Леброн Джеймс — второй по количеству побед в НБА

Леброн — второй по победам в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (119:101). Благодаря этому Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в матчах НБА с учётом плей-офф!