Первое поражение Егора Дёмина в США. Разбираем причины неудачи россиянина и его команды

Любой профессиональный спорт нельзя представить без поражений. Рано или поздно горечь неудачи настигнет либо тебя, если играешь в индивидуальном виде, либо твою команду. Намного важнее — то, какие выводы ты делаешь после поражений. Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, впервые в сезоне уступил в студенческой американской лиге NCAA. Разбираемся, что же пошло не так и как сыграл наш талантливый парень, претендующий на топовые места на драфте НБА 2025 года.

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Встреча с университетом Миссисипи (Ole Miss) изначально подавалась как самая серьёзная проверка для BYU. Все потому, что до этого команда под руководством Кевина Янга не встречалась с соперниками, которые находятся в национальном рейтинге NCAA. Ole Miss занимает 23-ю строчку в этом списке, а университет Бригама Янга — на подступах к попаданию в число лучших. Матч между командами проходил в рамках внутрисезонного турнира Rady Children's Invitational.

Игра стартовала для BYU удачно — Кэнон Катчингс, Ричи Сондерс и Михайло Боскович были практически неудержимы, набрав на троих 33 из 42 очков команды в первой половине. Егор отметился всего лишь тремя очками, одним подбором и одной передачей за 20 минут игрового времени. Всё из-за того, что его очень плотно держали соперники, всегда с подстраховкой от его взрывных проходов под кольцо. Оборона Ole Miss качественно перекрывала линии паса, не позволяя Дёмину отдавать свои излюбленные пасы на «слабую» сторону в угол. Игра не особо шла, поэтому российский баскетболист отошёл на второй план, стягивая внимание обороны на себя всеми возможными способами в тот момент, когда Катчингс, Сондерс и Боскович «поливали» с любых позиций.

Первая половина завершилась со счётом 42:39 в пользу BYU. Порой было видно, как Егор недорабатывал в защите, но он полностью компенсировал это своей игрой на заключительном отрезке. Дёмин «включился»! Стал лучше реагировать на действия соперников, успешнее идти в «краску», зарабатывать на себе фолы, находить открытых партнёров. Впрочем, у Ole Miss нашёлся свой герой — Джейлен Мюррей. Защитник неоднократно вскрывал оборону BYU, а также был невероятно точен из-за дуги в этом матче — реализовал три броска из четырёх (75%). Во многом именно благодаря ему университет Миссисипи одержал победу.

Но сперва вернёмся к ходу матча. Счёт 75:71 в пользу BYU, владение за ними же, остаётся играть две минуты, необходимо как можно больше использовать время на атаку, чтобы у соперника было меньше возможностей догнать, но Егор допускает сразу несколько ошибок: во-первых, торопится с передачей, которую перехватывает соперник, во-вторых, фолит на оппоненте во время прохода. Справедливости ради, стоит отметить, что действия российского игрока до этого обеспечили камбэк BYU со счёта 63:69. В итоге же дело свелось к овертайму.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В дополнительной пятиминутке Мюррей проявил себя как настоящий лидер, практически в одиночку вытащив встречу. Первое поражение в сезоне для BYU — 85:96. Егор Дёмин набрал 16 очков, сделал три подбора, отдал четыре передачи, допустив пять потерь. Во второй половине встречи и в овертайме у всех игроков университета Бригама Янга были проблемы с реализацией, Егор — не исключение. Наш талант реализовал 5 из 13 бросков с игры и положил в корзину лишь две «трёшки» из девяти — не самый лучший процент реализации.

Это был, наверное, худший матч Егора в NCAA, даже несмотря на то что по статистическим показателям всё было не так ужасно. Но есть и немало положительных моментов: он очень сильно прибавил во второй половине после провальной первой, показав характер и волю к победе. Если бы не несколько ошибок, то игра могла сложиться совсем по-другому. Дёмин впервые ощутил серьёзное сопротивление со стороны соперника, игроки которого преследовали его по всему паркету, не оставляя свободного места. А это всё опыт, и он пригодится в дальнейшем.

Тем не менее Егор не отошёл от концепции Кевина Янга, где все делятся мячом, стараясь найти свободного партнёра. Несмотря на то что пять игроков BYU набрали как минимум 10 очков, команда российского баскетболиста всё равно уступила. Нужно делать выводы и становиться только сильнее. Без поражений не бывает побед! Университет Бригама Янга проиграл в День благодарения, но уже сегодня команду ждёт встреча с университетом штата Северной Каролины (NC State). Удастся ли BYU и Дёмину исправить положение дел? Начало встречи в 23:30 мск.