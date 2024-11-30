Любой каприз за ваши деньги. В НБА можно получить штраф за что угодно

В фольклоре НБА было множество культовых слоганов. От «Как Майк» до «Где происходит удивительное». Однако ситуацию в лиге можно описать и другими словами, а именно — любой каприз за ваши деньги. Ассоциация ежегодно штрафует игроков и тренеров за самые разные провинности. Фантазия боссов простирается так далеко, что кажется, что в заокеанском баскетболе можно получить наказание практически за что угодно.

Только за регулярный чемпионат — 2023/2024 НБА собрала штрафов почти на $ 8 млн. Если лига взыскивает столь немалые средства, значит, есть за что. Стать беднее можно за целый ряд провинностей. Причинами могут быть технические фолы, удаления, критика судей, непристойные жесты (интересно, как именно лига оценивает их неправомерность?), а также дисквалификации, нарушения за пределами площадки или отбрасывания мяча на трибуны.

Американская судебная система годами строилась на принципе прецедентов. Если как-то корова упала с неба где-нибудь в Техасе, получается, что такой кейс необходимо внести в страховой полис. Конечно, можно утрировать, но в НБА смысл тот же. Поэтому существуют отдельные виды наказаний за конфронтацию с болельщиками (Malice at the Palace), драки (Грин и захват Гобера), использование запрещённых веществ (О Джей Мэйо, Малик Бизли, Ларри Сандерс и много кто ещё) и неподобающее поведение в социальных сетях (привет, Джа Морант). У всего этого были прецеденты. В рамках наказаний под гребёнку попадают не только игроки с тренерами, но и владельцы команд.

В общем, только со штрафов ассоциация уже делает приличную выручку. Собранные с нарушителей средства не оседают в карманах лиги. Так было бы слишком легко обвинить НБА в предвзятости. Чем больше штрафуешь, тем выше получаешь доход. Поэтому деньги направляются в фонд ассоциации игроков, откуда распределяются на благотворительные нужды. С учётом высоких зарплат спортсменов, они от этого не обеднеют, а заодно и доброе дело сделают.

Трей Янг, сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

За месяц с небольшим текущего сезона НБА наказала игроков на сумму в $ 1,7 млн. Последний громкий случай произошёл буквально пару дней назад. Лига высказала своё «фи» и оштрафовала «Атланту» на $ 100 тыс. за неучастие Трея Янга в матче с «Бостоном». Собственно, это отголоски борьбы ассоциации с распределением нагрузок. Счетоводы в офисе организации подсчитали, что когда ведущие баскетболисты не принимают участия в играх, то это сказывается на общем доходе.

Тогда же НБА и начала крестовый поход против халявщиков, придумав правило обязательных 65 игр в регулярке. Только с минимумом таким количеством встреч игрок может претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки по итогам сезона. Такая стратегия направлена не только на самолюбие баскетболистов и на максимизацию прибыли. В контрактах многих игроков существуют пункты, согласно которым они могут заработать солидную надбавку к зарплате, только получив личный приз или же попав в команду All-NBA.

«Хоукс» наказали как раз за нарушение правил участия игроков в матчах. Для наказания НБА необходимо доказать, что баскетболист пропустил встречу не по медицинским причинам. Для этого проводится расследование, включающее проверку независимым врачом. В кейсе Янга оно пришло к выводу, что он мог быть допущен до матча.

Джоэл Эмбиил и Кайл Лоури, сезон-2024/2025 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Ещё один персонаж, частенько пропускающий матчи по различным причинам — Джоэл Эмбиид. В этом сезоне центровой снова успел отличиться. В начале ноября лига дисквалифицировала Эмбиида на три матча за стычку с журналистом. В раздевалке после проигранной встречи с «Мемфисом» Джоэл толкнул представителя СМИ. Игрок был недоволен написавшим статью репортёром, который в своём тексте упомянул его погибшего брата.

MVP сезона-2024/2023 не впервой попадать в такие передряги. В конце октября НБА оштрафовала «Филадельфию» на $ 100 тыс. за публичные заявления о состоянии здоровья Эмбиида. Расследование лиги показало, что центровой пропустил матч без медицинской причины. За день до этого всё тот же Джоэл, уже ставший амбассадором данного материала, получил ещё одно наказание. На этот раз – $ 2 тыс. и технический фол за размахивание полотенцем во время штрафного броска Эндрю Нембарда из «Индианы». Любопытно, что на момент первого штрафа Эмбиид ещё даже не дебютировал в сезоне.

Взысканиям подвергаются и карманы главных тренеров. Наставника «Сакраменто» Майка Брауна оштрафовали на $ 35 тыс. за то, что он набросился на судью. Впрочем, для лучшего тренера сезона-2022/2023 это дело привычное. За аналогичный проступок он стал беднее на $ 50 тыс. в прошлой регулярке. Также, но уже на $ 25 тыс. лига покарала Дока Риверса. Наставник «Милуоки» поплатился за критику судей после проигранной встречи с «Шарлотт». Примечательно, что после матча рефери сами признали ошибку. Однако от наказания Риверса это не спасло.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Раз уж речь зашла о «Хорнетс», то карающий меч финансовых взысканий не обошёл и их. НБА оштрафовала Ламело Болла за оскорбительные высказывания в послематчевом интервью. Защитник лишился $ 100 тыс. из-за уничижительных комментариев в адрес меньшинств.

На виртуальной скамейке штрафников НБА есть свои герои, для которых наказание в какие-то жалкие $ 100 тыс. — сущий пустяк. Так, экс-владелец «Далласа» Марк Кьюбан в сезоне-2017/2018 подвергся штрафу в $ 600 тыс. за то, что сказал, что его франшиза должна танковать до конца регулярки, намеренно сливая матчи.

В истории лиги запечатлелись штрафы на любой вкус: от намеренного броска мячом в болельщиков до развязывания шнурков сопернику. Особняком здесь стоит Дрэймонд Грин. Форвард «Уорриорз» за карьеру выплатил более $ 3 млн за дисквалификации. Остаётся только пожелать найти такого человека, который будет обращать на вас внимание столь же часто, как НБА – на проступки Грина.

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