Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за ноябрь

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам ноября. Обладателем награды в сентябре-октябре стал американский защитник Зак Наталл.

В ноябре нижегородцы провели шесть матчей — с ЦСКА, УНИКСом, «Пармой», «Астаной», «Уралмашем» и «Зенитом». Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке две победы и расположились на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.