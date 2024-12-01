Бронни Джеймс резко исчез с наших радаров. Что происходит с сыном Леброна?

Бронни Джеймс — сын одной из величайших фигур в истории баскетбола Леброна Джеймса — резко пропал с наших радаров. Последние новости о нём свидетельствуют о травме пятки, из-за которой он выбыл из строя 17 ноября. Это событие стало очередным эпизодом в череде неудач, сопровождающих его карьеру, и вызвало оживлённое обсуждение. Но что же на самом деле происходит с Бронни?

Его дебют в НБА был больше похож на лажу, чем на начало карьеры профессионального спортсмена. Выбранный под 55-м номером драфта 2024 года Бронни оказался в «Лос-Анджелес Лейкерс», где пока его статистика выглядит вот так: 0,7 очка за игру, 0,3 передачи, 0,2 подбора при чудовищной точности бросков — 16,7%. Такие цифры больше подходят для игрока, случайно попавшего на площадку, чем для перспективного новичка.

Однако Бронни выступал не только в НБА. В фарм-клубах из Лиги развития НБА (G-лига), где игроки получают шанс проявить себя, его показатели немногим лучше: пять очков, 2,5 подбора, три передачи и 1,5 перехвата за матч. Но даже там его процент попаданий остаётся удручающе низким — 21,1%. Это обстоятельство только подогревает критику. Ранее громкие заявления о том, что он играет только домашние встречи в фарме, вызывали бурю негодования в социальных сетях, поставив под сомнение и его «талант», и честность системы, позволяющей таким баскетболистам занимать ценные минуты на паркете.

Именно на этом фоне в игру вступили эксперты. Известный аналитик Чарльз Баркли не стал выбирать выражений, называя ситуацию с Бронни «глупой». По его словам, этот подход вредит как самому игроку, так и его команде. Представьте тренера, который видит своего игрока только на домашних матчах и вынужден интегрировать его в состав после долгих перерывов. Баркли также подчеркнул, что это позор для «Лейкерс» и самого Леброна.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Критика Бронни в профессиональной среде не ограничивается только статистикой. Его стиль игры подвергается безжалостному разбору. Отсутствие оборонительной дисциплины, слабая физическая подготовка, неспособность эффективно действовать на обеих сторонах площадки — всё это стало причиной негативных отзывов. Он не бежит назад в защиту, не ускоряется в атаке и практически не вносит вклад в общий успех команды. Его баскетбольный интеллект называют «смешно низким», а навыки игры оставляют желать лучшего.

Естественно, на фоне такого слабого старта многие задаются вопросом: что Бронни вообще делает в НБА? Голоса о непотизме звучат всё громче. Считается, что его место в «Лейкерс» — результат усилий Леброна, а не талантов молодого игрока. Такие обвинения стали особенно заметны после того, как эксперты начали сравнивать его с сыновьями других легенд, например, с детьми Майкла Джордана или Шакила О’Нила, которые, несмотря на талант, никогда не претендовали на место в лучших командах без достаточных оснований.

Однако вопрос непотизма здесь не только личная драма семьи Джеймсов, но и проблема, бросающая тень на всю НБА. Лига всегда позиционировала себя как место, где игроки зарабатывают своё место через упорный труд и талант. Случай с Бронни заставляет сомневаться в этом принципе. Если он будет получать минуты на площадке только благодаря фамилии, это станет ударом по репутации лиги.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Что касается самого Бронни, его дальнейшая карьера зависит от способности справиться с давлением и улучшить свою игру. Если он сможет адаптироваться, стать более эффективным и доказать состоятельность, его присутствие в НБА перестанет быть предметом насмешек. В противном случае момент, когда отец и сын играют в одной команде, из трогательного события превратится в балаган.

Леброн, несомненно, стремился воплотить свою мечту, но стоит ли это делать ценой репутации сына и собственных достижений? Истина: талант не передаётся по наследству.

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