ЦСКА вновь первый, УНИКС нашёл свою игру, «Пари НН» — топ. Рейтинг силы Единой лиги

Сезон Единой лиги ВТБ набрал ход и уже вырисовываются как лидеры чемпионата, так и аутсайдеры. Команды провели по 15 матчей, за исключением ЦСКА и «Самары». «Чемпионат» подготовил новую версию ежемесячного рейтинга силы команд Единой лиги.

12. «Астана»

Рейтинг «Астаны» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казахстанский клуб оказался единственным представителем не из России в новом сезоне Единой лиги. В минувшем регулярном чемпионате столичная команда неплохо стартовала, но смазала концовку сезона. В нынешнем же розыгрыше у «Астаны» не получается абсолютно ничего — 15 поражений в 15 матчах. Даже увольнение главного тренера Фотиса Такианоса пока не возымело эффекта.

11. МБА-МАИ

Рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Полностью российский коллектив ударно провёл предсезонку, одержав шесть побед в восьми матчах, в том числе с ЦСКА. Но на старте чемпионата команда Василия Карасёва забуксовала. Пока у москвичей всего лишь три победы в 15 встречах и предпоследнее место в турнирной таблице. Перед матчами с ЦСКА, «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом у красно-белых будут встречи с «Автодором», «Пари НН» и «Астаной», в которых нужно постараться добиться максимального количества побед, чтобы дела не были совсем плохи.

10. «Енисей»

Рейтинг «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После невнятного старта сезона команда Йовицы Арсича за минувший месяц сумела одержать три победы в семи встречах и немного улучшила положение дел. Однако пока красноярцы всё равно не могут полноценно нащупать свою игру и на данный момент идут в зоне плей-ин.

9. «Парма»

Рейтинг «Пармы» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

С последнего рейтинга силы пермяки организовали серию из трёх побед, включая успех в матче с «Локомотивом-Кубань», но смазали середину ноября тремя поражениями кряду — во встречах с «Пари НН», «Автодором» и «Зенитом». Пермяки не всегда стабильны и как будто бы продолжают искать себя. Возможно, многое изменит возвращение Самсона Руженцева после травмы.

8. «Самара»

Рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Самара» начала сезон с четырёх поражений в семи матчах, однако неудачи можно списать на волну травм, которая обрушилась на клуб. В частности, Насир Брукс, Хэйден Далтон, Александр Гудумак, Михаил Кулагин, Антон Карданахишвили, Глеб Голдырев не могли принять участия в ряде матчей по разным причинам. За минувший месяц команда Дражена Анзуловича потерпела пять поражений в семи встречах и сейчас имеет отрицательный баланс побед и поражений.

7. «Автодор»

Рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Выше ожиданий стартовал в этом сезоне саратовский «Автодор», который перед самым началом чемпионата не смог рассчитывать сразу на двух потенциальных игроков стартового состава из-за их отказа приезжать в расположение команды. Экстренно был подписан Калеб Агада, сразу ставший лидером Единой лиги по количеству результативных передач. Минувший месяц команда Миленко Богичевича прошла с результатом 3-3, причём у неё даже были шансы на победу в матче с «Зенитом» на домашнем паркете.

6. «Уралмаш»

Рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Уральцы неплохо начали сезон, но, может быть, не так ярко, как от них ожидали. В первую очередь это связано с тем, что перед самым стартом чемпионата серьёзную травму получил лидер команды Октавиус Эллис. Американскому центровому понадобилась операция по пластике связок голеностопного сустава. В связи с этим был экстренно подписан Джонни О'Брайант, знакомый болельщикам по выступлениям за «Локомотив-Кубань». Команда Ростислава Вергуна ударно провела минувший месяц, выиграв четыре матча из шести.

5. «Пари НН»

Рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Нижегородцы под руководством Сергея Козина, для которого этот сезон является первым в качестве главного тренера, продолжают радовать своих болельщиков и игрой, и положением в турнирной таблице. Да, был неприятный период с четырьмя поражениями подряд (три — в матчах с командами из топ-4), но затем последовали две победы. Перед паузой на сборные «Пари НН» в гостях уступил «Уралмашу» и, очевидно, хочет реабилитироваться за это поражение. Однако волжской команде в первой встрече после паузы будет противостоять «Зенит», в связи с чем эта задача немного усложняется. Но так или иначе нижегородцы выглядят очень свежо и органично. За их игрой приятно наблюдать.

4. УНИКС

Рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Финалисты прошлого сезона после не очень удачного старта чемпионата реабилитировались и за минувший месяц одержали шесть побед в семи встречах. Тони Тэйлор и Девон Акун-Пёрселл уже полноценно адаптировались к системе Велимира Перасовича и приносят результат. Единственной загвоздкой для УНИКСа является то, что казанцы никак не могут обыграть команды из топ-4.

3. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

К кубанцам внимание было приковано ещё до старта нового сезона: перестановки в составе, но куда интереснее — в тренерском штабе. Александра Секулича сменил президент клуба Андрей Ведищев, который до этого не имел опыта работы главным тренером. В предсезонных матчах у «Локо» получалось далеко не всё, и было непонятно, как команда проявит себя в официальных встречах. Однако опасения оказались напрасными: кубанцы при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, а также обновили клубный рекорд по набранным за один матч очкам. Краснодарцы стартовали с 9-0, но затем последовали три поражения подряд, которые явно спустили болельщиков «Локо» с небес на землю. Перед паузой на сборные красно-зелёные не без труда добыли три победы кряду и сейчас располагаются на третьем месте в турнирной таблице с показателем 12-3.

2. «Зенит»

Рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит» представляется командой с самым грозным нападением в лиге: подопечные Хавьера Паскуля за 15 встреч уже три раза переваливали за 100 очков. И не стоит забывать, что в петербургской команде играет самый результативный баскетболист Единой лиги ВТБ Дуэйн Бэйкон, который набирает 16,8 очка в среднем за матч. Пока сине-бело-голубые уступили в двух матчах этого сезона, командам из топ-4 — ЦСКА и «Локомотиву-Кубань». Уже 7 декабря «Зенит» примет на своём паркете ЦСКА и постарается взять реванш за поражение в первом круге.

1. ЦСКА

Рейтинг ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На старте сезона выступления армейцев затмил суперперформанс «Локомотива». Но ЦСКА планомерно гнул свою линию и практически во всех матчах был лучше своих соперников. Даже в игре первого круга с «Пари НН» команда Андреаса Пистиолиса выглядела предпочтительнее, однако сумасшедший бросок Обри Доукинса нанёс красно-синим пока что единственное поражение в сезоне. Действующие чемпионы на коне, и пока нет никаких предпосылок, что кто-то сможет сместить их с первого места в турнирной таблице.