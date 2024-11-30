Наши в NCAA или баскетболисты Единой лиги? Рейтинг лучших молодых игроков из России

Кажется, только недавно стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ, а мы уже преодолели треть регулярного чемпионата. Самое время делать первые серьёзные выводы и анализировать происходящее. За это время мы пережили паузу на матчи сборных, что дало командам возможность перевести дух, а игрокам — немного передохнуть. А мы воспользуемся моментом, чтобы представить вам обновлённый рейтинг лучших отечественных игроков не старше 2002 года рождения.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку».

Первое место. Егор Дёмин

Егор Дёмин Фото: Chris Gardner/Getty Images

В прошлом рейтинге мы упоминали Егора Дёмина лишь в качестве бонуса, но сейчас он настолько хорош, что просто невозможно оставить его без внимания. Ещё до старта сезона NCAA эксперты оценивали Егора как потенциального топ-10 пика драфта-2025. Однако после пяти матчей за университет Бригама Янга, где он в среднем набирает 15,2 очка, 7,2 передачи и 4,0 подбора, его шансы взлетели до первой пятёрки! Для наших баскетболистов это беспрецедентный успех. Мы продолжаем верить в талант этой молодой звезды!

Второе место. Кирилл Елатонцев

Кирилл Елатонцев Фото: Единая лига ВТБ

«Локо» попал в чёрную полосу месяц назад, но затем смог вернуться на круги своя, одержав три победы подряд. Кирилл Елатонцев вновь стал неотъемлемой частью команды и показал приличную статистику за ноябрь: 7,4 очка (60% с игры) и 5,2 подбора. Жаль только, что Кирилл пропустил оба матча сборной России. Но мы уверены: на следующие игры национальной команды он обязательно получит приглашение и покажет себя с лучшей стороны.

Третье место. Антон Карданахишвили

Антон Карданахишвили и Магжан Сарсенгалиев Фото: Единая лига ВТБ

В этом рейтинге хочется выделить тех игроков, которые уже стали важными фигурами в своих командах. Например, Антон Карданахишвили уверенно закрепился в роли одного из лидеров «Самары». Второй месяц подряд он демонстрирует отличную игру. В ноябре его средние показатели составили 9,0 очка и 1,7 перехвата (топ-10 результат в лиге). Особенно радует прогресс в точности бросков: 44,4% с двухочковой дистанции, 36,4% из-за дуги и 90% – с линии штрафных.

Четвёртое место. Михаил Беленицкий

Михаил Беленицкий Фото: Единая лига ВТБ

УНИКС набирает обороты и вплотную приблизился к тройке лучших команд лиги. Михаил Беленицкий продолжает играть важную тактическую роль в системе Велимира Перасовича, набирая в ноябре в среднем 4,0 очка, 4,5 подбора и 1,8 перехвата (топ-10 результат в лиге). Особенно неплохо Михаил проявил себя в драматичном матче с Тунисом за сборную России. Игроки африканской команды даже отметили Беленицкого как одного из самых талантливых российских баскетболистов. Заслуженные комплименты для 22-летнего форварда!

Пятое место. Артём Антипов

Александр Оразбеков, Артём Антипов и Галин Смит Фото: Единая лига ВТБ

Антипов — новая молодая звезда нашего рейтинга! Сергей Козин доверял Артёму с самого начала сезона, но именно в ноябре форвард по-настоящему раскрылся. Его цифры за месяц впечатляют: 7,8 очка и 4,0 подбора в среднем за игру. Причём это нельзя назвать везением или случайным всплеском формы. Бросковая эффективность Антипова была вполне стабильной: 48% реализации двухочковых и 33% трёхочковых. Так что говорить о каком-то «оверперформансе» точно не приходится. Молодому россиянину дают много игрового времени, и он отлично этим пользуется, играя важную роль в составе одной из сильных команд лиги.

Шестое место. Михаил Ведищев

Михаил Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Всегда приятно наблюдать за прогрессом молодых игроков, особенно в топовых командах. «Локомотив» в очередной раз доказывает, что развитие отечественных баскетболистов для клуба — приоритет. Михаил Ведищев сделал шаг вперёд и провёл ноябрь, набирая в среднем 5,0 очка. Во время паузы Михаил сыграл один матч за «СШОР-Локомотив-Кубань», где набрал 19 очков, реализовав четыре из восьми трёхочковых. Если Ведищев начнёт чаще демонстрировать своё мастерство из-за дуги в играх основной команды, его статистика точно станет ещё лучше.

Седьмое место. Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко и Григорий Мотовилов Фото: Единая лига ВТБ

Всеволод Ищенко продолжает бороться за игровые минуты в каждом матче. Тренерский штаб «Локомотива» даёт защитнику шанс проявить себя, но в последнее время его подводит точность бросков. Это абсолютно нормально — главное – не опускать руки и продолжать верить в себя. До сих пор памятен суперперформанс Ищенко в матче с «Пари НН», где он провёл 24 минуты на паркете и набрал 14 очков. Мы точно знаем: Всеволод способен показывать такой уровень чаще!

Восьмое место. Кирилл Темиров

Кирилл Темиров и Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

Третий игрок «Локо» подряд в рейтинге — и снова знакомая история! Краснодарцы продолжают верить в своего баскетболиста, несмотря на нестабильные выступления и периодические проблемы с точностью бросков. Тем не менее Кирилл стабильно получает 10–15 минут игрового времени в матчах любого уровня, что, безусловно, способствует его прогрессу. Темиров радует своим вкладом в оборону команды — а таких игроков ценит любой тренер.

Девятое место. Паша Исмаилов

Данила Походяев, Паша Исмаилов и Рустам Мурзагалиев Фото: Единая лига ВТБ

Форвард МБА провёл очень эффективный месяц, набирая по 3,0 очка в среднем и реализуя 57,1% бросков с игры. Затем Паша пропустил две игры, но его возвращение — лишь вопрос времени. Он по-прежнему остаётся шестым игроком команды по среднему количеству игрового времени (19 минут). Зорана Лукича уже спрашивают о возможном вызове Исмаилова в сборную. Тренер честно отметил, что конкуренция на позиции форварда очень высокая, но за Пашей пристально следят, и у него точно есть шанс.

10-е место. Лев Свинин

Евгений Бабурин и Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Лев Свинин — игрок нового поколения, идеально вписывающийся в современный баскетбол. Рослый «большой» с хорошим дальним броском (42,9% точности за сезон) — именно такой архетип сейчас в цене. Неудивительно, что Зоран Лукич вызвал его в сборную России. Свинин выглядел достойно, не испортил общей картины и даже продемонстрировал положительный показатель «плюс-минус» (+5) в обеих играх за национальную команду.

11-е место. Сергей Зоткин

Александр Захаров и Сергей Зоткин Фото: Единая лига ВТБ

Сергей Зоткин продолжает стабильно выходить на паркет в составе одной из лучших команд Единой лиги. Ноябрь для россиянина выдался даже успешнее, чем октябрь. Особенно стоит отметить его игру против «Астаны», где защитник набрал 13 очков. За точность трёхочковых Зоткина хочется только порадоваться — 60% в ноябре и 44,4% за весь сезон. Теперь Сергею нужно лишь добавить стабильности, чтобы подняться выше в рейтинге.

12-е место. Егор Амосов

Егор Амосов Фото: Единая лига ВТБ

Егор Амосов дебютировал в Единой лиге ещё в марте 2023 года, установив рекорд турнира как самый молодой игрок — ему тогда было всего 15 лет! Он обошёл даже Гогу Битадзе, который сейчас выступает в НБА. В этом сезоне Егор всё ещё чаще играет за «Самару-2», но и в матчах Единой лиги ВТБ ему регулярно дают шанс — в среднем по восемь минут за игру. Пока что его бросковая эффективность на взрослом уровне оставляет желать лучшего (25% двухочковых и 33% трёхочковых), но у форварда ещё полно времени, чтобы развить свои навыки и стать настоящей звездой.