Леброн, Дончич и Букер — Дёмин похож на каждого их них. Наш талант глазами американцев

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, продолжает привлекать к себе всё больше внимания в США. Авторитетное издание The Athletic посвятило ему отдельный материал, а «Чемпионат» с удовольствием предлагает своим читателям перевод этой статьи.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.

В перерыве матча статистики пересмотрели эпизод, который сначала записали как промах с лэй-апа первокурсника BYU Егора Дёмина. Это была всего лишь его вторая игра в колледже. Но был ли тот момент — когда мяч после удара о щит пролетел мимо кольца прямо в руки центрового Фуссейни Траоре, завершившего атаку эффектным данком — действительно промахом? Или это была передача?

«Конечно, это была передача!» — уверенно заявил Дёмин несколько недель спустя.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

И это не попытка переписать историю. За несколько дней до игры Дёмин подошёл к одному из тренеров BYU с вопросом: что они скажут, если он попробует такой манёвр? А затем обратился к запасному центровому Кебе Кейте: если он отправит мяч от щита, будет ли тот готов его поймать?

«Это было задумано заранее», — признался Дёмин. «И когда я увидел подходящую возможность...»

В офисах BYU до сих пор спорят, передача это или нет, но Дёмин — такой игрок, которому легко поверить. В итоге статистики пересмотрели эпизод и добавили ему результативную передачу. Новый главный тренер BYU Кевин Янг, который провёл восемь сезонов ассистентом в НБА, всегда восхищался передачами Луки Дончича. Тот мог вести пик-н-ролл с закрытыми глазами, зная расположение партнёров. Теперь у Янга есть что-то похожее в лице 18-летнего разыгрывающего ростом 206 см из России.

«Игроки быстро поняли, что если занять правильную позицию, то шанс получить свободный бросок у тебя будет всегда», — объяснил Янг.

Или шанс для данка.

Янг сравнивает передачи Дёмина с теми, что делает Леброн Джеймс, благодаря его способности видеть площадку и отыгрывать точные пасы через всю защиту. «У него выдающиеся качества распасовщика, и я думаю, он будет экстраординарным ассистентом в НБА», — отметил один из скаутов. «В зависимости от партнёров он вполне может возглавить лигу по количеству передач».

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

За семь матчей Дёмин в среднем набирает 14,3 очка и раздаёт 6,3 результативной передачи, а ещё у него 87 потенциальных ассистов — это передачи, после которых игроки либо промахиваются, либо получают фол. Дёмина уже называли одним из лучших европейских талантов, и, несмотря на высокие ожидания, он их превосходит.

Когда 16 апреля BYU пригласил Янга из штаба «Финикса», его первым делом было найти разыгрывающего для построения игры в профессиональном стиле. В НБА 31,9% атак заканчиваются пик-н-роллом, и «Санз» возглавляли лигу по эффективности таких розыгрышей. Янг решил перенести эту модель в колледж и начал искать игроков за пределами США. Его внимание привлекли два проспекта из Евролиги, один из которых — Дёмин. Сначала Янг сомневался. «Когда высокий игрок умеет немного пасовать, его сразу называют разыгрывающим», — сказал он. Но видео игр Дёмина изменило его мнение.

Янг был поражён не только его передачами, но и умением играть без мяча. На одном из видеозвонков он показал Дёмину записи, на которых объяснял, как использовал Кевина Дюранта и Девина Букера в «Финиксе». Он выделил их схожие качества и пояснил, как планирует использовать Дёмина. «Мне понравилось, как тщательно они всё подготовили», — рассказал Егор.

Он также оценил, что тренеры BYU знают детали его жизни. «Они знали, что моя мама играла в баскетбол, а такую информацию в интернете просто так не найти», — отметил он. Янг, в свою очередь, впечатлился тем, насколько глубоко семья Дёмина изучила его самого. По его словам, около 15 его знакомых из НБА сообщили, что к ним обращались из окружения Дёмина, чтобы узнать о тренере. «Причём это были не случайные люди, а те, с кем у меня многолетние отношения», — добавил Янг. «Я понял, что это та семья, с которой я хочу работать».

Дёмин изначально не планировал играть в колледже, но весной пересмотрел планы. С 15 лет он играл за мадридский «Реал» и получил предложение войти в состав основной команды. Но, понимая, что игровое время там не гарантировано, он выбрал NCAA, где мог бы соревноваться с ровесниками, привлечь внимание скаутов и привыкнуть к баскетболу в США. Его выбор пал на BYU, несмотря на интерес со стороны Арканзаса и Иллинойса.

Дёмин начал искать свою нишу в баскетболе ещё в шестом классе, перейдя на онлайн-обучение ради тренировок с клубной командой в Москве. До переезда в Мадрид в 15 лет он играл против соперников старше себя на год, а иногда и на четыре. Это закалило его и помогло быстрее адаптироваться к высоким уровням игры. «Я просто пытался предугадать, что произойдёт, потому что был недостаточно силён, чтобы справляться с этим напрямую, — рассказал Дёмин. — Мне нужно было понять, что сделает мой соперник. Я не мог полагаться только на физику, ведь все вокруг были сильнее меня».

Когда «Реал» искал высокого разыгрывающего для своей юношеской команды, клуб обратил внимание на Дёмина, хотя он не говорил ни по-испански, ни по-английски. «Для меня и моей семьи само имя «Реал» Мадрид значило невероятно много. Когда поступило предложение от такого клуба, это было что-то грандиозное, — поделился Дёмин. — В академии никогда не было русских. Мы просто не могли сказать «нет» «Реалу» — одной из лучших баскетбольных программ в мире».

После возвращения в Россию Дёмин завершил школьное образование, а сейчас свободно владеет английским и испанским. На паркете он также добился успехов: в прошлом сезоне за вторую команду «Реала» он набирал в среднем 13,0 очка, 5,1 подбора и 4,3 передачи за игру. Приехав в BYU, Дёмин сосредоточился на наборе физической массы, что, по его словам, значительно помогло ему в борьбе под кольцом. Теперь его не так легко вытеснить при проходах.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

Кроме того, у него есть взрывной рывок — качество, которое всегда ценится в НБА. Согласно данным Synergy, Дёмин реализовал 19 из 23 бросков из-под кольца. Независимо от скорости его движения, мяч всегда мягко касается щита. «Я думаю, это его особый талант, — отметил Янг. — Это первое, что бросилось мне в глаза, когда я наблюдал за ним в Европе. Завершения слева, справа, броски с неправильной ноги — всё это невероятно для игрока его роста. Особенно впечатляет, что он сохраняет точность в движении».

Янг объяснил Дёмину, что самые опасные игроки в НБА — те, кто способен попадать трёхочковые после заслонов. Именно это стало важной частью его утренних тренировок с тренером Фаннингом. «Я работал с братьями Томпсон (в Overtime Elite), и, хотя Дёмин отличается от них, у него то же упорство и стремление стать великим, — поделился Фаннинг. — Я поражён его прогрессом».

В этом сезоне Дёмин реализовал четыре из восьми трёхочковых после заслонов и 10 из 19 – после передач партнёра. С возвращением Даллина Холла, лучшего ассистента прошлого сезона Big 12, в игру у Дёмина стало ещё больше возможностей демонстрировать свои навыки. Однако главное, что выделяет Дёмина на фоне других игроков и привлекает внимание скаутов НБА, — это его передачи.

«Он видит игру на два шага вперёд, — сказал Янг.

В первом матче BYU Янг был восхищён тем, как Дёмин нашел слабое место в зоне защиты «Центрального Арканзаса», выманил защитника взглядом и отправил мяч в левый угол для точного трёхочкового Ричи Сондерса. Дёмин способен выполнять любые передачи, но именно его видение игры позволяет ему контролировать ход матча. Он виртуозно манипулирует защитой взглядом, редко смотря туда, куда собирается отдать пас. «Мне нужно быть уверенным, что защита реагирует так, как я хочу», — отметил он.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Иногда, наоборот, он намеренно смотрит прямо на защитника, который прикрывает адресата передачи. «Он постоянно анализирует, откуда идёт помощь. Это станет ещё полезнее в НБА, где больше пространства на площадке, — сказал Янг. — На уровне НБА его способности ассистента раскроются ещё ярче».

Сейчас в BYU хорошие условия для игры: в составе есть четыре снайпера, каждый из которых реализовал как минимум 14 трёхочковых. Холл, который в прошлом сезоне попал 52 раза из-за дуги, тоже в строю. Дёмин стал идеальным разыгрывающим для системы Янга. Среди игроков, завершающих не менее четырёх владений за игру после пик-н-ролла, он занимает третье место в США по эффективности (по данным Synergy).

«Молодому игроку, на которого возложена большая роль в команде, нужно доказывать свою состоятельность, — отметил Янг. — И Дёмин с этим справляется».

Число его ассистов, вероятно, вырастет, когда партнёры начнут точнее реализовывать броски из-за дуги. Они уже поняли, что Дёмин, где бы он ни находился, найдёт способ доставить им мяч. Роллеры (игроки, которые после заслона быстро перемещаются к кольцу, чтобы получить мяч и набрать очки) в команде тоже получают свою выгоду. Благодаря передачам Дёмина Траоре набирает рекордные для себя 13,3 очка в среднем за игру. Именно Траоре стал адресатом одной из лучших передач Дёмина — между ног в быстром отрыве.

«Такие моменты доставляют мне радость, — признался Дёмин. — Это и есть красота баскетбола: движение мяча, необычные передачи. Это счастье».

Лучшие передачи, по его словам, пока были только на тренировках. «Иногда на тренировках его прессинговали на расстоянии 12 метров от кольца, удваивали, чтобы лишить мяча. Но он всё равно выдавал идеальные передачи», — поделился Янг. «Жаль, что зрители этого не видят, — добавил Дёмин. — Но скоро увидят».

Несмотря на сложности с высоким прессингом в первых играх сезона, Дёмин быстро адаптировался. Его умение отдавать передачи, особенно с учётом роста, — редкость для студенческого баскетбола. На вопрос, что будет дальше, Дёмин предпочёл не отвечать.

«Такова моя игра, — сказал он. — И это не даёт защите понять, что я собираюсь сделать».

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