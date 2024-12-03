Леброн близок к антирекорду НБА. Что стоит за провальной игрой Короля и «Лейкерс»?

Наверное, самый популярный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» выше всяких похвал стартовал в сезоне-2024/2025. Команда в межсезонье поменяла главного тренера — руководить «озёрниками» взялся Джей Джей Редик, который ранее работал аналитиком на ESPN, а также тренировал лишь четвероклассников. Не самое впечатляющее резюме, но общение с Леброном Джеймсом и хорошие знания о баскетболе в целом помогли Редику заполучить место у руля «Лейкерс». Тем не менее сейчас клуб пребывает в ужасной форме, а Король, вероятно, сдаёт позиции. С чем это связано и вернут ли «озёрники» свою форму образца начала регулярки?

«Лейкерс» начали сезон с 10 побед при четырёх поражениях, также в этом промежутке затесались шесть выигрышей кряду. После этого команду настиг кризис — две победы при пяти поражениях. Она уступила всем сильным соперникам — «Орландо», «Денверу», «Финиксу», «Оклахоме» и даже хромающей «Миннесоте». Причём поражение от «волков» стало одним из самых болезненных — 80:109. В чём или в ком же проблема? Перед самым стартом сезона Редик заявил, что главной звездой станет Энтони Дэвис. На самом деле, так оно и произошло. Эй Ди стал брать на себя больше бросков, сейчас является, наверное, лучшим защитником НБА, а также набирает в среднем 28,6 очка — лучший показатель в карьере. Во многом именно его сверхстабильная игра на обеих сторонах паркета помогла «Лейкерс» оказаться в топ-3 Западной конференции.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис Фото: David Berding/Getty Images

Если говорить ещё о плюсах, то нельзя обойтись без выступлений новичка Далтона Кнехта. Форвард в первый сезон в лиге показывает отличного уровня баскетбол, являясь чуть ли не лучшим игроком в составе после Леброна и Дэвиса. Может быть, Кнехт — четвёртый, после Остина Ривза, но это очень спорно, так как Деревенский Коби сильно сдал в этом сезоне. Он берёт на себя слишком много неоправданно сложных бросков, когда можно найти куда более правильное решение. Хоть статистические показатели Ривза выросли, но его процент реализации заметно ухудшился – как общий, так на трёхочковой дуге и штрафной линии.

Наконец-то дошли до самого интересного — до Леброна. Через 27 дней Королю стукнет 40 лет, а он до сих пор проводит по 35 минут в среднем на паркете в НБА. К тому же Джеймс сыграл в каждом из 21 матча в сезоне, не пропустив ни одну встречу. Отдых легендарному форварду только снится. Хотя, может, именно он и нужен главной звезде лиги? Спад «Лейкерс» полностью связан с не лучшими выступлениями Леброна в последних встречах.

Леброн на старте этого сезона демонстрировал хорошую точность с трёхочковой линии, но за последние четыре игры промазал 24 «трёшки» кряду. Рекорд по нереализованным трёхочковым броскам подряд принадлежит Гранту Уильямсу — 25. Получается, Джеймс уже близок к очередному рекорду, правда, с пометкой «анти». Король всё меньше старается идти в проходы, а полагается на свой бросок, который он отлично развил по ходу карьеры. Ещё одним любопытным фактом является то, что дуэт Леброна и Дэвиса вместе на паркете провёл 464 минуты (до матча с «Миннесотой»), а имеет отрицательный показатель «плюс-минус» — «-6,3». Это говорит прежде всего о том, что главные звезды уже не тянут или окружение невероятно слабое?

Все эксперты НБА и простой взгляд на вещи указывают на плохих ролевиков, которые проявляют себя не лучшим образом. Как я уже выше говорил, есть Кнехт и Ривз, а дальше — пропасть. Д'Анджело Расселл набирает в среднем 12,1 очка — хуже его показателей в первом сезоне в лиге (13,2). Разыгрывающий сдал по всем статистическим метрикам и бросковой эффективности. Руи Хатимура хоть и полезен в нападении, но настолько же плох в защите, пропуская через себя столько же, сколько может набрать сам.

Леброн Джеймс Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Гейб Винсент и Кэм Реддиш стали блёклыми копиями самих себя. Про Макса Кристи, Кристиана Колоко, Армеля Траоре и Максвелла Льюиса и говорить ничего не стоит. В любом другом клубе эти игроки получали бы минимум минут в «мусорное» время, а «Лейкерс» приходится держать этих игроков в основной ротации. Резюмируя: проблемы клуба связаны с не лучшими решениями руководства клуба по привлечению новых игроков, которые могли бы усилить скамейку. С не лучшей серией игры от Леброна. Если в плане розыгрыша Король всё ещё один из лучших игроков в лиге, то по набору очков и в защите — далеко уже не тот, что был раньше. Хотя Джеймс приучил всех, что стабильность — его второе имя. Может быть, «озёрникам» просто нужно немного времени, чтобы выправить ситуацию в нужное русло, а может, корабль начал уже понемногу тонуть.

Клуб чуть не проиграл «Юте». А это, на минуточку, одна из худших команд не только Запада, но и всей лиги. Net Rating (разница между количеством очков на 100 владений, которое забивает атака и пропускает защита) «Лейкерс» находится на плачевном уровне — 20-е место в НБА и составляет «-2,6». Это говорит о том, что у команды большие проблемы с обороной, и даже геройства Дэвиса на своей половине не помогают команде держать баланс между атакой и защитой. В общем, у «Лейкерс» большие проблемы. Удастся ли Редику как-то реанимировать команду? Ведь в начале сезона всё было так хорошо…

Робу Пелинке предстоит поработать над формированием окончательного состава до наступления дедлайна обменов. Ходят слухи, что клуб заинтересован в Йонасе Валанчюнасе. Команда, как обычно, за последние годы может прибавить после Матча всех звёзд, даже без учёта обменов, но если удастся заполучить какого-то хорошего игрока, то «Лейкерс» просто обязаны пользоваться этой возможностью.