Предматчевая рутина Леброна Джеймса. Видео
Леброн Джеймс показал, как выглядит его обычный день перед играми. Кажется, теперь понятно, почему в свои 39 лет он по-прежнему потрясающе выглядит на паркете.
Предматчевая рутина Леброна Джеймса. Видео
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