Стефен Карри и компания сразятся с грозным «Финиксом»! Игровой день в НБА — LIVE
Поделиться
Тем временем «Даллас» в гостях встретится с «Ютой».
В воскресенье, 1 декабря, будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня и расскажет всё самое интересное.
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 30 ноября 2024
-
11:56
-
11:45
-
11:04
-
10:23
-
10:12
-
10:05
-
09:42
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:07
-
08:53
-
08:34
-
06:24
-
06:01
-
01:41
-
01:14
-
00:31
- 29 ноября 2024
-
23:56
-
23:30
-
23:21
-
23:04
-
22:32
-
22:24
-
21:37
-
21:30
-
20:46
-
20:19
-
19:40
-
19:30
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:15
-
17:45