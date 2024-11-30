Тем временем «Даллас» в гостях встретится с «Ютой».

Стефен Карри и компания сразятся с грозным «Финиксом»! Игровой день в НБА — LIVE

В воскресенье, 1 декабря, будет сыграно пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня и расскажет всё самое интересное.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Вашингтон Уизардс Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 декабря 2024, воскресенье. 05:30 МСК Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

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