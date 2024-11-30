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У баскетбольного Минска налоговые проблемы и отток игроков: неприятности для бывшего клуба Единой лиги ВТБ

Проблемы с налоговой и массовый уход игроков. Многократного чемпиона Беларуси ждёт крах?
Никита Бирюков
Многократного чемпиона Беларуси ждёт крах?
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Есть возможность, что скоро мы не увидим баскетбольный клуб «Минск».

Баскетбольный клуб «Минск» после сезона-2023/2024 вышел из состава участников Единой лиги ВТБ. Связано это во многом со спортивными результатами — команда из столицы Беларуси победила лишь в одном матче из 40. В свою очередь, команда осталась в Единой молодёжной лиге, стараясь развивать своих юных талантов. «Минск» преподнёс нам громкие новости, но уже не связанные с игрой на паркете.

Чемпионат Беларуси по баскетболу вовсю кипит. На данный момент «Минск» занимает третье место в группе А, уступая «Борисфену» и «Гродно». Наступила небольшая пауза в турнире, связанная с Кубком Беларуси и игрой сборных. Именно в этот момент пришли не самые хорошие новости от столичной команды — у клуба большие финансовые трудности, а налоговая и Министерство спорта Беларуси выявили различного рода нарушения в деятельности «Минска».

Пётр Ивашков
Пётр Ивашков
председатель БК «Минск»

«Выявлены нарушения — они давнишние. С некоторыми мы согласны, на некоторые — пишем возражение, чтобы понять, где мы были неправы. Находимся постоянно на связи с налоговой, Минспорта и другими заинтересованными органами. На данный момент последствия после аудита плачевны. Огромный штраф, бан на регистрацию новых игроков и ультиматум по погашению долгов клуба. Это грозит тем, что на сегодняшний день мы живём в бюджетном финансировании, и средства спонсорской помощи практически поставлены на ноль. Вопрос о покупке игроков и усилениях не будет подниматься, он закрыт. Профессиональным игрокам будет тяжело сохранить свой энтузиазм».

У «Минска» проблемы с налоговой. Клуб уже стали покидать различные игроки. Попрощались со своими товарищами два легионера и главный тренер женской команды, а из главной команды ушли Владислав Микульский, Дмитрий Куратник, Бенджамин-Павел Дуду и Максим Лютыч. Огромная вероятность того, что список будет со временем стремительно расти.

Максим Лютыч

Максим Лютыч

Фото: minskbasket.by

Главный тренер «Минска» Александр Подерачев заявил: «Девочкам сказали: кто хочет играть за бюджетные деньги — 800 рублей ($ 230), тот будет, кто не хочет, те свободны. Это будет и с нами [с мужской командой]». Ситуация в клубе очень плачевная. Если ранее речь шла о перерыве в Единой лиге, чтобы, так скажем, перезапуститься, наладить некоторые процессы, то теперь дело может и вовсе дойти до закрытия клуба.

При этом руководство и лично Ивашков тревогу не бьют. Председатель «Минска» заявил, что речи о снятии команд с различных турниров не идёт. Доигрывать придётся с теми, кто останется, но цели и задачи остаются неизменными — быть лучшими. В свою очередь, молодёжная команда и в формате 3х3 продолжает выступать в штатном режиме, все неприятные действия касаются только основных составов и работников клуба.

24 ноября «Минск» второй год подряд не смог выиграть Кубок Беларуси, уступив «Гродно» со счётом 63:80, а теперь клуб ждёт непонятное будущее, в котором можно ожидать всего что угодно, если клуб действительно натворил что-то серьёзное. Есть вероятность, что в Единой лиге «Минск» мы не увидим как минимум в следующем сезоне. Уровень команды заметно упадёт, так как не будет возможности приглашать качественных легионеров или даже переманивать к себе топовых белорусских игроков. На самом деле печально наблюдать за тем, как 16-кратный чемпион Беларуси из-за каких-то неназванных действий может кануть в лету. Или же пока не стоит нагонять страха? Поживём — увидим.

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