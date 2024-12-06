НБА возвращается в Китай на фоне «войны» США и Поднебесной. Трамп эту пощёчину не стерпит

И вот вспыхивает очередной акт баскетбольной драмы, где в главных ролях — США и Китай. НБА, некогда напоровшаяся на грабли геополитики из-за одной публикации Дэрила Мори в социальных сетях, готова сделать реверанс в сторону Поднебесной. Лига собирается вернуться в Китай в 2025 году с двумя предсезонными матчами между «Бруклином» и «Финиксом» в Макао. И, разумеется, за этой историей стоит не столько баскетбол, сколько деньги, политика и новая волна напряжения, связанная с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Трамп, победивший на выборах 2024 года и готовящийся к инаугурации в 2025-м, известен своей жёсткой антикитайской риторикой. Его протекционистская политика может сделать шаг НБА в сторону Китая ещё более спорным. Не исключено, что лига попадёт под огонь критики за «предательство национальных интересов», ведь Трамп уже не раз обвинял НБА в слишком большом акценте на бизнесе за счёт американских ценностей. Возвращение в Китай может стать идеальной мишенью для его националистической риторики.

Короткая предыстория: в октябре 2019 года Дэрил Мори, тогдашний генеральный менеджер «Хьюстона», решил, что его голос в поддержку протестов в Гонконге будет услышан. И Китай услышал. Тут же разорвав многомиллионные спонсорские контракты с лигой, а игры главной баскетбольной лиги мира исчезли с государственного телевидения CCTV. НБА потеряла $ 400 млн. Комиссионер Адам Сильвер встал на сторону свободы слова и не наказал Мори, но никто не обманется — в мире спорта и больших денег пресловутая свобода слова часто служит разменной монетой.

Протестующие в Гонконге, 2019 год Фото: Getty Images

Прошло пять лет, и НБА с видом невесты, возвращающейся к богатому, но обиженному жениху, снова пробует свои силы на китайском рынке. Нынешний владелец «Нетс» Джо Цай, к слову, является соучредителем Alibaba, что явно намекает на более чем тёплые связи с Китаем. Игры пройдут в Макао, в «Венетиан Арене» — собственности Las Vegas Sands Corp., компании, связанной с легальными казино. Макао — единственное место в Китае, где азартные игры разрешены законом. Такой выбор площадки выглядит многозначительно.

Однако тень на это возвращение бросает не только политический климат, но и репутационные проблемы звёзд НБА. Леброн Джеймс, одно из главных лиц лиги, ранее уже попадал под огонь критики за умалчивание сложных вопросов, связанных с Китаем. После скандала с Мори Леброн назвал функционера «недостаточно информированным», что вызвало шквал обвинений в адрес игрока. Многие упрекнули его в том, что он готов говорить о социальных проблемах в США, однако предпочитает обходить стороной темы, связанные с нарушениями прав человека в Китае, включая ситуацию с уйгурами и Гонконгом. Неудивительно, ведь Китай — это рынок, где имя Леброна приносит миллионы долларов.

Дональд Трамп, декабрь 2024 года Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Эта двусмысленность, кажется, пронизывает всю структуру НБА. Лига уже начала восстанавливать свои позиции: игры вернулись на CCTV в 2022 году, а китайские стриминговые платформы снова стали транслировать заокеанский баскетбол. Однако с Трампом в Белом доме этот баланс между бизнесом и принципами становится ещё более шатким. Трамп не только способен поставить НБА в неудобное положение, но и подлить масла в огонь, заставив лигу оправдываться как внутри страны, так и за её пределами.

Американские ценности, о которых так громко говорили в 2019 году, легко гнутся под весом юаней. И, кажется, в этом спектакле правды больше не найти.

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