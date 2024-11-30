Сделали выводы! Команда Егора Дёмина заняла третье место на мини-турнире в США

Мини-турнир Rady Children's Invitational в Сан-Диего (Калифорния) подошёл к концу. Университет Пердью стал победителем внутрисезонного соревнования, в финале обыграв университет Миссисипи (Ole Miss). В матче за третье место встречались университет Бригама Янга (BYU) и государственный университет Северной Каролины (NC State). Егор Дёмин продолжает свой путь в НБА, завоёвывая сердца всех фанатов студенческого баскетбола в NCAA.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Встреча началась, а Егор уже в первой же атаке отдал роскошную передачу в угол на Даллина Холла, который реализовал «трёшку». Игроки BYU отлично контролировали ход игры, а лучше всего у них получалось «поливать» из-за дуги. За три игровых минуты баскетболисты попали в цель четыре трёхочковых броска. Дёмин после неудачного матча с Миссисипи стал избирательнее подходить к выбору моментов для взятия корзины. Он в пределах правил удачно оттолкнул от себя соперника в одной из атак, создав себе много пространства для броска, но не попал «трёшку». Первые очки российский игрок набрал, реализовав красочный слэм-данк с левой руки, при этом он в нужный момент ворвался в «краску», поставив оборону в затруднительное положение.

Егор в этой встрече был очень хорош на подстраховке и на подборе, каждый раз находясь в нужное время в нужном месте. Главный тренер Кевин Янг в игре с NC State решил опробовать зонную защиту, которую «волчья стая» не могла грамотно вскрыть. Но и у BYU были проблемы: команда очень небрежно делилась мячом — за 13 минут игрового времени потеряли его восемь раз. Это отчётливо бросалось в глаза. Тем не менее первая половина ушла в актив университета Бригама Янга со счётом 38:27.

Егор Дёмин в матче с NC State Фото: byucougars.com

Заключительные 20 минут встречи баскетболисты BYU провели качественно. Кевин Янг донёс своим подопечным, что мячом нужно дорожить, а количество потерь уменьшилось практически вдвое. Команда положилась на своё главное оружие — движение мяча, за это прежде всего отвечает в команде Дёмин, ставший по итогам матча лучшим по передачам (четыре). NC State периодически «взрывался» и оформлял рывки во второй половине, но BYU качественно реагировал на происходящее на паркете, не позволяя сопернику приблизиться на расстояние хотя бы шести очков. Дёмин контролировал темп игры, как всегда, умно заигрывая своих партнёров.

Вторую половину никому не удалось выиграть — 34:34, но это полностью устраивало игроков университета Бригама Янга. В итоге Дёмин набрал восемь очков, став лучшим в матче по подборам (11) и передачам (четыре). Также российский баскетболист записал на свой счёт один блок-шот. Он реализовал три из семи бросков с игры, проведя на паркете 28 минут. Противостояние с NC State получилось не из лёгких. 18-летний Егор больше сосредоточился не на индивидуальной игре, а на командной, принося пользу на обеих сторонах площадки. Сегодня он бы крайне полезен прежде всего в обороне, а в нападении, как обычно, отвечал за розыгрыш. Россиянин почти собрал дабл-дабл, что говорит о разносторонности и намерениях делать именно то, чего требует игра, а не просто брать мяч в руки и бежать вперёд сломя голову.

Команда Дёмина заняла третье место на мини-турнире в Сан-Диего. Следующий матч BYU проведёт 4 декабря в 4:30 мск. Университету Бригама Янга предстоит сыграть с университетом Провиденс, который базируется в одноимённом городе, штат Род-Айленд. «Монахи», или как их ещё называют «фанатики», занимают седьмое место в конференции Big East, где также выступает университет Коннектикута, ставший чемпионом NCAA два года подряд, а также есть сильные программы Батлер, Джордж Таун, Вилланова и Маркетт.

В общем, Провиденс представляет сильную конференцию, но выступает в нынешнем сезоне не лучшим образом — пять побед при трёх поражениях. BYU на данный момент уступил лишь однажды в семи матчах. Если подводить итог, то встреча для команды Дёмина должна получиться не из лёгких, но университет Бригама Янга котируется как фаворит.