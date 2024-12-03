Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за ноябрь

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам ноября. Обладателем награды в сентябре-октябре стал американский защитник Зак Наталл.
В ноябре нижегородцы провели шесть матчей — с ЦСКА, УНИКСом, «Пармой», «Астаной», «Уралмашем» и «Зенитом». Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке две победы и расположились на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги.
«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Чадов
6 матчей, 8,7 очка, 2,5 подбора, 8,7 ЭФФ
В ноябре статистика Александра немного ухудшилась по сравнению со стартом сезона, но, даже несмотря на это, он входит в топ-5 самых эффективных игроков нижегородского коллектива. Лучший матч в минувшем месяце Чадов выдал с «Пармой», набрав 19 очков.
Неманья Джуришич
6 матчей, 11,3 очка, 4,7 подбора, 4,2 передачи, 13,2 ЭФФ
Неманья Джуришич также присутствовал в списке по итогам сентября-октября. Черногорец, как и Зак Наталл, продолжает осваиваться в Единой лиге ВТБ и прибавил практически по всем показателям по сравнению с дебютными месяцами. В ноябрьском матче с УНИКСом Джуришич обновил свой рекорд результативности в сезоне, набрав 22 очка.
Александр Хоменко
6 матчей, 4,7 очка, 2,3 подбора, 2,5 передачи, 1,8 перехвата, 7,2 ЭФФ
Александр — дебютант в качестве претендента на награду «ЧемпMVP». Он перешёл в «Пари НН» в межсезонье из МБА-МАИ, и ему, безусловно, требовалось время на адаптацию в новой команде. И в ноябре болельщики увидели от Александра ту игру, которую ждали перед стартом чемпионата. Хоменко прибавил по статистическим показателям, особенно по перехватам. В игре с «Астаной» к 14 очкам он добавил шесть перехватов! Защитник «Пари НН» входит в топ-5 по этому компоненту во всей лиге.
Дмитрий Хвостов
6 матчей, 8,8 очка, 1,2 подбора, 4,0 передачи, 10,3 ЭФФ
35-летний ветеран продолжает быть важной частью нижегородской команды, и если на старте сезона он выходил со скамейки запасных, то в четырёх ноябрьских матчах из шести Хвостов появлялся на паркете с первых минут. Нельзя не отметить его игру во встрече с казанским УНИКСом, в которой он набрал восемь очков и отдал девять результативных передач.
Зак Наталл
6 матчей, 17,7 очка, 3,5 подбора, 3,8 передачи, 16,3 ЭФФ
Зак ярко проявил себя на старте сезона и стал первым обладателем награды «ЧемпMVP» за сентябрь-октябрь. В ноябре он продолжил прогрессировать и показал ещё лучшие цифры, чем ранее. Безусловно, Наталл — главный игрок нижегородцев на данный момент по чемпионату, и как будто он намерен забрать и вторую награду подряд. Но всё будет зависеть от болельщиков «Пари НН» и читателей «Чемпионата»!