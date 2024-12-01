Неиграющую звезду НБА с контрактом на $ 197 млн едва не разорвали «за лишний вес»

С тех пор как Зайон Уильямсон стал игроком НБА, разговоры о физической форме баскетболиста превалировали над обсуждениями его достижений на площадке. Тяжёлого форварда называли талантом поколения, но он с ходу дал понять, что все комплиментарные разговоры о нём преждевременны. Зайон пропустил половину первого же сезона из-за травмы. А когда повреждения продолжили его преследовать, стало понятно, что они с ним останутся чуть ли не навсегда. Но «Пеликанс» продолжали верить в первого номера драфта-2019 и в 2022 году заключили с ним пятилетний контракт на $ 197 млн, правда, подстраховавшись.

К этому сезону форвард подходил особенно осознанно. По крайней мере, так говорил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания: «Ещё никогда Зайон не выглядел в тренировочном лагере таким доминирующим». Пропуск первого матча сезона мог насторожить, однако следующая же игра с «Портлендом», где Уильямсон принял участие, напомнила, почему форварда так ценят. 16 очков, 11 подборов и ключевой блок-шот на последних секундах, помешавший «Трэйл Блэйзерс» сравнять счёт (105:103). Однако сказка продолжалась недолго. Шесть игр – и Зайон опять в лазарете. Из-за растяжения подколенного сухожилия форвард будет отсутствовать неопределённый срок.

Чтобы себя как-то развеять, а заодно напомнить о себе фанатам, Уильямсон поделился с ними фотографией и видео новой татуировки, которую он набил себе на всю спину. И нельзя не признать, болельщики действительно поразились. Но совсем не из-за тату. Удивительное единение мнений, которого едва ли ожидал 24-летний игрок, касалось лишь его физической формы. Неизвестно, решили комментаторы подшутить над часто отсутствующим баскетболистом или же действительно посчитали состояние форварда неудовлетворительным, но их комментарии под публикацией сводились к одному — к лишним килограммам Зайона.

«Быть ​​спортсменом и не быть в форме равносильно неуважению к организации».

«Парень хорошо ел, пропуская игры».

«Почему он не набил тату с гамбургером?»

«Всё кончено».

«У братишки, похоже, аллергия на баскетбол».

«Выглядит так, будто не тренировался несколько месяцев».

Информации об актуальном весе баскетболиста давно не поступало. Ещё летом его отчим признавался, что на весах Уильямсон показывал 127,5 кг. Сколько Зайон покажет на весах сейчас, неизвестно. Но ему самому пошло бы на пользу, если бы масса была меньше. Связано ли растяжение подколенного сухожилия, из-за которого Уильямсон сейчас отсутствует, с лишним весом? Очень вероятно. Особенно для баскетболиста в силу специфики этого вида спорта с его постоянными ускорениями, торможениями и прыжками.

Безусловно, Зайон достоин большего. Игрок обладает невероятной мощью, и, если бы не травмы, был бы сейчас на слуху куда чаще и совсем не из-за килограммов. «Он не просто сильный, он мощный. Я играл против него два дня подряд, и у меня была боль в спине и бёдрах. У меня болело всё. Счастье, что завтра выходной, потому что у меня болит тело», — говорил недавно о Зайоне тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, удивить которого в спортивном плане могут немногие. Но Уильямсон смог, и это уже говорит о многом. Форварду всего 24 года, и именно в его силах сделать так, чтобы в случае появления у него новой татуировки обсуждали именно её, а не какие-то килограммы.

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