Нетс» ради поста в BYU. При этом вы говорили, что официального предложения от «Бруклина» вам не поступало. Можете немного прояснить ситуацию?

— Всё продвигалось в позитивном русле как для меня, так и для них. Но никогда не знаешь, чем всё закончится, пока контракт не окажется у тебя в руках. С BYU всё тоже складывалось хорошо. Так что в итоге я просто должен был решить, что будет лучше для меня и моей семьи. Жорди [Фернандес], которого в итоге взяли на должность, — отличный тренер. Джо Цай и Шон Маркс (владелец и генеральный менеджер «Нетс» соответственно. — Прим. «Чемпионата») были добры ко мне. Так что у меня никогда не было контракта на руках, но я чувствовал, что всё движется в очень положительном направлении. Думаю, всё сложилось хорошо как для их организации, так и для меня и моей семьи.

— На протяжении последних лет вы неоднократно проходили собеседования на должность главного тренера в НБА, и различные порталы, включая ESPN, высоко оценивали вероятность вашего дебюта в лиге. Вам всего 43 года — если в будущем возникнут варианты с НБА, рассмотрите их?

— Знаете, мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я бы не пошёл на этот шаг, если бы собирался просто быстро спрыгнуть с корабля и вернуться в НБА. Но и никогда не думал, что приеду в BYU в этот период и стану здесь главным тренером. Никогда не знаешь, что ждёт тебя в будущем, в чём заключается план божий. Однако я очень-очень счастлив, что нахожусь здесь, в BYU. Моей семье здесь очень нравится.

[С «Кугарз»] мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть как можно больше матчей. И если в будущем чему-то суждено случиться, то, может быть, что-то и изменится. Но сейчас нам очень нравится то, что мы делаем.

Согласно данным, доступным публично, впервые интервью на должность главного тренера в НБА Янг прошёл в «Филадельфии» — после того как в 2020-м оттуда уволили Бретта Брауна, возглавлявшего команду на протяжении семи сезонов. С тех пор специалиста рассматривали в «Уизардс», «Рокетс», «Рэпторс», «Бакс», «Нетс», «Хорнетс», и, как уже было упомянуто, в «Санз».

В 2022 году имя Янга фигурировало в материале ESPN о восходящих тренерах:

«Если вам нужна согласованность действий, то помощник главного тренера «Санз» Кевин Янг подойдёт как нельзя лучше. И руководство «Санз», и главный тренер Монти Уильямс рассматривают его как ключевую фигуру в плане обмена идеями внутри организации. Это подходящая роль для молодого тренера, который отлично умеет слушать и коммуницировать. На протяжении шести сезонов Янг был главным тренером в G-лиге, что позволило ему стать умелым организатором и научиться мыслить масштабно. Он заслужил уважение игроков своей трудовой этикой и искренностью».

Кевин Янг (третий слева) и Бретт Браун (посередине) в «Сиксерс» Фото: Rob Tringali/Getty Images

— Вы провели довольно много времени в качестве ассистента. Сможете отметить, кто из главных тренеров больше всех повлиял на ваш нынешний подход к игре?

— Бретт Браун был главным тренером «Сиксерс», когда меня впервые взяли на работу в эту организацию. Я проработал в их команде в G-лиге несколько лет, но был довольно сильно вовлечён во многие вещи, которые происходили в «Филадельфии» как летом, так и по ходу сезона. И в конце концов Бретт взял меня в свой штаб на постоянную должность. Мы были вместе четыре года, и это был, думаю, действительно ключевой период для организации — она поднялась со дна конференции и превратились в очень хорошую команду.

У нас было несколько очень хороших заходов в плей-офф. И, знаете, благодаря опыту работы с Бреттом я узнал тонну всего. Он очень умный парень. Я узнал много нового о лидерстве, о том, как быть организованным и добиваться от людей лучшего, как балансировать между баскетболом, семейной жизнью и жизнью в целом. Так что это был очень важный период в моей карьере. Он определённо мой ментор. Каждый раз, когда принимаю важное карьерное решение, он один из первых, кому я звоню. Просто невероятный человек, и мне повезло поработать с ним.

— Эксперт по драфту Эрсин Демир приходил на BYU TV и рассказывал, что вы «намерены готовить игроков к НБА», но для вас это не будет приоритетом. Хочется спросить лично у вас — ставите перед собой такую задачу?

— Да. И это то, о чём я говорил на своей первой пресс-конференции. У меня есть уникальная возможность привнести мой опыт и бэкграунд в BYU и помочь ребятам подготовиться к тому, чтобы в итоге попасть в НБА. Мы проделали хорошую работу по привлечению в команду парней, которые тоже имеют это в виду. И для меня это вроде как взаимовыгодный сценарий. Мы помогаем им попасть в НБА, а это, в свою очередь, поможет нам побеждать здесь, в BYU.

И тут дело не только во мне. Половина моего штаба имеет опыт работы в НБА — от тренеров до аналитиков, специалистов по силовым и кондиционным тренировкам, питанию и умственной работоспособности. У нас довольно уникальный по меркам студенческого баскетбола персонал. И, думаю, это находит отклик у ребят, которые ищут колледж с надеждой на попадание в НБА.

— Ваше назначение очень помогло программе BYU в плане рекрутинга. Расскажете, как вам удалось поднять её на нынешний уровень?

— Моей целью было привлечь ребят, которые в прошлом, возможно, никогда не рассматривали BYU как опцию. Переход в конференцию Big 12 был большим шагом на пути к этому. Поэтому мы просто пытаемся преодолеть некоторые препятствия и набрать парней, которые в прошлом, вероятно, не оказались бы в BYU. И это, пожалуй, было для меня первостепенной задачей. Я пытался набрать персонал с разнообразными связями в сфере рекрутинга — будь то здесь, в Штатах, или за рубежом. И многие люди, которых я и мой штаб знали, будучи на профессиональном уровне, очень помогли нам заполнить пробел в этом плане.

С тех пор как Кевин Янг был назначен на пост главного тренера в BYU, состав команды пополнили сразу несколько молодых талантов. В первую очередь это, конечно же, Егор Дёмин — он стал первым пятизвёздочным проспектом «Кугарз» в XXI веке. Помимо него, к команде присоединились Кэнон Катчингс, Чемберлен Бёрджесс и Ксэвион Стэйтон (все — по 4 ☆).

Более того, теперь BYU является одним из претендентов на подписание лучшего проспекта класса-2025: Эй Джей Дибанцы. ESPN предполагает, что в 2026 году он будет выбран под первым номером на драфте НБА.

Егор Дёмин Фото: byucougars.com

— Не могу не спросить про нашего парня — Егора Дёмина. Вы неоднократно отмечали его пас, видение площадки, эффективность в нападении. Егор оправдал ваши ожидания на старте сезона?

— Да. Он был вынужден взять на себя даже более значимую роль, чем ожидалось. Потому что Даллин Холл, который был и является нашим стартовым разыгрывающим, выбыл на несколько матчей. План состоит в том, чтобы он и Егор играли вместе, а затем чередовать их на площадке. Так что они оба будут много владеть мячом.

Но Егор был поставлен в положение, когда ему часто приходилось читать игру с мячом в руках. Я считаю, он хорошо справился. Он сделал то, что я и предполагал. Сейчас Егор отлично бросает, что очень приятно видеть. Думаю, он многому учится с каждой игрой и с каждым днём тренировок. Я очень доволен тем, что он показал на данный момент.

— Есть какие-то аспекты его игры, над совершенствованием которых вы работаете?

— Это ещё одно различие между игроками НБА и парнями из колледжа, особенно молодыми. Мы пытаемся научить их тонкостям игры в защите, правильному выбору позиции, работе ног в защите, защитной терминологии. Стараемся убедиться, что они хорошо разбираются в этом.

Что касается именно Егора, то игра в защите без мяча ­— это то, о чём мы с ним много говорили. У него такой большой рост — 6 футов 9 дюймов (206 см. — Прим. «Чемпионата»). Невероятный рост, и мы стараемся использовать это, когда он находится без мяча. В нашей последней игре у него были три блока и три перехвата, верно? Так что он понемногу начинает больше использовать свои габариты. Это тот аспект, которому мы определённо посвятили много времени.

— Можете поделиться тем, как вы планируете задействовать Егора после возвращения Даллина Холла в строй?

— На мяче и без мяча, как мы делали это летом и по ходу предсезонки. Лично мне это напоминает моё время в «Финиксе», где у нас были Крис Пол и Девин Букер. Мы хотели иметь высокий процент задействования у обоих парней. И с Егором и Даллином будет то же самое. Так что в этот раз я определённо буду опираться на некоторые вещи, которые делал в прошлом, в частности, с этими двумя парнями.

Мне очень нравилось, как всё выглядело до того, как случилась эта небольшая травма. Для нас будет огромным преимуществом иметь на площадке сразу несколько парней, которые могут вести мяч, пасовать, вести за собой нападение и создавать моменты. Даже в случае замены мы будем постоянно иметь на площадке одного из этих парней, что очень комфортно для меня как для главного тренера.

— Как оцениваете шансы Егора войти в топ-10 драфта НБА в следующем году?

— Я, конечно, не эксперт по драфту, но много лет внимательно следил за ним, был частью процесса и, очевидно, знаю многих людей в НБА. Он хорошо начал. На наши тренировки и игры приезжали по 80-90 скаутов и руководителей НБА. Так что, знаете, у него будут все возможности показать, на что он способен.

Наш стиль игры даёт ему возможность продемонстрировать свои сильные стороны. Так что посмотрим. Думаю, ему ещё предстоит кое-что доказать. Но Егору уже удалось укрепить свои шансы относительно того, что было до начала сезона. И мне будет интересно за всем этим понаблюдать. Он действительно сосредоточен на том, чтобы помогать нам выигрывать матчи, а остальное приложится само собой.

Кевин Янг Фото: byucougars.com

— Ваша команда начала сезон с четырёх побед подряд, а также входит в топ-3 конференции Big12 по большинству статистических показателей. По вашему мнению, в чём залог успеха?

— Думаю, в стиле игры. Наши ребята понимают, как мы хотим играть. Особенно в нападении. Я очень доволен скоростью, движением мяча и спейсингом. Это, пожалуй, три главных принципа нашего нападения. Также мы проделали очень хорошую работу, создавая броски второго шанса благодаря подборам в нападении.

Каждая игра ставит перед нами разные задачи. Например, в прошлом матче наш «большой» реализовал 11 из 12 бросков и набрал 29 очков. И каждый вечер в нашей команде может раскрыться новый парень. Но общий стиль игры — это то, что я был счастлив привнести. И потом, в защите у нас было больше хороших, нежели плохих моментов. Однако есть некоторые области, в которых нам предстоит стать лучше. Так что мы просто хотим укрепить нашу оборону и показать индивидуальность в защите. Хотя мы смогли одержать несколько побед, я чувствую, что мы можем значительно прибавить в игре на своей половине.

Кевин Янг всегда имел репутацию тренера, который предпочитает более атакующий стиль игры. Он отмечал, что любит быстрый баскетбол, высокий темп и схему «файв-аут», которая требует постоянного движения мяча и игроков, а также качественного спейсинга.

Одной из причин, по которой Янг остался в «Финиксе» после увольнения Монти Уильямса, принято считать тот факт, что он должен был сбалансировать оборонительный подход Фрэнка Вогеля. По итогам сезона-2023/2024 «Санз» стали 10-ми в НБА по атакующему рейтингу (116,8) и среднему количеству набранных за игру очков (116).

— Как бы вы описали атмосферу в раздевалке «Кугарз»? Между вами и парнями уже сложились доверительные отношения?

— Думаю, да. У нас играют очень хорошие ребята, и Егор — один из них. Мы старались тщательно отбирать и проверять парней, которых приводим сюда. Здесь уже была очень хорошая культура, отличные ребята в раздевалке и просто хорошие люди среди тех, кто остался с прошлого года, кого мы смогли сохранить. И потому добавить к этому несколько парней с хорошим характером было очень важно.

Мне кажется, настроение и энергия в раздевалке очень хорошие. И нам это очень пригодится, когда наше расписание станет сложнее и мы перейдём к более тяжёлым матчам. Нам придётся ещё больше полагаться на нашу сплочённость.

Кевин Янг и команда празднуют первую победу в сезоне Фото: byucougars.com

— Расскажите немного об эмоциях, которые вам принесли первая победа на новом посту и эта серия в целом.

— Было весело. Конечно, ты хочешь побеждать. Хочешь выходить на площадку, соревноваться и показывать хорошую игру. Но, может быть, на мне сказалось время, проведённое в НБА, где игры проходят в несколько более быстром темпе. Ты только закончил один матч, а уже должен переключиться на следующий. Поэтому на то, чтобы праздновать, остаётся не так много времени.

Я просто наслаждался моментом вместе со своей семьёй. Мои жена, дети и родители присутствовали на матче, так что было классно. Здорово увидеть радость команды, отпраздновать первую победу в раздевалке вместе с нашим тренерским штабом. Конечно, я нахожусь на переднем плане во всём этом, но есть много других людей, которые помогают нашим ребятам становиться лучше — будь то наши тренеры или вспомогательный персонал. Так что всё намного больше, чем просто я.

— Какие цели ставите перед собой и «Кугарз» в нынешнем сезоне?

— Для нас главное — становиться лучше каждый день. Это то, о чём много говорим. Мы просто хотим совершенствоваться, чтобы в конце сезона стать лучшей версией себя. Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты. Хотим выиграть Big 12. Хотим сделать шаг вперёд в марте. Но я смотрю на это с более повседневной точки зрения.

Я чувствую, что у нас хватает таланта, чтобы достичь некоторых из этих целей, если мы действительно будем становиться лучше день за днём. Так что наш менталитет таков. Как я уже сказал, у нас есть хорошие игроки, которые это понимают. По большей части каждая наша тренировка проходит хорошо. У нас очень редко случаются плохие тренировочные дни. И это показатель того, что за ребята играют у нас в команде.