Харден изменил баскетбол больше Стефа? Влияние Бороды глубже, чем кажется

Карьера Джеймса Хардена соткана из противоречий. С одной стороны, он один из лучших игроков поколения, а его введение в Зал славы — лишь вопрос времени. С другой – постоянные провалы в плей-офф и неспособность к большим победам в ситуации «выиграй или умри» заметно портят картину. О том, какой Борода на самом деле, можно написать целую диссертацию. Тем не менее его уважает молодое поколение баскетболистов, готовое ему вручить негласный приз человека, который изменил всё.

На днях на тему вклада Хардена в игру высказался Кэм Томас. Основной посыл защитника «Бруклина» сводится к тому, что Джеймс оказал большее влияние на игроков, чем Стеф Карри.

Кэмерон Томас защитник «Бруклина» «Стеф изменил то, как пытались играть команды по всей лиге. Джеймс изменил индивидуальную игру — изоляция, дриблинг, степ-бэки, провоцирование фолов и всё такое».

Что ж, это действительно смелое заявление. Имеется ли под ним аргументированная почва или же это просто очередной наброс на постоянно крутящийся вентилятор информационного поля НБА?

Изменил атакующий стиль звёзд

Джеймс Харден, сезон-2018/2019 Фото: Rob Carr/Getty Images

В первую очередь речь о праймовом отрезке Бороды в «Хьюстоне». То время в «Рокетс» — период нескончаемых экспериментов генерального менеджера Дэрила Мори. Однако любая из стратегий строилась вокруг умений Хардена. Когда мы смотрели встречи той команды образца любого сезона, складывалось впечатление, что где-то мы это уже видели. Каждый новый матч «Хьюстона» до боли напоминал предыдущий. Джеймс постоянно возился с мячом, выбирая один из трёх вариантов продолжения атаки. Либо решал в одиночку, либо напрашивался на фолы, либо задействовал открытых партнёров. В каждом моменте атака начиналась с изоляции лидера «Рокетс».

Харден брал на себя гигантскую нагрузку. Никогда раньше баскетбол не был настолько индивидуальным видом спорта. Борода узурпировал командные владения и выжимал из них максимум. Кто-то скажет, что такая тактика была продиктована бесполезностью Джеймса без мяча. Однако в регулярках это давало результат. Уровень задействования Хардена был запредельным. За всю историю НБА только Расселла Уэстбрука в сезоне-2016/2017 использовали чаще.

Лидеры в истории НБА по рейтингу задействования

Здесь действительно можно согласиться с Томасом. За Карри всегда стояла система династии «Уорриорз», где в механизме общего успеха каждый винтик играл свою роль. Дрэймонд Грин руководил обороной, Клэй Томпсон отвечал за защиту периметра и дальнобойную артиллерию, затем управляемый хаос привносил Кевин Дюрант. Все годы расцвета прошли под чутким надзором Стива Керра. Стеф, безусловно, великий игрок. Но это никак не умаляет заслуги Хардена, который регулярно отлетал от «воинов» в плей-офф.

Возведённый в абсолют индивидуальный стиль Бороды оказал влияние на лигу. Так, в словаре баскетбольных терминов закрепилось понятие «гелиоцентризм». Понятно, что роль лидера всегда важна в коллективных успехах, но НБА пришла к системе, когда в командной вселенной всё ярче светит лишь одно Солнце. Звёзды забирают мяч, а франшизы нагружают их по полной и используют почти в каждом владении. Отсюда манера Луки Дончича, доминирование на мяче других «оллстаров» и увеличение количества игроков с 20+ бросками за матч.

Против Хардена оборонялись по-особенному

Приведём три показательных примера. Дабл-тимами против лучших игроков ассоциации давно никого не удивишь. Железобетонная оборона «Пистонс» против Джордана строилась на максимальном сжатии пространства и агрессивной защите против Майкла. Получившая название «Правило Джордана» тактика подразумевала, что даже если Эм Джей всё-таки забьёт, то в любом случае, во-первых, ему будет больно, во-вторых, его отрежут от остальной команды. Хардена опасались настолько, что брали в тиски буквально с первых же секунд, как на картинке ниже с обычной встречи регулярки с «Торонто».

Оборона против Джеймса Хардена Фото: Кадр из трансляции

Джеймс годами вырабатывал уникальный набор навыков, поэтому при бесконечных изоляциях его игра пусть и казалась однообразной, но остановить его было очень сложно. Порой соперники просто не знали, как против него обороняться. Предоставить пространство на периметре — выстрелить себе в ногу. Харден — второй в истории НБА по точному количеству трёхочковых. Пропустить внутрь тоже нельзя — накажет лёгкими очками. Рики Рубио даже пытался держать Джеймса со спины. Спойлер — помогло так себе.

Оборона Рики Рубио против Джеймса Хардена Фото: Кадр из трансляции

Однако оппоненты-таки нашли способ затруднить Хардену жизнь. Учитывая его колоссальную нагрузку в нападении, они использовали это ему в минус. При защите «Рокетс» больше всего доставалось именно их главной звезде. Соперники раз за разом искали размен на Бороду и били в него с завидным постоянством. Джеймс никогда не был оборонительным спецом и только со временем стал средним защитником. Стратегия нагружать лучшего атакующего игрока оппонента в защите появилась не в прайм Хардена, но именно тогда приобрела настолько распространённое применение.

Привнёс в игру свои фишки

Джеймс Харден и Патрик Беверли, сезон-2019/2020 Фото: Tim Warner/Getty Images

Он вывел искусство набора очков со штрафных на новый уровень. Да, временами это откровенные симуляции, но в игре хороши все средства, и Борода просто адаптировался к несовершенной трактовке правил лучше остальных. В его карьере сразу семь сезонов, когда он в среднем совершал минимум 10 подходов на линию. Очки без сопротивления — самый простой способ принести пользу. Харден этим пользовался как никто другой.

Единственное оборонительное действие, в котором Харден по-настоящему преуспел, — фолы в нападении. Умение грамотно подставиться под набравшего скорость оппонента во всей красоте продемонстрировал ещё Ману Джинобили. Кстати, Борода признавался, что всегда ориентировался на стиль игры аргентинца и пытался подсмотреть у него что-нибудь этакое. Ману — настоящий мастер выпрашивания нарушений. Плюс он дал распространение евростепу. Харден тоже любит играть в рваном темпе, а его двойной степбэк на грани (где-то и за гранью) пробежки стал классикой. Сейчас этим оружием пользуются многие, но популяризатором выступил именно Джеймс.

Не только изменил баскетбол, но и менялся сам

В сезоне-2011/2012 Харден получил приз лучшему шестому игроку. Спустя несколько лет он завоевал награду MVP. Между прочим, после него американцы до сих пор не могут взять главную индивидуальную статуэтку. Джеймс преуспел сразу в двух таких разных ролях. Когда он выходил исключительно со скамейки, «Оклахома» добралась до финала с «Хит». Затем в качестве главной звезды он феерил в «Хьюстоне».

Лидеры НБА по играм с 40+ очками

Уилт Чемберлен 271 Майкл Джордан 173 Коби Брайант 122 Джеймс Харден 102 Элджин Бэйлор 88

Кроме того, Харден трижды в карьере становился лучшим бомбардиром сезона. Он легко собирал матчи с 30+ очками за игру. По играм с минимум 40 очками впереди только Уилт Чемберлен, Майкл Джордан и Коби Брайант. Однако с неминуемым возрастным падением результативности Джеймс сумел перестроиться. Он дважды стал лидером НБА по передачам. Это довольно редкая трансформация, которая заслуживает безусловного уважения.

Если Харден так крут, то откуда скепсис?

Джеймс Харден, сезон-2024/2025 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Специфика карьеры Хардена такова, что на любое «за» найдётся веское «против». Джеймс так и не взял титул и едва ли уже выиграет чемпионство в качестве главной звезды. Причём он проваливался в плей-офф, где часто исчезал в ключевых отрезках, как это случилось в сериях с «Уорриорз» за «Рокетс» и в седьмой игре с «Селтикс» за «Филадельфию». Борода собрал целую колоду из звёздных одноклубников: Уэстбрук, Дюрант, Дуайт Ховард, Крис Пол, Ирвинг, Кавай, Пол Джордж. Но ни с кем не добился главного — не поднял кубок Ларри О'Брайена над головой.

Только Леброн Джеймс, помимо Хардена, входит в топ-20 истории НБА и по очкам и по передачам. Примечательно: как и Карри, Борода был выбран на драфте-2009. За столько лет они прошли очень разные пути. Стеф изменил баскетбол, где теперь каждый норовит бросить издали, а без нескольких качественных опций с дальним броском невозможно представить чемпионскую команду. Однако это никак не отрицает того факта, что Харден тоже внёс большой вклад. Внёс, да ещё какой.