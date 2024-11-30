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Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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Финикс — Голден Стэйт, Юта — Даллас: смотреть онлайн-трансляцию матчей НБА от 1 декабря, обзор игрового дня, как сыграли

Стефен Карри и компания сразятся с грозным «Финиксом»! Игровой день в НБА — LIVE
Артемий Берстенев
Игровой день в НБА — LIVE
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Тем временем «Даллас» в гостях встретится с «Ютой».

В воскресенье, 1 декабря, будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня и расскажет всё самое интересное.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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