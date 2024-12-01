Антирекорд и системный крах. Этот клуб НБА обречён на поражения

Падение до уровня посмешища редко происходит стремительно. Это медленный процесс, как в случае с «Вашингтоном», который сумел продемонстрировать исторический уровень неудач, проведя ноябрь с результатом 0-14. Такие достижения заслуживают внимания, но скорее в разделе курьёзов, чем спортивных свершений.

0 побед за месяц в НБА — результат исключительный. Однако для «Уизардс» это, похоже, становится новой нормой. Последний раз в НБА команда завершала месяц без единой победы всего 10 месяцев назад. В декабре 2023 года тот же «Вашингтон» потерпел 12 поражений подряд, а в феврале 2024-го снова порадовал болельщиков антирекордом, проиграв все 12 матчей.

Разумеется, результаты не возникают в вакууме. За прошедший месяц «Уизардс» не только не смогли победить, но и редко приближались к этому. Если не считать поражения от «Сан-Антонио», то разница в счёте во всех матчах составляла более 10 очков. История с антирекордами в Вашингтоне могла бы вызвать сочувствие, если бы за этим не просматривалась системная проблема. «Уизардс» зачем-то уверенно идут по пути так называемого танкинга, стремясь занять как можно более низкое место в таблице, чтобы получить высокий выбор на драфте.

Однако в современной НБА такая стратегия напоминает русскую рулетку: шансы на первый пик даже у худшей команды далеко не 100-процентные. Достаточно вспомнить, как «Детройт» с худшим результатом два года подряд получал лишь пятые пики. А «Атланта» в прошлом сезоне, имея 36 побед и попав в плей-ин, неожиданно выиграла первый выбор. В итоге танкинг стал не столько способом усиления, сколько риском провала на всех фронтах.

Игроки «Вашингтон Уизардс», сезон-2024/2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Но, пожалуй, самое печальное в ситуации с «Вашингтоном» — это отношение к болельщикам и самому городу. Владельцы команды уже давно подвергаются критике за отсутствие чёткой стратегии развития клуба, слабую работу с менеджментом и неспособность привлечь квалифицированных специалистов. Команда годами находится в состоянии стагнации.

НБА пора задуматься о том, чтобы вводить меры против длительного бесславия, особенно если это связано с откровенно слабым менеджментом. Однако замена владельцев — задача не из простых. Не факт, что новые лица смогут превратить команду в конкурентоспособный продукт. Тем не менее бездействие точно не исправит ситуацию.

Справедливости ради стоит отметить, что даже на фоне тотальных провалов «Уизардс» есть что-то обнадёживающее. Молодые игроки получают шанс проявить себя, пусть и в условиях хронических поражений. Возможно, эти неудачи станут уроками для них. В истории НБА было всего 16 месяцев без побед у команд. Два из них пришлись на последние 10 месяцев у «Вашингтона». И это системный коллапс.

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