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Можно ли внедрить правила ФИБА в НБА: какие изменения допустимы в США, чтобы улучшить качество матчей и концовок

Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?
Андрей Антсон
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть
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Предлагаем лиге изменить правила в «клатче».

Мы уже не раз писали о том, что НБА пора задуматься об изменении некоторых правил игры. И это не только наше мнение — об этом говорят многие эксперты и журналисты уже несколько лет. Продвинутая аналитика произвела революцию в баскетболе, но, как это нередко бывает, наиболее эффективные стратегии начали идти вразрез с понятием зрелищного и интересного баскетбола.

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Сегодня мы поговорим об одном из аспектов, который явно требует пересмотра — концовки матчей. Любой фанат НБА знаком с этими ночными или ранними утренними трансляциями, когда игра доходит до клатча, и именно в этот момент зрелище превращается в череду затяжных пауз и бесконечных остановок.

Почему так происходит? Всё дело в том, что по всем аналитическим метрикам, если ты ведёшь в три очка в концовке матча, то намного выгоднее сфолить на сопернике и отправить его на линию штрафных бросков, чем дать ему шанс на трёхочковый. Об этой стратегии, кстати, подробно говорили Джей Джей Редик и Леброн Джеймс в одном из своих подкастов.

Донован Митчелл исполняет штрафной бросок

Донован Митчелл исполняет штрафной бросок

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Эта тактика ещё не дошла до всех клубов лиги, но недавно встретились две команды, которые используют аналитику по максимуму: «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». В последние 26 секунд относительно недавнего матча мы увидели 18 штрафных бросков. 16 из них были результатом намеренных фолов. На это было просто невозможно смотреть.

Получается парадоксальная ситуация: самый важный и напряжённый момент матча — концовка — становится самым скучным и несмотрибельным. Хотя именно здесь зрители должны замирать у экранов, переживая за каждое движение игроков. А вместо этого мы получаем остановки игры каждые несколько секунд. Уникальная ситуация, характерная только для североамериканского баскетбола.

Ар Джей Барретт исполняет штрафной на ОИ-2024

Ар Джей Барретт исполняет штрафной на ОИ-2024

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Как это можно решить? Например, у ФИБА есть правило, которое практически полностью исключает тактические фолы в концовке. Если обороняющаяся команда сфолила в последние две минуты игры, то атакующая команда получает право на один штрафной бросок, но при этом сохраняет владение мячом. Это позволяет решать судьбу матча не на линии штрафных, а непосредственно в игре.

Однако у такого подхода есть свои противники. Некоторые считают, что столь радикальное правило убьёт возможность использовать намеренные фолы как часть тактики, тем самым обеднив стратегическое разнообразие игры. И вот тут есть компромиссный вариант.

В последние две минуты четвёртой четверти:

  • первый фол — мяч разыгрывается из аута, как сейчас.
  • второй и третий (а возможно, и четвёртый) фолы — команда, против которой был совершен фол, выбирает: либо пробивать штрафные броски, либо разыгрывать мяч из аута;
  • более четырёх (или пяти) фолов — два штрафных броска и владение мячом остаётся у команды, против которой сфолили.

Такое решение предотвращает злоупотребление тактикой фолов со стороны защищающейся команды, но при этом оставляет возможность использовать нарушение как стратегический инструмент.

В любом случае что-то нужно менять — и срочно. Рейтинги игр НБА падают с каждым годом, несмотря на то что уровень игроков в лиге растёт. Концовки матчей должны быть динамичными и захватывающими. Мы хотим видеть больше решающих бросков, красивую защиту и настоящую борьбу до последней секунды.

А какое бы вы правило предложили, чтобы решить эту проблему?

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