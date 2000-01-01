Леброн — седьмой в истории по реализованным трёхочковым
Леброн Джеймс вышел на чистое седьмое место по количеству реализованных трёхочковых в НБА. Кто в топе выше форварда «Лейкерс»?
7-е место — Леброн Джеймс
На счету форварда 2451 реализованный трёхочковый бросок.
6-е место — Клэй Томпсон
Атакующий защитник за свою карьеру совершил 2534 удачных броска из-за дуги.
5-е место — Реджи Миллер
На счету атакующего защитника 2560 реализованных трёхочковых бросков. Баскетболист уже завершил карьеру.
4-е место — Дэмьен Лиллард
Разыгрывающий за карьеру совершил 2670 точных бросков из-за дуги.
3-е место — Рэй Аллен
На счету атакующего защитника 2973 реализованных трёхочковых броска. Баскетболист уже завершил карьеру.
2-е место — Джеймс Харден
Разыгрывающий за карьеру оформил 3008 точных бросков из-за дуги.
1-е место — Стефен Карри
На счету разыгрывающего 3814 реализованных трёхочковых бросков.
Леброн Джеймс — седьмой в истории по количеству реализованных трёхочковых
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