Легендарный день в НБА! Леброн, Харден и Йокич стали ещё ближе к потрясающим рекордам

2 декабря состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Кто бы мог подумать, что он принесёт нам три знаковых достижения от будущих членов Зала славы баскетбола — Леброна Джеймса, Джеймса Хардена и Николы Йокича. Что же такого вытворили Король, Борода и Джокер?

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс в матче с «Ютой» Фото: Alex Goodlett/Getty Images

«Лос-Анджелес Лейкерс» с огромным трудом обыграл предпоследнюю команду Западной конференции «Юту Джаз» — 105:104. 39-летний Леброн набрал последние два очка «озёрников» в матче, но самое интересное поджидало зрителей в концовке. «Джазмены» проводили последнюю атаку в матче, у них оставалось восемь секунд. Мяч оказался в руках у разыгрывающего Коллина Секстона, который бежал с ним от своего кольца. У главного тренера «Юты» Уилла Харди был в рукаве тайм-аут, но он не решился сразу же им воспользоваться. Секстон уткнулся в Руи Хатимуру на трёхочковой дуге и, казалось, уже не сможет придумать ничего дельного, чтобы отправить мяч в кольцо. Тем не менее Коллин на скорости обошёл соперника и реализовал бросок в проходе. Но ещё до того, как мяч поразил цель, раздался свисток судьи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Скорее всего, вы подумали, что Хатимура сфолил на Секстоне, так ведь? Не тут-то было! Харди решил взять тайм-аут за секунду или даже за полсекунды до того, как его разыгрывающий реализовал бросок. Все игроки «Юты» взялись за голову, Коллин недоумевал и размахивал руками, но ничего уже не вернуть. К слову, по лицу главного тренера было видно, что он сам понял свою ошибку. Клуб из Солт-Лейк-Сити в итоге так и не смог обыграть «Лейкерс», хотя был буквально в одной секунде и одном неверном решении от победы…

Вот такой выдался матч, но вернёмся к Леброну. Легендарный форвард в этом матче преодолел отметку в 15 000 реализованных бросков с игры и стал вторым таким игроком в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара, на счету которого 15 837 успешных попаданий. Удастся ли Королю до завершения карьеры обойти одного из лучших центровых в истории по этому показателю? Долголетие и целеустремленность Леброна поражают. Практически каждый день Леброн устанавливает какой-либо рекорд для самых возрастных игроков лиги, а мы продолжаем следить за его великой карьерой.

Йокич и Харден

Никола Йокич и Крис Данн Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Во встрече «Лос-Анджелес Клипперс» с «Денвер Наггетс» сразу два лидера противоборствовавших клубов отметились историческими достижениями. Начнём с Хардена: Джеймс стал вторым в истории лиги игроком — после Стефена Карри, который достиг отметки в 3000 реализованных «трёшек» за карьеру. Бородача уже давно записали в «сбитые лётчики», однако в отсутствие Кавая Леонарда он продолжает доказывать на деле, что может быть первой звездой клуба. В игре с «Денвером» он набрал 39 очков, оформил девять подборов и отдал 11 передач, едва не дотянувшись до трипл-дабла. «Парусники» занимают седьмую строчку на очень плотном по результатам Западе, выиграв семь из последних девяти матчей. Этот результат во многом заслуга Хардена, 35-летний защитник демонстрирует великолепную игру и даже пашет в обороне, чего не было очень давно.

Действующий же MVP НБА Никола Йокич в очередной раз в сезоне оформил трипл-дабл: в игре с «Клипперс» серб набрал 28 очков, сделал 14 подборов и отдал 11 передач. К сожалению, шикарное выступление Джокера не помогло «Денверу» победить в матче (122:126), но очередной трипл-дабл позволил Йокичу сравняться с легендарным Мэджиком Джонсоном, занимавшим третье место в истории НБА по их количеству — 138. Почему центровой теперь занимает третье место, хотя у них с членом Зала славы и игроком «Лейкерс» одинаковые показатели? Всё потому, что Джокеру для достижения данного показателя потребовалось на 190 матчей меньше, чем Джонсону — 690 игр против 880.

Теперь на пути Йокича по части трипл-даблов стоят легенда «Цинциннати Роялз» («Сакраменто Кингз») и «Милуоки Бакс» Оскар Робертсон (181) и его нынешний одноклубник Расселл Уэстбрук, который в этом сезоне оформил 200-й трипл-дабл в карьере. В скором времени Никола станет лучшим по этому показателю, в этом нет никаких сомнений!