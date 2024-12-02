«Если бы не НБА, стал бы убийцей!» Чтобы бороться с монстрами, Джордан их возглавил

В то время как переживающий вторую молодость Леброн Джеймс бьёт рекорд за рекордом, многие с упоением вспоминают времена, когда на площадке господствовал Майкл Джордан. Легендарный игрок «Чикаго» далеко не сразу пришёл к первому титулу, но даже без трофеев пользовался уважением соперников и любовью болельщиков. Эм Джей отличался необузданной энергией и всем своим естеством говорил, что хочет только побеждать. Таким его знали тогда и таким его помнят сегодня. Из-за беспредельной страсти Джордана к игре некоторые эксперты в шутку даже благодарят судьбу, что Его Воздушество стал баскетболистом. В противном случае — быть беде.

«Я говорил это неоднократно на протяжении многих лет: если бы рост Майкла Джордана был 5 футов 6 дюймов вместо 6 футов 6 дюймов, он был бы величайшим серийным убийцей в истории серийных убийц. Он был сумасшедший. Сумасшедший. Слава богу, что он высокий», — сказал недавно известный в США журналист и эксперт Дэвид Олдридж во время выступления в The Rich Eisen Show.

Олдридж высказывался о Джордане не просто так, а в контексте его места в истории баскетбола. И, по мнению эксперта, как нетрудно догадаться, именно Майкл должен быть на самом верху. В отличие от многих талантливых игроков НБА, Джордан был буквально неумолим и стремился к победе любой ценой. Он не щадил ни себя, ни товарищей по команде. Такой подход нравился не всем, однако в ту эпоху силового баскетбола это было чуть ли не единственным средством для тех, кто не побеждал, наконец начать это делать.

Майклу противостояло множество выдающихся звёзд с самого начала его карьеры. Чего и говорить, если в своём первом же Матче всех звёзд будущая легенда столкнулся с тем, что другие баскетболисты намеренно не делились с ним мячом, чтобы показать новичку на его место. В ту эпоху в лиге уже были свои герои, и, чтобы стать одним из них, нужны были экстраординарные действия. Несмотря на все усилия, сперва у Майкла не шло. «Чикаго» Джордана дважды встречался с «Бостоном» Ларри Бёрда и дважды терпел поражения всухую (0-3 в серии).

Ларри Бёрд и Майкл Джордан, сезон-1989/1990 Фото: Focus on Sport/Getty Images

После были поражения в противостояниях с «Детройтом» Айзеи Томаса. В лиге властвовал Мэджик Джонсон. До тех пор пока Майкл не завоевал первый перстень в НБА, эти двое пять раз будут опережать его в голосовании за звание самого ценного игрока лиги. Чтобы начать властвовать самому, нужно было отбросить все сантименты. Но в лиге уже были свои «Плохие парни» в лице «Детройта», которые неумолимо шли к три-питу. Что ж, нужно было их уничтожить. Это и было сделано в финале Востока сезона-1990/1991 (4-0). Дальше «Буллз» победят в финале, а затем сами возьмут свой первый три-пит.

«Он не просто хотел тебя победить — он хотел тебя уничтожить. Он хотел, чтобы ты был раздавлен. Да, наверное, мы живём в другую эпоху. Сейчас не так, как было 30 лет назад. Я это понимаю. Но чтобы стать чемпионом 30 лет назад, делать нужно было именно это. Невозможно было выиграть титул, будучи хорошим парнем», — развивал свою мысль Олдридж. Бывший напарник Джордана по «Чикаго» Джад Бюхлер утверждал, что соперники боялись Эм Джея. Его Воздушество добился своего и не был хорошим парнем. Как знать, может быть, миру действительно повезло, что Майкл стал баскетболистом.