Леброн — второй по победам в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» (119:101). Благодаря этому Леброн Джеймс вышел на второе место по количеству побед в матчах НБА с учётом плей-офф!
3-е место — Тим Данкан
На счету пятикратного чемпиона НБА 1158 побед в лиге.
2-е место — Леброн Джеймс
Лёгкий форвард «Лейкерс» выиграл 1159 матчей.
1-е место — Карим Абдул-Джаббар
Легендарный баскетболист одержал в НБА 1128 побед.
Леброн Джеймс — второй по количеству побед в НБА
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