Компания Леброна идёт ко дну. Король теряет десятки миллионов и может потерять ещё больше

Кажется, королевская мантия Леброна Джеймса в мире медиабизнеса оказалась шитой нитками с браком. SpringHill, медийная компания Джеймса, названа в честь района, где он вырос, но даже эта ностальгическая привязка не помогает ей удержаться на плаву. Согласно отчёту Bloomberg, SpringHill за последние два года только увеличила свои убытки: $ 17 млн в 2022-м, $ 28 млн – в 2023-м, и, судя по всему, 2024-й может стать третьим подряд годом с внушительным минусом. Убытки на фоне оборота в $ 104 млн заставляют задуматься, а не король ли тут голый?

SpringHill — это не просто красивое имя. Компания занимается производством фильмов, телепрограмм и даже консалтингом в медиа, что звучит громко, но на деле оказывается более чем проблемным. Вряд ли клиенты будут серьёзно относиться к рекомендациям компании, которая сама погрязла в убытках. Да, у SpringHill есть контракты с такими гигантами, как ABC Signature и Universal Pictures, но даже они не спасают ситуацию.

Любопытно, что Джеймс и его партнёр Мэверик Картер решили пойти на слияние с британской продакшен-компанией Fulwell 73, известной по реалити-шоу семейства Кардашьян. Возможно, это их попытка перенять «гениальную» формулу успеха, где скандалы и драматичные паузы продаются лучше, чем что-либо иное. Однако пока это похоже на отчаянный ход тонущего корабля, хватающегося за что угодно.

Джеймс избегает ставить себя в центр внимания своих медийных проектов, что, казалось бы, должно быть плюсом. Но, видимо, этого недостаточно, чтобы проекты начали приносить деньги. Да, у Леброна и его команды есть достижения, но стабильности явно не хватает. Возможно, главная проблема SpringHill — это отсутствие чёткой идентичности. Это не компания баскетболиста Леброна, но и не медийный гигант в духе Netflix. Это что-то посередине и в итоге никому не нужное.

Леброн Джеймс, май 2024 года Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Стоит признать, что для Джеймса провалы в медиабизнесе не катастрофичны. Его состояние перевалило за миллиард долларов, и неудачи SpringHill вряд ли приведут к экономии на завтраках. Но факт остаётся фактом: медийная компания Леброна, несмотря на громкие названия и амбициозные проекты, явно недотягивает до уровня своих конкурентов.

И всё же, как и на паркете, Джеймса рано списывать со счетов. Его карьера в НБА продолжается, и он всё так же уверенно выдаёт трипл-даблы и старается вести «Лейкерс» к новым высотам. Возможно, этот опыт поможет ему пересмотреть подход к бизнесу. Или как минимум заставит задуматься о том, стоит ли так настойчиво пытаться «быть королём» во всех сферах жизни.

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