«Бостон»-2008 или «Бостон»-2024? Сравнение двух чемпионских составов

Чемпионский «Бостон» образца 2008 года — одна из самых ярких и значимых команд XXI века. Пусть «кельтам» и не удалось стать династией, тот состав всё равно остаётся легендарным. Помню, как в школе многие знали про «Селтикс», покупали баскетбольные симуляторы, чтобы играть за них, выбирали любимых игроков, хотя, возможно, ни разу не видели их матчей вживую или на экранах.

Особый статус получили все игроки той команды, включая тренера. И речь здесь не только о звёздном трио — Поле Пирсе, Кевине Гарнетте и Рэе Аллене, но и обо всём составе, даже о запасных. Как бы ни сложилась их дальнейшая карьера, чемпионство 2008 года всегда ассоциировалось с ними. Далеко не у каждого коллектива, выигрывавшего титул, есть такая аура.

Джейсон Тейтум Фото: Billie Weiss/Getty Images

В прошлом сезоне «Бостон» снова оказался на вершине. От состава 2008 года не осталось ничего — ни игроков, ни тренеров, только логотип, арена и огромная фан-база. У нынешних «Селтикс» нет той харизмы и «вайба», что были у команды 2008 года. Но это не мешает болельщикам устраивать мысленные эксперименты и спорить: какая же версия «кельтов» была сильнее?

Сразу стоит отметить: баскетбол за 16 лет изменился до неузнаваемости. В гипотетическом матче современный «Бостон», скорее всего, разгромил бы команду Гарнетта, Пирса и Аллена. Всё из-за трёхочковых бросков: нынешние «Селтикс» совершают в два-три раза больше дальних попыток, чем их предшественники. Современные аналитические модели доказывают, что именно количество и точность трёхочковых бросков слишком часто становятся ключевым фактором победы. Но давайте представим, что разница в стилях игры не имеет значения. Кто круче? Какая версия «кельтов» лучше?

Путь в плей-офф и соперники

Майк Бибби, Эл Хорфорд и Пол Пирс Фото: Matthew West/Getty Images

Команда 2008 года прошла невероятно насыщенный плей-офф, где сражалась от серии к серии с огромной самоотдачей. В первом раунде «Бостону» противостояла «Атланта Хоукс», которая в регулярном сезоне выиграла всего 37 матчей. Казалось бы, лёгкий соперник для первого посева, но «Хоукс» довели серию до седьмой игры. Тогда в составе «Атланты» блистал Джо Джонсон, а молодой Эл Хорфорд только начинал свою карьеру в НБА. Но именно ему удалось превратить эту серию в настоящее шоу. Правда, седьмой матч интриги не оставил: «Селтикс» разгромили соперника со счётом 99:65.

Во втором раунде «Бостон» встретился с «Кливлендом» Леброна Джеймса. Это была эмоциональная серия, которой особенно гордится Пол Пирс. Он до сих пор утверждает, что переиграл так называемого лучшего игрока мира. Скип Бэйлесс любит вспоминать это противостояние как пример того, что у Леброна якобы отсутствует «клатч-ген». Хотя, если быть честными, Джеймс набрал 45 очков в седьмой игре — за это его сложно критиковать. Однако в концовке именно Пирс оказался сильнее.

В финале Восточной конференции «Бостон» столкнулся с «Детройтом». Эта серия теперь воспринимается как символическая: именно тогда «Пистонс» уступили «Селтикс» звание главной команды Востока на ближайшие пять лет. Для «Детройта» это стало концом эпохи — Ричард Хэмилтон, Чонси Биллапс, Рашид Уоллес и Тэйшон Принс больше не могли претендовать на лидерство в конференции.

Пол Пирс и Коби Брайант Фото: Jim Rogash/Getty Images

А за титул «Селтикс» сразились с «Лейкерс». Одно из лучших финальных противостояний века, по итогам которого «Бостон», собранный буквально за один сезон, смог завоевать долгожданный титул — первый с конца 1980-х. Это было не просто возвращение на вершину, а настоящий триумф для фанатов.

Путь «Селтикс»-2024 оказался куда более простым. «Майами Хит» без Джимми Батлера, «Кливленд Кавальерс» с абсолютно невыстроенной игрой, «Индиана Пэйсерс», каким-то образом провалившая три концовки подряд, и «Даллас Маверикс», который оказался совершенно не готов к встрече с такой вышколенной системой.

Именно этот лёгкий путь по плей-офф даёт критикам повод поставить звёздочку на титуле «Селтикс», ссылаясь на их везение и отсутствие серьёзной конкуренции.

Ментальность

Кевин Гарнетт Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

То, что «Селтикс»-2008 прошли через четыре тяжелейшие серии и всё-таки выиграли, говорит о невероятной стойкости и ментальной силе того состава. В этом плане у них точно есть преимущество перед нынешними «кельтами», чья психологическая устойчивость до сих пор вызывает вопросы. Здесь ещё играет роль разница в поколениях: команда конца нулевых состояла из ветеранов, которые выросли в жёстком баскетболе 1990-х. Они знали, что такое мужская борьба, агрессивная защита и трэш-ток.

Нынешний коллектив в основном состоит из этаких «покладистых отличников», которые блестяще сдают все экзамены, но могут растеряться, если что-то пойдёт не так. Им ещё только предстоит продемонстрировать свою мощь и волю. Об этом же говорил Джейлен Браун во время последнего постсезона: чтобы закрепить своё величие, нужно выиграть не один титул.

Смогут ли они это сделать? Узнаем. Однако пока что в плане морали и психологии преимущество остаётся за «Селтикс»-2008.

Глубина состава и матчапы

Кристапс Порзингис Фото: Brian Fluharty/Getty Images

От размышлений о менталитете перейдём к тому, что касается непосредственно игры на площадке. Если сравнивать силу составов, то вот какая картина вырисовывается. Пол Пирс и Кевин Гарнетт — это два лучших игрока из обеих версий команды. Совсем рядом в этом списке находится Рэй Аллен, который, пожалуй, уступает только нынешним Джейлену Брауну и Джейсону Тейтуму. А вот дальше в рейтинге будут исключительно имена из состава 2024 года: Джру Холидэй, Деррик Уайт, Кристапс Порзингис, Эл Хорфорд. Современные «Селтикс» уникальны в плане глубины состава — это уровень, который можно назвать историческим.

Если бы состоялся матч между двумя версиями «Селтикс», то какие бы матчапы мы увидели? И тут у состава 2008 года возникает новая проблема: недостаток качества в защите периметра и физических данных. Кто будет защищаться против Джейсона Тейтума? Скорее всего, Пол Пирс. А кто возьмёт на себя Брауна? Рэй Аллен? Разница в росте и физической мощи слишком велика. Может быть, Гарнетт попробует закрыть Тейтума? Но тогда кто будет держать Порзингиса? Кендрик Перкинс? Это звучит уже смешно, если учесть, как латвиец любит находиться на дуге.

Более логичным вариантом было бы отправить Перкинса на скамейку и выпустить Джеймса Поузи — одного из лучших шестых игроков того сезона. Он мог бы на приемлемом уровне отзащищаться против Брауна, а со скамейки подключался бы Тони Аллен. Но тут возникает другая проблема: у «Селтикс»-2008 просто не было бы возможности часто прибегать к помощи Аллена, потому что Джо Маззулла тут же применил бы против него стратегию «Уорриорз-2015» из серии с «Мемфисом».

Тренеры

Док Риверс Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Как мы видим, старым «Селтикс» пришлось бы провернуть немало тактических приёмов, чтобы хотя бы приблизиться к уровню нынешних «кельтов». И тут сразу вспоминаются тренеры. Док Риверс против Джо Маззуллы. Именно здесь, на мой взгляд, и кроется ключевое различие между двумя командами. У нынешнего «Бостона» просто более качественный наставник, который, скорее всего, переиграл бы Риверса в тактической «шахматной партии» на паркете, особенно в серии плей-офф.

Победа в 2008 году принесла Доку статус чуть ли не великого тренера. Именно благодаря этому успеху он до сих пор получает предложения от клубов и каким-то чудом остаётся востребованным в лиге, хотя его результаты уже лет 10 оставляют желать лучшего.

Джо Маззулла Фото: Scott Taetsch/Getty Images

При этом стоит признать: Риверс действительно хорош в создании атмосферы внутри команды. Он умеет превратить группу игроков в настоящий коллектив, почти семью. Тот самый «Бостон» 2008 года до сих пор связан крепкими узами, несмотря на всю драму с Рэем Алленом. Но вот что касается тактики и глубокого понимания игры — тут Док явно не дотягивает. И это становится всё очевиднее с каждым новым сезоном, ведь лига эволюционирует: баскетбол становится всё более системным, аналитическим и командным.

Если представить противостояние двух версий «Селтикс» в серии плей-офф, я бы без колебаний поставил деньги на нынешний состав. Он просто сильнее по всем параметрам: глубине, гибкости, тренерской мысли. Но если речь идёт об одной конкретной игре, где у Тейтума и Брауна вдруг совсем не пойдут трёхочковые (а такое с ними случается), то у команды Гарнетта, Пирса и Аллена вполне может появиться шанс на победу. Их моральная стойкость и волевые качества могут сыграть решающую роль.

А вы как думаете? Кто бы вышел победителем из этого гипотетического противостояния?