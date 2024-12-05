«Лейкерс» — на дне. Кто придёт на помощь Леброну и Дэвису?

Если после старта сезона НБА все практически боготворили «Лос-Анджелес Лейкерс», то шесть поражений в восьми матчах, да к тому же полнейший провал в игре с «Майами» (93:134) заставили игроков и главного тренера Джей Джей Редика краснеть. Генеральному менеджеру Робу Пелинке предстоит проделать огромную работу, чтобы улучшить состав «озёрников». Кого больше всего сватают в Лос-Анджелес?

Начнём с того, что легендарные игроки «Лейкерс» 1980-х годов Мэджик Джонсон и Джеймс Уорти после матча с «Майами» высказали своё недовольство игрой клуба. Мэджик заявил: «Мне стыдно за «Лейкерс». Но вот Уорти был в ярости. «Им нужно сесть на автобус сегодня вечером, заехать за бургерами в White Castle и рвануть в Атланту. Им стоит хорошенько подумать о том, кто они есть и что им делать дальше, потому что то, что они творят сейчас, даже рядом не стоит с настоящим баскетболом «Лейкерс». Абсолютно никак», — сказал Уорти.

Леброн Джеймс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Так кто же спасёт «Лейкерс» от провала? Йонас Валанчюнас и Кайл Кузма (оба «Вашингтон Уизардс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»), Зак Лавин и Никола Вучевич (оба «Чикаго Буллз») — каждый из них, вероятно, может оказаться в составе «озёрников», ну или хотя бы упоминается в слухах о возможном обмене. Но кто из этого списка прямо-таки усилил бы «Лейкерс»? Причём нужно учитывать то, что у клуба и так проблемы со скамейкой, поэтому необходимо отдать по минимуму активов, чтобы не остаться у разбитого корыта.

В этом случае лучше всего подходит Валанчюнас. Отмечается, что за него «Вашингтон» может получить Гэйба Винсента и несколько пиков второго раунда. За такую цену Йонас — просто подарок. Впрочем, учитывая положение дел, «волшебники» могут завысить ценник на своего игрока в связи с тем, что «Лейкерс» необходимо экстренно менять положение дел, а на центрового нацелили свой взгляд многие клубы НБА. За Кузму, Ингрэма и Лавина наверняка попросят слишком много активов. Хотя до февраля ещё может всё поменяться сотни раз.

Зак Лавин и Никола Вучевич Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Нам кажется, вариант с растягивающим «большим» с хорошей «трёшкой» и приличной обороной был бы идеальным вариантом для «Лейкерс». Поэтому клубу подходят и Валанчюнас, и Вучевич. Лопес уже слишком стар и медлителен. Команде хватит и одного «дедушки». А какие активы есть у «озёрников»? Чаще всего первым на выход упоминают Д’Анджело Расселла. У разыгрывающего подходит к концу срок действия контракта, он может стать ценным активом для команды, которая хочет избавиться от долгосрочного соглашения.

В целом мы бы рассматривали обмен любого баскетболиста в составе «Лейкерс», за исключением Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Остина Ривза и Далтона Кнехта. Хотя того же Ривза можно отдать, если на горизонте будет маячить рыба покрупнее. Кнехт зарекомендовал себя как тот, кто может вырасти в игрока околозвёздного уровня. К тому же форварду всего 22 года, что даёт ему некий карт-бланш в плане развития.

Редик старается поддерживать микроклимат внутри коллектива, подбадривая своих подопечных. Дэвис в открытую заявил, что сейчас проблема «Лейкерс» заключается в игроках, а не в тренере или в его схемах. С ним сложно не согласиться! Леброну и Эй Ди как лидерам необходимо вернуть команде веру в себя. Понятное дело, что спады бывают у всех, но поражение с разницей в 41 очко — это уже что-то невообразимое для команды с амбициями «Лейкерс». Пелинка, Редик, Джеймс, Дэвис — каждый из них делает свою работу, но каждый в то же время ответственен за результат. Удастся ли клубу изменить ход событий?