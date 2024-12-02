Не знал, что мог умереть. Встреча с уличным гопником чуть не стоила игроку карьеры и жизни

Один удар — и ты можешь потерять всё. История с мощным центровым показывает, как хрупка наша жизнь.

Австралийский баскетболист Гарри Фролинг пережил момент, который изменил его жизнь навсегда, и теперь возвращается к тому, что всегда определяло его личность, — к баскетболу. Его история — это яркое напоминание о том, как хрупка наша жизнь и как одна ошибка или момент могут перевернуть всё с ног на голову.

21 января 2023 года должен был быть обычным вечером. Гарри, высокий и мощный центровой «Брисбен Буллетс», наслаждался победой своей команды над «Иллаварра Хоукс» в НБЛ, за которую выступает его брат Сэм. Как и многие спортсмены, братья решили отметить это событие. Однако вместо радостных воспоминаний Фролинг получил травму, которая чуть было не поставила крест на его жизни и карьере.

Всё произошло в центре города Вуллонгонг, где Гарри был втянут в конфликт, суть которого банальна до абсурда. Один из прохожих, увидев Фролинга в компании девушек, включая свою подругу, решил, что лучший способ защитить свою «честь» — это ударить спортсмена. Один удар кулаком — и жизнь Гарри зависла на волоске. Центровой упал на землю, получив серьёзнейшую травму головы, хотя сам он этого почти не помнит. Агрессора позже арестовали, а суд приговорил его к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Но при всём желании это наказание не вернёт Гарри беззаботные дни до той роковой ночи.

После удара Фролинг, будучи ещё в состоянии шока, сам ушёл из больницы, отказавшись от медицинской помощи, и на следующий день отправился на самолёте домой. Только представьте: человек с массивной гематомой в голове, который должен был лежать в реанимации, рисковал жизнью в полёте из-за изменения давления. Чудом он остался жив. По возвращении в Брисбен его состояние ухудшилось настолько, что только экстренная операция на мозге смогла спасти ему жизнь. Врачи установили три пластины в его голову, оставив на память огромный шрам.

Но физическое восстановление было только частью проблемы. Психологические последствия удара стали ещё одной тяжёлой ношей для Гарри. Лишённый возможности играть в баскетбол, он потерял то, что было основой его жизни с самого детства. Как и его родители, которые были профессиональными игроками, а также брат и сёстры, он жил и дышал баскетболом. Это была его идентичность, его мир. Потеря спорта оставила его в глубокой депрессии. Гарри признался, что в течение года он отдалялся от семьи, конфликтовал с близкими и разрушал отношения с друзьями.

Гарри Фролинг, 2022 год Фото: Roberts/Getty Images

Свет в конце туннеля появился после разговора с несколькими бывшими товарищами по команде и членами семьи. Они помогли Фролингу взглянуть на ситуацию иначе и начать путь к восстановлению. Он сменил рацион питания, увлёкся подводной охотой и начал понемногу возвращаться к тренировкам с местной командой лиги НБЛ 1. Конечно, до возвращения на высокий уровень ещё далеко, но сам факт, что Гарри снова тренируется, говорит о его невероятной силе воли.

Отец Фролинга Шейн выступал за несколько клубов НБЛ, мать Дженни — трёхкратная чемпионка WNBL. Брат Гарри Сэм играет за «Иллаварра Хоукс», а сёстры Кейли и Алиша также являются профессиональными баскетболистками. Для Гарри потеря возможности играть стала чем-то бо́льшим, чем просто травмой — это был крах всего, что он знал и любил.

Сейчас Гарри с оптимизмом смотрит в будущее. Он надеется вернуться в профессиональный баскетбол через участие в матчах НБЛ 1 в следующем сезоне. Это ещё не элитная лига, но уже важный шаг. Всё-таки хрупка наша жизнь. Один удар, одно решение — и ты можешь потерять всё. Гарри выжил и продолжает бороться за свою мечту, несмотря на боль и трудности.

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